Zendaya Parijda noodatiy uslubi bilan barchani hayratda qoldirdi
Gollivud aktrisasi Zendaya Parijda bo‘lib o‘tgan “Spider-Man: Brand New Day” filmi taqdimotida o‘zining noodatiy va zamonaviy obrazi bilan yana bir bor diqqat markaziga aylandi.
Aktrisa atigi 35 dollarga xarid qilingan vintage uslubidagi Spider-Man futbolkasini mini-ko‘ylak sifatida kiyib, o‘ziga xos imiji bilan moda ixlosmandlari va muxlislarining e’tiborini tortdi. Uning sodda, ammo kreativ uslubi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.
Zendayaning ushbu obrazi ko‘plab moda sahifalari tomonidan tadbirning eng yorqin va esda qolarli qiyofalaridan biri sifatida e’tirof etildi.
Shuningdek, aktrisa filmning bosh qahramoni Tom Holland bilan birga Parijdagi premera marosimida ham ishtirok etdi. Ularning qizil gilamdagi chiqishi muxlislar va fotojurnalistlarning katta qiziqishiga sabab bo‘ldi.
…