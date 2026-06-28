Zendaya Parijda noodatiy uslubi bilan barchani hayratda qoldirdi

·0·Madaniyat
Zendaya Parijda noodatiy uslubi bilan barchani hayratda qoldirdi

Gollivud aktrisasi Zendaya Parijda bo‘lib o‘tgan “Spider-Man: Brand New Day” filmi taqdimotida o‘zining noodatiy va zamonaviy obrazi bilan yana bir bor diqqat markaziga aylandi.

Aktrisa atigi 35 dollarga xarid qilingan vintage uslubidagi Spider-Man futbolkasini mini-ko‘ylak sifatida kiyib, o‘ziga xos imiji bilan moda ixlosmandlari va muxlislarining e’tiborini tortdi. Uning sodda, ammo kreativ uslubi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.

Zendayaning ushbu obrazi ko‘plab moda sahifalari tomonidan tadbirning eng yorqin va esda qolarli qiyofalaridan biri sifatida e’tirof etildi.

Shuningdek, aktrisa filmning bosh qahramoni Tom Holland bilan birga Parijdagi premera marosimida ham ishtirok etdi. Ularning qizil gilamdagi chiqishi muxlislar va fotojurnalistlarning katta qiziqishiga sabab bo‘ldi.

Zendaya tadbirda qora ko‘ylakda qatnashmoqda va muxlislar bilan rasmga tushmoqda.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kongo DR va O‘zbekiston o‘yinidan keyin Shahnoza Mirziyoyevaning qizi ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Kongo DR va O‘zbekiston o‘yinidan keyin Shahnoza Mirziyoyevaning qizi ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Bugun, 12:55Feruza Normatova sahnada kutilmagan syurprizdan hayajonga tushdi (video)Feruza Normatova sahnada kutilmagan syurprizdan hayajonga tushdi (video)Kecha, 23:21Ra’no Yarasheva: “Oilaga tayyor bo‘lmagan qiz 29 yoshda ham tayyor bo‘lmaydi” (video)Ra’no Yarasheva: “Oilaga tayyor bo‘lmagan qiz 29 yoshda ham tayyor bo‘lmaydi” (video)Kecha, 16:51Bobur Yo‘ldoshev: “Ota-onangiz vafot etganda nega yig‘lashingizni bilasizmi?” (video)Bobur Yo‘ldoshev: “Ota-onangiz vafot etganda nega yig‘lashingizni bilasizmi?” (video)Kecha, 16:49Ra’no Yarasheva shov-shuvga sabab bo‘lgan gaplariga izoh berdi (video)Ra’no Yarasheva shov-shuvga sabab bo‘lgan gaplariga izoh berdi (video)Kecha, 15:57Los-Anjelesda 360 darajali “Garri Potter” kinoteatri ish boshladiLos-Anjelesda 360 darajali “Garri Potter” kinoteatri ish boshladiKecha, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...