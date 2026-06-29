Qaysi xonanda bir soatda 24 million dollar ishlagan?

·0·Madaniyat
Qaysi xonanda bir soatda 24 million dollar ishlagan?

Musiqa sanoatida gastrol konsertlari katta daromad keltirishi sir emas. Biroq ba’zi san’atkorlar borki, ular atigi bir soatlik xususiy chiqishi uchun o‘nlab million dollar gonorar oladi. Bunday konsertlar odatda milliarderlar, yirik xalqaro kompaniyalar, nufuzli mehmonxonalar yoki mashhur luks brendlar tomonidan faqat maxsus mehmonlar uchun tashkil etiladi.

Amerikalik mashhur xonanda Beyonse 2023 yil yanvar oyida Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida joylashgan Atlantis The Royal mehmonxonasining tantanali ochilish marosimida ishtirok etib, musiqa industriyasi tarixidagi eng qimmat xususiy konsertlardan biriga imzo chekkan.

Forbes nashri ma’lumotiga ko‘ra, xonanda faqat taklifnoma asosida o‘tkazilgan, omma uchun yopiq bo‘lgan bir soatlik konserti uchun taxminan 24 million AQSH dollari miqdorida gonorar olgan. Hozircha bu yakka ijrochi uchun to‘langan eng katta haq sifatida qayd etilmoqda.

Mazkur konsert oddiy shou emas edi. Tadbirda dunyoga mashhur aktyorlar, sportchilar, tadbirkorlar, blogerlar hamda xalqaro ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etgan. Bu, shuningdek, Beyonsening to‘rt yillik tanaffusdan keyingi ilk to‘liq jonli konserti bo‘lgan. Konsert davomida sahnaga uning qizi Blu Ayvi ham chiqib, tomoshabinlar e’tiborini tortgan.

Xususiy konsertlar shoubiznesda eng daromadli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Bunday tadbirlarda chipta sotilmaydi, barcha tashkiliy xarajatlar, texnik ta’minot va san’atkorning gonorari buyurtmachi tomonidan qoplanadi. Shuning uchun ayrim hollarda atigi bir soatlik chiqishdan olingan daromad bir necha oylik gastrol safari daromadiga teng, hatto undan ham yuqori bo‘lishi mumkin.

Tarixdagi eng qimmat xususiy konsertlar – TOP–5

1. Beyonse — 24 million dollar

2023 yilda Dubaydagi Atlantis The Royal mehmonxonasining ochilish marosimidagi bir soatlik xususiy konserti uchun 24 million dollar gonorar olgan. Bu hozircha musiqa sanoati tarixidagi eng qimmat yakka xususiy chiqish hisoblanadi.

2. The Rolling Stones — 18,7 million dollar

Afsonaviy rok guruhi 2002 yilda amerikalik milliarder Devid Bondermanning 60 yoshlik yubileyida ishtirok etib, taxminan 18,7 million dollar haq olgan.

3. Selin Dion — 8,5 million dollar

Billboard ma’lumotlariga ko‘ra, mashhur xonanda xususiy tadbirlardagi har bir chiqishi uchun o‘rtacha 8,5 million dollar miqdorida gonorar olgan.

4. Eagles — 6 million dollar

Mashhur amerikalik rok guruhi Nyu-Yorkda o‘tkazilgan xususiy kechada faqat o‘zining mashhur Hotel California qo‘shig‘ini ijro etish uchun 6 million dollar haq olgan.

5. Kristina Agilera — 6 million dollar

2005 yilda rossiyalik milliarder Andrey Melnichenkoning Fransiyada o‘tkazilgan to‘y marosimida kuylagani uchun 6 million dollar gonorar olgan.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, bunday xususiy konsertlar nafaqat katta daromad manbai, balki mashhur san’atkorlarning nufuzini ham yanada oshiradi. Chunki bu kabi tadbirlarga odatda jahonning eng boy insonlari, xalqaro brendlar va yirik korporatsiyalar buyurtma beradi.

Shu bois ayrim yulduzlar uchun bir soatlik xususiy chiqish moliyaviy jihatdan butun bir gastrol turidan ham daromadliroq bo‘lishi mumkin. Beyonsening Dubaydagi 24 million dollarlik konserti esa bugungi kunda musiqa industriyasida xususiy tadbirlar qanchalik yirik biznesga aylanganining eng yorqin misollaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Teylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildiTeylor Svift va Trevis Kels muhabbati haqida kutilmagan haqiqatlar ochildiKecha, 22:47Ozoda Nursaidovaning "Lada" klipidagi Shabnam 17 yoshni qarshi oldiOzoda Nursaidovaning "Lada" klipidagi Shabnam 17 yoshni qarshi oldiKecha, 17:00Alisher Fayz maktabdagi sirini ilk bor oshkor qildi (video)Alisher Fayz maktabdagi sirini ilk bor oshkor qildi (video)Kecha, 16:05Zendaya Parijda noodatiy uslubi bilan barchani hayratda qoldirdiZendaya Parijda noodatiy uslubi bilan barchani hayratda qoldirdiKecha, 15:42Kongo DR va O‘zbekiston o‘yinidan keyin Shahnoza Mirziyoyevaning qizi ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Kongo DR va O‘zbekiston o‘yinidan keyin Shahnoza Mirziyoyevaning qizi ko‘z yoshlarini tiya olmadi!Kecha, 12:55Feruza Normatova sahnada kutilmagan syurprizdan hayajonga tushdi (video)Feruza Normatova sahnada kutilmagan syurprizdan hayajonga tushdi (video)27.06, 23:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...