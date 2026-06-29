Qaysi xonanda bir soatda 24 million dollar ishlagan?
Musiqa sanoatida gastrol konsertlari katta daromad keltirishi sir emas. Biroq ba’zi san’atkorlar borki, ular atigi bir soatlik xususiy chiqishi uchun o‘nlab million dollar gonorar oladi. Bunday konsertlar odatda milliarderlar, yirik xalqaro kompaniyalar, nufuzli mehmonxonalar yoki mashhur luks brendlar tomonidan faqat maxsus mehmonlar uchun tashkil etiladi.
Amerikalik mashhur xonanda Beyonse 2023 yil yanvar oyida Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida joylashgan Atlantis The Royal mehmonxonasining tantanali ochilish marosimida ishtirok etib, musiqa industriyasi tarixidagi eng qimmat xususiy konsertlardan biriga imzo chekkan.
Forbes nashri ma’lumotiga ko‘ra, xonanda faqat taklifnoma asosida o‘tkazilgan, omma uchun yopiq bo‘lgan bir soatlik konserti uchun taxminan 24 million AQSH dollari miqdorida gonorar olgan. Hozircha bu yakka ijrochi uchun to‘langan eng katta haq sifatida qayd etilmoqda.
Mazkur konsert oddiy shou emas edi. Tadbirda dunyoga mashhur aktyorlar, sportchilar, tadbirkorlar, blogerlar hamda xalqaro ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etgan. Bu, shuningdek, Beyonsening to‘rt yillik tanaffusdan keyingi ilk to‘liq jonli konserti bo‘lgan. Konsert davomida sahnaga uning qizi Blu Ayvi ham chiqib, tomoshabinlar e’tiborini tortgan.
Xususiy konsertlar shoubiznesda eng daromadli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Bunday tadbirlarda chipta sotilmaydi, barcha tashkiliy xarajatlar, texnik ta’minot va san’atkorning gonorari buyurtmachi tomonidan qoplanadi. Shuning uchun ayrim hollarda atigi bir soatlik chiqishdan olingan daromad bir necha oylik gastrol safari daromadiga teng, hatto undan ham yuqori bo‘lishi mumkin.
Tarixdagi eng qimmat xususiy konsertlar – TOP–5
1. Beyonse — 24 million dollar
2023 yilda Dubaydagi Atlantis The Royal mehmonxonasining ochilish marosimidagi bir soatlik xususiy konserti uchun 24 million dollar gonorar olgan. Bu hozircha musiqa sanoati tarixidagi eng qimmat yakka xususiy chiqish hisoblanadi.
2. The Rolling Stones — 18,7 million dollar
Afsonaviy rok guruhi 2002 yilda amerikalik milliarder Devid Bondermanning 60 yoshlik yubileyida ishtirok etib, taxminan 18,7 million dollar haq olgan.
3. Selin Dion — 8,5 million dollar
Billboard ma’lumotlariga ko‘ra, mashhur xonanda xususiy tadbirlardagi har bir chiqishi uchun o‘rtacha 8,5 million dollar miqdorida gonorar olgan.
4. Eagles — 6 million dollar
Mashhur amerikalik rok guruhi Nyu-Yorkda o‘tkazilgan xususiy kechada faqat o‘zining mashhur Hotel California qo‘shig‘ini ijro etish uchun 6 million dollar haq olgan.
5. Kristina Agilera — 6 million dollar
2005 yilda rossiyalik milliarder Andrey Melnichenkoning Fransiyada o‘tkazilgan to‘y marosimida kuylagani uchun 6 million dollar gonorar olgan.
Mutaxassislar ta’kidlashicha, bunday xususiy konsertlar nafaqat katta daromad manbai, balki mashhur san’atkorlarning nufuzini ham yanada oshiradi. Chunki bu kabi tadbirlarga odatda jahonning eng boy insonlari, xalqaro brendlar va yirik korporatsiyalar buyurtma beradi.
Shu bois ayrim yulduzlar uchun bir soatlik xususiy chiqish moliyaviy jihatdan butun bir gastrol turidan ham daromadliroq bo‘lishi mumkin. Beyonsening Dubaydagi 24 million dollarlik konserti esa bugungi kunda musiqa industriyasida xususiy tadbirlar qanchalik yirik biznesga aylanganining eng yorqin misollaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda.
…