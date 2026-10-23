Yegor Krid yangi klipi sabab 5 yilga qamalishi mumkin, sababi nima?

·41·Madaniyat
Yegor Krid yangi klipi sabab 5 yilga qamalishi mumkin, sababi nima?

Rossiyalik xonanda Yegor Krid yangi “Miliy ublyudok” klipida kiygan libosi sabab mojaro markazida qoldi. Kiyimda sovet davrining “Idi i smotri” filmidagi o‘smir qahramon Flyora Gayshunning o‘zgartirilgan tasviri aks etgan. Unga tatuirovka va pirsinglar qo‘shilgani tanqidlarga sabab bo‘ldi.

Rossiya Xavfsiz internet ligasi rahbari Yekaterina Mizulina bu holat natsizmni reabilitatsiya qilishga oid qonun moddasi doirasida baholanishi mumkinligini bildirdi. Mazkur modda bo‘yicha 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan.

Krid esa uzr so‘rab, filmni ko‘rmaganini va kiyimdagi tasvirning ma’nosini bilmaganini aytdi. Hozircha xonandaga nisbatan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgani haqida tasdiqlangan ma’lumot yo‘q. Shu bois uning qamalishi haqidagi gaplar hozircha ehtimoliy ssenariy bo‘lib qolmoqda.

Yegor KridYekaterina MizulinaIdi i smotriXavfsiz internet ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)6 sentabr 12:13Malika Ravshanovaning “Kutaman” AI klipi narxi ma’lum bo‘ldiMalika Ravshanovaning “Kutaman” AI klipi narxi ma’lum bo‘ldi16 may 02:39Xonanda Vosidbekning yangi “Tiqir-tiqir”i sizga kayfiyat ulashadi (video)Xonanda Vosidbekning yangi “Tiqir-tiqir”i sizga kayfiyat ulashadi (video)7 iyun 23:41Munisa Rizayeva trendga aylanib ulgurgan "Bevafo" klipi bilan muxlislar e'tiborini tortdi!Munisa Rizayeva trendga aylanib ulgurgan "Bevafo" klipi bilan muxlislar e'tiborini tortdi!22 may 20:41Gʻaybulla Tursunov yangi “Komila” klipi premyerasi bilan muxlislarini hayratda qoldirdiGʻaybulla Tursunov yangi “Komila” klipi premyerasi bilan muxlislarini hayratda qoldirdi28 aprel 12:53Sevila Xudoyberganova 23 yoshni qarshi oldi: yaqinlari unga unutilmas syurpriz tayyorladi (video)Sevila Xudoyberganova 23 yoshni qarshi oldi: yaqinlari unga unutilmas syurpriz tayyorladi (video)Bugun 16:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir