Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Afruza muxlislari uchun yangi videoklipini taqdim etdi. San’atkorning “Topolmaysiz” taronasiga ishlangan klipi 4 sentyabr kuni xonandaning YouTube kanalida namoyish etildi.
Klip qisqa vaqt ichida tomoshabinlar e’tiborini tortib, muxlislar tomonidan iliq kutib olindi. Videoning izohlar qismida foydalanuvchilar xonandaning yangi ijodiy ishi haqida ijobiy fikrlar bildirgan.
Muxlislar Afruzaga ijodiy muvaffaqiyat tilab, kelgusida ham yanada mazmunli va ko‘ngildan joy oladigan qo‘shiqlar yaratishini istashmoqda.
Xonandaning yangi taronasi va klipi uning ijodiy faoliyatidagi navbatdagi yangiliklardan biri bo‘ldi.
…