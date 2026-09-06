Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)

·1·Madaniyat
Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)

Xonanda Afruza muxlislari uchun yangi videoklipini taqdim etdi. San’atkorning “Topolmaysiz” taronasiga ishlangan klipi 4 sentyabr kuni xonandaning YouTube kanalida namoyish etildi.

Klip qisqa vaqt ichida tomoshabinlar e’tiborini tortib, muxlislar tomonidan iliq kutib olindi. Videoning izohlar qismida foydalanuvchilar xonandaning yangi ijodiy ishi haqida ijobiy fikrlar bildirgan.

Muxlislar Afruzaga ijodiy muvaffaqiyat tilab, kelgusida ham yanada mazmunli va ko‘ngildan joy oladigan qo‘shiqlar yaratishini istashmoqda.

Xonandaning yangi taronasi va klipi uning ijodiy faoliyatidagi navbatdagi yangiliklardan biri bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sharq durdonalari Qatarni maftun etmoqda: Saida Mirziyoyeva Dohada noyob ko‘rgazmalarni ochdiSharq durdonalari Qatarni maftun etmoqda: Saida Mirziyoyeva Dohada noyob ko‘rgazmalarni ochdiKecha, 11:27"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobiKecha, 09:38Farangiz Abdazova 25 yoshni o‘g‘li bilan qarshi oldi (video)Farangiz Abdazova 25 yoshni o‘g‘li bilan qarshi oldi (video)Kecha, 00:01Adiz Rajabov shaxsiy hayotini nega sir tutishini aytdi (video)Adiz Rajabov shaxsiy hayotini nega sir tutishini aytdi (video)04.09, 23:22Mashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshdaMashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshda04.09, 21:05Toshkentda Markaziy Osiyoda yagona Zamonaviy san’at markazi ochilmoqda — Prezident tashrifiToshkentda Markaziy Osiyoda yagona Zamonaviy san’at markazi ochilmoqda — Prezident tashrifi04.09, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar