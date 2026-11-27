«Qo‘rg‘on sirlari» seriali aktyori 10 yilga qamalishi mumkin
Turkiyalik aktyor va xonanda Emre Altug‘ noqonuniy qurilish mojarosi sabab jiddiy muammoga duch keldi. Unga nisbatan 3 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi so‘ralmoqda.
Turkiya shou-biznesida so‘nggi vaqtlarda mashhur shaxslar bilan bog‘liq turli mojarolar ko‘paymoqda. Aksariyat yulduzlar giyohvand moddalarga qarshi o‘tkazilayotgan «Tong» nomli operatsiya oqibatlari bilan bog‘liq muammolarni hal qilishga urinayotgan bir paytda, «Qo‘rg‘on sirlari» seriali aktyori Emre Altug‘ butunlay boshqa sabab bilan jamoatchilik e’tiboriga tushdi.
Ma’lum bo‘lishicha, aktyor Turkiyaning Cheshme hududidagi qo‘riqlanadigan zonada uy qurish ishlarini olib borgan. Biroq qurilish jarayonida tasdiqlangan loyiha talablaridan chetga chiqilgan. Tegishli tekshiruvlar davomida ruxsatsiz barpo etilgan suzish havzasi, uning uskunalari joylashtirilgan texnik xona, devorlar hamda bir qavatli binolar aniqlangan.
Shundan so‘ng mahalliy hokimiyat tomonidan mazkur inshootlarni buzish haqida talab qo‘yilgan. Ammo belgilangan muddatda bu talab bajarilmagani vaziyatni yanada murakkablashtirgan.
Aktyor qanday jazoga tortilishi mumkin?
Ushbu holat yuzasidan Emre Altug‘ga nisbatan 3 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlash so‘ralmoqda. Biroq bu hozircha prokuraturaning sudga kiritgan talabi bo‘lib, aktyorning aybi sudda hali uzil-kesil tasdiqlangani yo‘q.
Emre Altug‘ning advokatlari ayblovlarga qarshi himoya pozitsiyasini ilgari surishi va sud jarayonida jazoni yengillashtirishga erishishi mumkin. Turkiyada madaniy hamda tabiiy merosni muhofaza qilish masalalariga jiddiy e’tibor qaratilishi sababli mashhur aktyor ishtirokidagi mazkur ish keng jamoatchilik qiziqishiga sabab bo‘ldi.
Emre Altug‘ ayblovlarga qanday javob berdi?
Aktyor yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan sukut saqlamadi va o‘z munosabatini bildirdi. Uning ta’kidlashicha, mahalliy hokimiyat qurilish qoidalari buzilgani haqida unga o‘z vaqtida xabar bermagan. Shu bois zarur choralarni ko‘rish va vaziyatni bartaraf etishga ulgurmagan.
Emre Altug‘ qurilishni boshlashdan oldin barcha zarur ruxsatnomalarni so‘raganini ham ma’lum qildi. Uning aytishicha, ish jarayonida yollangan ishchilar faoliyat yuritgan hududda qurilish ishlari taqiqlangani haqida unga hech kim ogohlantirish bermagan.
«Bu haqda xabar topganimdan so‘ng, munitsipalitet qarorini bekor qilish talabi bilan sudga murojaat qildim. Chunki munitsipalitet qo‘riqlanadigan hududda qurilishga ruxsat berish vakolatiga ega emas», dedi Emre Altug‘.
Aktyor o‘z pozitsiyasini yanada asoslash maqsadida qurilishgacha bo‘lgan jarayon va mavjud hujjatlarga ham e’tibor qaratdi. Uning ta’kidlashicha, dastlabki xulosada qurilish ishlarini olib borishga hech qanday to‘sqinlik yo‘qligi ko‘rsatilgan.
«Xulosada qurilish ishlarini olib borishga hech qanday to‘sqinlik yo‘qligi ko‘rsatilgan. Shuning uchun jinoyat tarkibi mavjudligi haqida gapirish mumkin emas», dedi aktyor.
Hozircha Emre Altug‘ning taqdiri sud jarayoni natijalariga bog‘liq. Agar unga qo‘yilgan ayblovlar sudda o‘z tasdig‘ini topsa, aktyor kamida uch yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Shu bois «Qo‘rg‘on sirlari» yulduzi ishtirokidagi mojaro Turkiya jamoatchiligi va muxlislari diqqat markazida qolmoqda.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…