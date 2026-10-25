Toshkentda "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" xalqaro marosimi bo‘lib o‘tdi

·72·Madaniyat
Toshkentda "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" xalqaro marosimi bo‘lib o‘tdi

2026 yil 23–24 oktyabr kunlari Toshkentda ilk bor "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" xalqaro marosimi tashkil etildi. Tadbir Markaziy Osiyo va Kavkaz mamlakatlari kino va televideniye vakillarining ijodiy yutuqlarini e’tirof etishga bag‘ishlandi. Bu haqda Golden Globes tashkilotining rasmiy saytida ma’lum qilingan.

Marosimda O‘zbekiston, Ozarbayjon, Gruziya, Qozog‘iston va Armanistondan jami olti nafar san’atkor taqdirlandi. Ular orasida o‘zbekistonlik aktrisa Gulchehra Jamilova va rejissyor Ali Hamroyev ham bor. Shuningdek, ozarbayjonlik ijodkor Tahmina Rafaella, gruziyalik rejissyor Levan Koguashvili, qozog‘istonlik aktrisa Shug‘ila Yeshen hamda armanistonlik aktyor Samvel Tadevosyan e’tirof etildi.

Tashkilotchilar ma’lumotiga ko‘ra, mukofotlar uchta yo‘nalishda topshirildi: Meridian Award, Trailblazer Award va Beacon Award. O‘zbekiston vakillari Gulchehra Jamilova va Ali Hamroyev Meridian mukofotiga loyiq ko‘rildi.

Turli yoshdagi uch erkak va uch ayolning portretlaridan iborat jamlanma.

Tadbir tarixiy Ipak yo‘li hududining madaniy merosi va ijodiy salohiyatini xalqaro maydonda namoyish etish, mintaqa kinoijodkorlari o‘rtasidagi aloqalarni rivojlantirish hamda Sharq va G‘arb o‘rtasidagi madaniy hamkorlikni mustahkamlashni ko‘zlagan. Marosim Golden Globes tashkiloti va Vivid Strategies hamkorligida o‘tkazildi. O‘zbekiston Madaniyat vazirligi esa tadbirni tashkil etishga ko‘maklashuvchi tomon sifatida qatnashdi.

"Golden Globes Silk Road Tribute Gala"ning Toshkentda o‘tkazilishi mamlakat kino va madaniyat sohasini xalqaro auditoriyaga tanitish hamda mintaqa ijodkorlari uchun yangi hamkorlik imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan tashabbuslardan biri bo‘ldi.

Golden Globes Silk Road Tribute GalaGulchehra JamilovaAli HamroyevO‘zbekiston Madaniyat vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gulchehra Jamilova “Oltin globus” mukofotiga sazovor bo‘lgan ilk o‘zbek aktrisasiga aylandi!Gulchehra Jamilova “Oltin globus” mukofotiga sazovor bo‘lgan ilk o‘zbek aktrisasiga aylandi!Bugun 11:58Lola Yo‘ldosheva sahnaga qaytdimi? Xonandaning chiqishi e’tibor markazida (video)Lola Yo‘ldosheva sahnaga qaytdimi? Xonandaning chiqishi e’tibor markazida (video)Bugun 17:16“Pianinochi” filmi yulduzi Edrian Broudi O‘zbekistonga keldi“Pianinochi” filmi yulduzi Edrian Broudi O‘zbekistonga keldi21 oktabr 22:53Maykl Jeksonning jiyani ilk bor Toshkentga tashrif buyuradiMaykl Jeksonning jiyani ilk bor Toshkentga tashrif buyuradi30 iyun 13:33Nilufar Usmonovaning “Salom sevgi” taronasi tinglovchilar e’tiboriga tushdi (audio)Nilufar Usmonovaning “Salom sevgi” taronasi tinglovchilar e’tiboriga tushdi (audio)Bugun 16:53«Cho‘pon va shaharlik qiz»ning 2-qismi suratga olinmoqda: Mardon tirikmi?«Cho‘pon va shaharlik qiz»ning 2-qismi suratga olinmoqda: Mardon tirikmi?Bugun 16:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir