Lola Yo‘ldosheva sahnaga qaytdimi? Xonandaning chiqishi e’tibor markazida (video)

·39·Madaniyat
Lola Yo‘ldosheva sahnaga qaytdimi? Xonandaning chiqishi e’tibor markazida (video)

Xonanda Lola Yo‘ldosheva Toshkentda ilk bor o‘tkazilgan «Golden Globes Silk Road Tribute Gala» marosimida ishtirok etdi. San’atkor tadbirda nafaqat chiqishi, balki o‘ziga xos sahna libosi bilan ham ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.

Kechada Lola Yo‘ldosheva muxlislariga o‘zining mashhur «Muhabbatim» qo‘shig‘ini taqdim etdi. Xonandaning sahnadagi chiqishi uning ijodini sog‘ingan muxlislar uchun quvonchli lahzalardan biri bo‘ldi.

San’atkor ushbu kechadan olingan videoni Instagram sahifasiga joylab, unga «Hamma narsaning «bir yil o‘tib»i bor» deb izoh qoldirdi.

Xonandaning sahnadagi ko‘rinishi muxlislari orasida iliq kutib olindi. Izohlarda ko‘pchilik Lola Yo‘ldoshevaning yana sahnada ko‘rinish berganidan xursandligini bildirib, unga samimiy tilaklar yo‘llamoqda.

Lola Yo‘ldoshevaGolden Globes Silk Road Tribute GalaMuhabbatim
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" xalqaro marosimi bo‘lib o‘tdiToshkentda "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" xalqaro marosimi bo‘lib o‘tdiBugun 15:40Gulchehra Jamilova “Oltin globus” mukofotiga sazovor bo‘lgan ilk o‘zbek aktrisasiga aylandi!Gulchehra Jamilova “Oltin globus” mukofotiga sazovor bo‘lgan ilk o‘zbek aktrisasiga aylandi!Bugun 11:58“Pianinochi” filmi yulduzi Edrian Broudi O‘zbekistonga keldi“Pianinochi” filmi yulduzi Edrian Broudi O‘zbekistonga keldi21 oktabr 22:53«Ko‘z yoshlarim tugaguncha yig‘ladim» — Lola Yo‘ldoshevaning mahzun videosi muxlislarini xavotirga soldi (video)«Ko‘z yoshlarim tugaguncha yig‘ladim» — Lola Yo‘ldoshevaning mahzun videosi muxlislarini xavotirga soldi (video)21 oktabr 19:23Asal Axralxo‘jayeva “Kelgindi kuyov” filmidagi Zaynab obrazini gavdalantirdi (video)Asal Axralxo‘jayeva “Kelgindi kuyov” filmidagi Zaynab obrazini gavdalantirdi (video)1 oktabr 05:19Mashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshdaMashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshda4 sentabr 21:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir