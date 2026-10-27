Mariam Tillayeva sevgilisi bilan yarashdi: juftlik turmush qurishni rejalashtirmoqda!

·148·Madaniyat
Mariam Tillayeva sevgilisi bilan yarashdi: juftlik turmush qurishni rejalashtirmoqda!

O‘zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Mariam Tillyayeva Arno Kosyan bilan munosabatlarini qayta tikladi. Bu haqda bloger Toshkentda bo‘lib o‘tgan Golden Globes Silk Road Tribute Gala marosimida ma’lum qildi.

Mariam Tillyayeva va Arno Kosyan 2027 yil bahorida turmush qurishni rejalashtirmoqda. Ayni paytda juftlik to‘yga tayyorgarlik ko‘rib, marosim o‘tkaziladigan joyni tanlash masalasini muhokama qilmoqda.

Ularning asosiy to‘y marosimini O‘zbekistonda o‘tkazish niyati bor. Shuningdek, keyinchalik Moskvada ham alohida bayram tashkil etish ehtimoli ko‘rib chiqilmoqda.

Hozircha to‘yning aniq sanasi va manzili ma’lum qilinmagan. Mariam Tillyayeva shaxsiy hayotiga oid tafsilotlarni omma bilan bo‘lishishni istamasligini ham ta’kidladi.

Mariam TillyayevaArno KosyanIslom KarimovGolden Globes Silk Road Tribute Gala
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lola Yo‘ldosheva sahnaga qaytdimi? Xonandaning chiqishi e’tibor markazida (video)Lola Yo‘ldosheva sahnaga qaytdimi? Xonandaning chiqishi e’tibor markazida (video)25 oktabr 17:16Toshkentda "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" xalqaro marosimi bo‘lib o‘tdiToshkentda "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" xalqaro marosimi bo‘lib o‘tdi25 oktabr 15:40Gulchehra Jamilova “Oltin globus” mukofotiga sazovor bo‘lgan ilk o‘zbek aktrisasiga aylandi!Gulchehra Jamilova “Oltin globus” mukofotiga sazovor bo‘lgan ilk o‘zbek aktrisasiga aylandi!25 oktabr 11:58“Pianinochi” filmi yulduzi Edrian Broudi O‘zbekistonga keldi“Pianinochi” filmi yulduzi Edrian Broudi O‘zbekistonga keldi21 oktabr 22:53Maryam Tillyayeva shoudagi ishtiroki uchun qattiq tanqidga uchradiMaryam Tillyayeva shoudagi ishtiroki uchun qattiq tanqidga uchradi23 iyun 20:35Maryam Tillayeva ko‘chada notanish erkak hujumiga uchragani haqida so‘zlab berdiMaryam Tillayeva ko‘chada notanish erkak hujumiga uchragani haqida so‘zlab berdi28 avgust 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi