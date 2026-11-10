«Yolg‘izning yori Alloh...»: Asakalik mashhur hofiz Ilhom Jo‘rayev olamdan o‘tdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llarining yetuk bilimdoni, taniqli asakalik hofiz Ilhom Jo‘rayev 2026 yil 10 noyabr kuni 70 yoshida vafot etdi.
- O‘zbekiston xalq artisti Sherali Jo‘rayevning jiyani bo‘lgan marhum san’atkor o‘zining shirali ovozi va klassik g‘azallarni mahorat bilan ijro etishi orqali xalq e’tirofiga sazovor bo‘lgan edi.
O‘zbek milliy mumtoz qo‘shiqchilik san’ati og‘ir judolikka uchradi. Bugun, 2026 yil 10 noyabr kuni Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llarining yetuk bilimdoni, taniqli asakalik hofiz Ilhom Jo‘rayev 70 yoshida olamdan o‘tdi. Marhumning janoza marosimi bugun Andijon viloyatining Qayrag‘och qishlog‘ida bo‘lib o‘tishi ma’lum qilindi.
Afsonaviy sulola davomchisi va betakror ovoz sohibi
Ilhom Jo‘rayev o‘zbek san’atida mustahkam iz qoldirgan ulug‘ sulola vakili sanaladi. U O‘zbekiston xalq artisti, marhum Sherali Jo‘rayevning ukasi Halim Jo‘rayevning o‘g‘li — ulug‘ ustozning yaqin jiyani edi. San’at va she’riyat muhitida kamol topgan hofiz o‘zining shirali ovozi, baland pardalardagi nolalari hamda klassik g‘azallarni jonli kuylash mahorati bilan nafaqat vodiy ahlining, balki butun respublikaning e’tirofiga sazovor bo‘lgan.
Xonanda taniqli san’atkor Sanobar Rahmonovaning turmush o‘rtog‘i, hofizlar Ixlosbek Jo‘rayev va Islombek Jo‘rayevlarning mehribon otasi hamda ustozi edi. Oilaviy ansambl sifatida ular tomonidan ijro etilgan «Ustozlar» kompozitsiyasi va ko‘plab mumtoz asarlar millionlab qalblarni zabt etgan.
Ko‘rsatkich / Ma’lumot
Tafsilotlar
Marhumning ismi-sharifi
Ilhom Halimovich Jo‘rayev
Vafot etgan sanasi va yoshi
2026 yil 10 noyabr, 70 yoshda
Kelib chiqishi va sulolasi
Asakalik hofiz; Sherali Jo‘rayevning yaqin jiyani
Oilaviy ijodiy muhiti
Rafiqasi — Sanobar Rahmonova; farzandlari — Ixlosbek va Islombek Jo‘rayevlar
Dafn marosimi (janoza)
Andijon viloyati, Qayrag‘och qishlog‘i (bugun bo‘lib o‘tadi)
Ijodiy yo‘nalishi
Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘li, klassik g‘azallar, milliy qo‘shiqchilik
«Ilhom Jo‘rayev o‘zbek an’anaviy qo‘shiqchilik maktabining sof ohanglarini, jonli ijro madaniyatini va g‘azal mazmunini tinglovchiga yetkazishda o‘ziga xos maktab yaratgan san’at fidoyisi edi».
El sevgan shoh asarlar va so‘nmas meros
Hofiz umrining oxirgi yillariga qadar faol sahnada bo‘lib, Farg‘ona vodiysi va mamlakatning boshqa hududlarida yakkaxon dasturlar taqdim etib keldi. Uning repertuaridan mustahkam joy olgan «Andijon boray dedim», «Aziz do‘stlarim», «Sanam», «Dilrabo», «Nomard bilan do‘st bo‘lma», «Yo Rasuli Mustafo» hamda «Yolg‘izning yori Alloh» kabi qo‘shiqlari milliy musiqa xazinamizning oltin namunalariga aylandi.
Marhum hofiz Ilhom Jo‘rayevning porloq xotirasi, boy ijodiy merosi hamda o‘zbek san’atiga qo‘shgan beqiyos hissasi muxlislar qalbida abadiy saqlanib qoladi.
Marhum san’atkorning oila a’zolari va barcha yaqinlariga sabr tilaymiz. Uning qaysi qo‘shig‘i qalbingizdan chuqur joy olgan? Hofiz haqidagi xotiralaringizni izohlarda qoldiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…