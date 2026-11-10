«Yolg‘izning yori Alloh...»: Asakalik mashhur hofiz Ilhom Jo‘rayev olamdan o‘tdi

2 daqiqa o'qish98
«Yolg‘izning yori Alloh...»: Asakalik mashhur hofiz Ilhom Jo‘rayev olamdan o‘tdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llarining yetuk bilimdoni, taniqli asakalik hofiz Ilhom Jo‘rayev 2026 yil 10 noyabr kuni 70 yoshida vafot etdi.
  • O‘zbekiston xalq artisti Sherali Jo‘rayevning jiyani bo‘lgan marhum san’atkor o‘zining shirali ovozi va klassik g‘azallarni mahorat bilan ijro etishi orqali xalq e’tirofiga sazovor bo‘lgan edi.

O‘zbek milliy mumtoz qo‘shiqchilik san’ati og‘ir judolikka uchradi. Bugun, 2026 yil 10 noyabr kuni Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llarining yetuk bilimdoni, taniqli asakalik hofiz Ilhom Jo‘rayev 70 yoshida olamdan o‘tdi. Marhumning janoza marosimi bugun Andijon viloyatining Qayrag‘och qishlog‘ida bo‘lib o‘tishi ma’lum qilindi.

Afsonaviy sulola davomchisi va betakror ovoz sohibi

Ilhom Jo‘rayev o‘zbek san’atida mustahkam iz qoldirgan ulug‘ sulola vakili sanaladi. U O‘zbekiston xalq artisti, marhum Sherali Jo‘rayevning ukasi Halim Jo‘rayevning o‘g‘li — ulug‘ ustozning yaqin jiyani edi. San’at va she’riyat muhitida kamol topgan hofiz o‘zining shirali ovozi, baland pardalardagi nolalari hamda klassik g‘azallarni jonli kuylash mahorati bilan nafaqat vodiy ahlining, balki butun respublikaning e’tirofiga sazovor bo‘lgan.

Xonanda taniqli san’atkor Sanobar Rahmonovaning turmush o‘rtog‘i, hofizlar Ixlosbek Jo‘rayev va Islombek Jo‘rayevlarning mehribon otasi hamda ustozi edi. Oilaviy ansambl sifatida ular tomonidan ijro etilgan «Ustozlar» kompozitsiyasi va ko‘plab mumtoz asarlar millionlab qalblarni zabt etgan.

Ko‘rsatkich / Ma’lumot

Tafsilotlar

Marhumning ismi-sharifi

Ilhom Halimovich Jo‘rayev

Vafot etgan sanasi va yoshi

2026 yil 10 noyabr, 70 yoshda

Kelib chiqishi va sulolasi

Asakalik hofiz; Sherali Jo‘rayevning yaqin jiyani

Oilaviy ijodiy muhiti

Rafiqasi — Sanobar Rahmonova; farzandlari — Ixlosbek va Islombek Jo‘rayevlar

Dafn marosimi (janoza)

Andijon viloyati, Qayrag‘och qishlog‘i (bugun bo‘lib o‘tadi)

Ijodiy yo‘nalishi

Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘li, klassik g‘azallar, milliy qo‘shiqchilik

«Ilhom Jo‘rayev o‘zbek an’anaviy qo‘shiqchilik maktabining sof ohanglarini, jonli ijro madaniyatini va g‘azal mazmunini tinglovchiga yetkazishda o‘ziga xos maktab yaratgan san’at fidoyisi edi».

El sevgan shoh asarlar va so‘nmas meros

Hofiz umrining oxirgi yillariga qadar faol sahnada bo‘lib, Farg‘ona vodiysi va mamlakatning boshqa hududlarida yakkaxon dasturlar taqdim etib keldi. Uning repertuaridan mustahkam joy olgan «Andijon boray dedim», «Aziz do‘stlarim», «Sanam», «Dilrabo», «Nomard bilan do‘st bo‘lma», «Yo Rasuli Mustafo» hamda «Yolg‘izning yori Alloh» kabi qo‘shiqlari milliy musiqa xazinamizning oltin namunalariga aylandi.

Marhum hofiz Ilhom Jo‘rayevning porloq xotirasi, boy ijodiy merosi hamda o‘zbek san’atiga qo‘shgan beqiyos hissasi muxlislar qalbida abadiy saqlanib qoladi.

Marhum san’atkorning oila a’zolari va barcha yaqinlariga sabr tilaymiz. Uning qaysi qo‘shig‘i qalbingizdan chuqur joy olgan? Hofiz haqidagi xotiralaringizni izohlarda qoldiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Madaniyat yangiliklari