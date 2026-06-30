Maykl Jeksonning jiyani ilk bor Toshkentga tashrif buyuradi
Gollivudning yosh aktyorlaridan biri, "Maykl" biografik filmida bosh rolni ijro etgan Jafar Jekson ilk bor O‘zbekistonga tashrif buyuradi.
U 23–24 oktabr kunlari Toshkentda ilk marta o‘tkaziladigan nufuzli xalqaro "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" mukofotini topshirish marosimining faxriy mehmoni sifatida ishtirok etadi.
Ma’lum qilinishicha, Lissabonda bo‘lib o‘tgan uchrashuv chog‘ida xalqaro model Vazira Jon va uning turmush o‘rtog‘i, taniqli prodyuser Orlando Jon Jafar Jeksonga O‘zbekistonning boy tarixi, madaniyati va mehmondo‘stligi haqida so‘zlab berishgan. Shundan so‘ng aktyor yurtimizga kelishni intiqlik bilan kutayotganini bildirgan.
"Men O‘zbekistonga tashrif buyurishni sabrsizlik bilan kutyapman. Vazira menga mamlakatingiz haqida juda ko‘p iliq va chiroyli taassurotlar ulashdi. "Golden Globes Silk Road Tribute Gala" tadbiriga taklif qilinganimdan juda mamnunman", — deydi Jafar Jekson.
Jafar Jeksonning Toshkentga tashrifi xalqaro kino ixlosmandlari va san’at muxlislari uchun yilning eng kutilgan voqealaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
…