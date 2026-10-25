Gulchehra Jamilova “Oltin globus” mukofotiga sazovor bo‘lgan ilk o‘zbek aktrisasiga aylandi!

·3·Madaniyat
Gulchehra Jamilova “Oltin globus” mukofotiga sazovor bo‘lgan ilk o‘zbek aktrisasiga aylandi!

O‘zbekiston xalq artisti, taniqli aktrisa Gulchehra Jamilova xalqaro miqyosda e’tirof etildi. U Toshkentda ilk bor o‘tkazilgan “Golden Globes Silk Road Tribute Gala” marosimida “Oltin globus” mukofoti sovrindori bo‘ldi.

Ijtimoiy tarmoqlarda aktrisaning ushbu e’tirofga sazovor bo‘lganiga oid videolar tarqaldi. Xabarlarga ko‘ra, uning yaqinlari, hamkasblari va muxlislari izohlarda samimiy tabriklar yo‘llab, san’atkorning ko‘p yillik ijodiy faoliyatini e’tirof etmoqda.

Gulchehra Jamilova o‘zbek teatr va kino san’atining taniqli vakillaridan biri bo‘lib, uning ijodiy faoliyati olti o‘n yildan ortiq vaqtni qamrab oladi. Aktrisa, ayniqsa, Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” asari asosida suratga olingan filmda gavdalantirgan Kumush obrazi orqali tomoshabinlar mehrini qozongan. U 1992 yilda “O‘zbekiston xalq artisti” unvoniga sazovor bo‘lgan.

Mazkur e’tirof o‘zbek san’ati namoyandalarining xalqaro miqyosda tanilishiga yana bir misol bo‘ldi.

Gulchehra JamilovaGolden Globes Silk Road Tribute GalaO‘zbekiston xalq artistiO‘tkan kunlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Pianinochi” filmi yulduzi Edrian Broudi O‘zbekistonga keldi“Pianinochi” filmi yulduzi Edrian Broudi O‘zbekistonga keldi21 oktabr 22:53Gulchehra Jamilovaning 80 yoshga to‘lgani munosabati bilan Ozodbek Nazarbekov tabrik yo‘lladiGulchehra Jamilovaning 80 yoshga to‘lgani munosabati bilan Ozodbek Nazarbekov tabrik yo‘lladi3 iyul 15:02San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshdaSan’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda27 iyun 03:38Saida Rametova va Jumadulla Rametovning turmush qurganiga 45 yil to‘ldi (video)Saida Rametova va Jumadulla Rametovning turmush qurganiga 45 yil to‘ldi (video)23 oktabr 16:40Sevila Xudoyberganova 23 yoshni qarshi oldi: yaqinlari unga unutilmas syurpriz tayyorladi (video)Sevila Xudoyberganova 23 yoshni qarshi oldi: yaqinlari unga unutilmas syurpriz tayyorladi (video)23 oktabr 16:16Hande Erchelning Dubaydagi inglizcha nutqi ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)Hande Erchelning Dubaydagi inglizcha nutqi ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)23 oktabr 16:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari
Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari