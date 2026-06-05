Otabek Shukurov O‘zbekistonning Kanada mag‘lubiyati haqida ochiq gapirdi...
O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilaridan biri Otabek Shukurov Jahon chempionati oldidan jamoa atrofidagi muhim mavzular haqida ochiq fikr bildirdi. SPORTS.uz sayti jurnalisti Bilolbek Imomov bilan qisqacha suhbatda futbolchi Kanadaga qarshi o‘yindagi mag‘lubiyat, maydon markazidagi muammolar, terma jamoadagi ichki muhit, Jahon chempionatidan kutilmalar va tarkibga chaqirilmagan futbolchilarning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari haqida gapirdi.
Kanadaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvidan keyin muxlislar va jurnalistlar asosan O‘zbekiston terma jamoasining maydon markazidagi harakatlarini muhokama qilishdi. Ayrimlar yarim himoyada bo‘shliqlar ko‘p bo‘lgani, jamoa to‘pni nazorat qilishda qiynalgani va raqib bosimiga yetarlicha javob qaytara olmaganini ta’kidlashdi.
Otabek Shukurov bu tanqidlarga javob berar ekan, avvalo Kanadaga qarshi bahsda jamoa markazda kutilgan darajada o‘ynay olmaganini tan oldi. U o‘zining ham jarohat bilan maydonga tushganini, og‘riq unga to‘liq harakat qilishga imkon bermaganini ochiq aytdi.
“Kanada bilan o‘yinda markazda yaxshi harakat qila olmadik. To‘g‘risini aytsam, jarohat bilan harakat qildim. Bu jarohat esa umuman yugurishga bermadi”, — dedi Shukurov.
Futbolchining bu so‘zlari o‘yindagi ayrim holatlarni tushuntirib beradi. Maydon markazidagi futbolchi uchun yugurish, pozitsiyani tez almashtirish, raqib bosimiga qarshi turish va himoya bilan hujumni bog‘lash juda muhim. Agar yarim himoyachi og‘riq bilan harakat qilsa, bu butun jamoa o‘yiniga ta’sir qilishi tabiiy.
Shukurov jamoaning taktik tuzilishi haqida ham to‘xtaldi. Uning aytishicha, O‘zbekiston anchadan beri maydon markazida ikki yarim himoyachi bilan o‘ynab kelmoqda. Raqiblar esa ko‘pincha 3 yoki 4 nafar yarim himoyachi bilan harakat qilib, markazda son jihatdan ustunlik yaratishadi.
“Biz anchadan buyon o‘rtada 2 ta futbolchi bilan o‘ynaymiz, raqiblarimiz esa odatda 3 yoki 4 ta yarim himoyachi bilan bizga qarshilik ko‘rsatadi. Bu taktikada siz ularga to‘pni berishga majbur bo‘lasiz, shu sababli biz qarshi hujumda o‘ynashga intilamiz”, — dedi u.
Bu yerda muhim taktik nuqta bor. Agar jamoa markazda kam sonli futbolchi bilan o‘ynasa, to‘pni uzoq vaqt nazorat qilish qiyinlashadi. Bunday holatda asosiy qurol — tezkor qarshi hujum, qanotlar orqali chiqish va raqib xatosidan foydalanish bo‘ladi. Shukurov ham terma jamoa aynan natijaga yo‘naltirilgan futbolni tanlaganini ta’kidladi.
Shu bilan birga, Otabek o‘zi ham maydon markazida 3 yoki 4 nafar futbolchi bilan harakat qilishni xohlashini yashirmadi. Uning fikricha, kamida uch yarim himoyachi bilan o‘ynash jamoaga markazda ko‘proq muvozanat berishi mumkin. Ammo terma jamoada birinchi o‘rinda natija turishi, chiroyli o‘yin natija bilan qo‘llab-quvvatlanmasa, baribir tanqidga sabab bo‘lishi mumkinligini aytdi.
“Albatta, biz ham yarim himoyada 3 yoki 4 kishilashib o‘ynashni istaymiz. Hech bo‘lmasa-da, o‘rtada 3 kishi bo‘lib maydonda harakat qilsak, yaxshi bo‘lardi. Ammo terma jamoada birinchi o‘rinda natija turadi”, — deya qo‘shimcha qildi u.
Kanadaga qarshi o‘yin Shukurov uchun shaxsan ham og‘ir kechgan. U uchrashuvdan oldin o‘ynash niyati bo‘lmaganini, ammo oyog‘idagi og‘riqqa qaramay maydonga tushishga majbur bo‘lganini bildirdi. Ikkinchi bo‘limda esa og‘riq va jismoniy qiyinchilik sabab zaxiraga olingan.
“O‘zi uchrashuvdan avval ham o‘ynash niyatim yo‘q edi, lekin oyog‘imning og‘rig‘i bilan o‘ynashga majbur bo‘ldim”, — dedi futbolchi.
Mag‘lubiyatdan keyin muxlislarning tanqidi kuchayishi tabiiy. Ammo Shukurov futbolda bir jamoa yutishi, ikkinchisi esa mag‘lub bo‘lishini eslatdi. Uning fikricha, Jahon chempionatida ham, o‘rtoqlik bahslarida ham oson raqib bo‘lmaydi. Ayniqsa, mundial darajasida har bir jamoa o‘z maqsadi va uslubi bilan maydonga tushadi.
Otabek ba’zi muxlislar jamoadan juda katta natija kutayotganini ham tushunib turibdi. Ammo futbolni chuqurroq anglaydigan insonlar bunday natijalarga erishish qanchalik qiyinligini yaxshi bilishini ta’kidladi. Bu gap achchiq, lekin real: Jahon chempionati — “oson ochko” tarqatiladigan turnir emas.
Shukurovning aytishicha, O‘zbekiston terma jamoasi oldiga guruhdan chiqish vazifasi qo‘yilgan. Jamoa avvalo shu maqsad sari harakat qiladi. Guruh esa juda kuchli: raqiblar darajasi, tajribasi va individual salohiyati yuqori.
“Bizning oldimizga guruhdan chiqish vazifasi qo‘yilgan. Avvalo, buni uddalashga harakat qilamiz. Guruhimiz ham juda kuchli guruh hisoblanadi. Birinchi to‘qnashuvga to‘g‘ri tayyorgarlik ko‘rib borsak, nasib qilsa yaxshi natijalarga erishamiz”, — dedi u.
Suhbatda terma jamoadagi ichki muhit haqida ham savol berildi. Shukurov jamoa ichidagi holat yaxshi ekanini, futbolchilar o‘rtasida muammo yo‘qligini ta’kidladi. Uning aytishicha, hozir jamoa katta yuklamalar bilan mashg‘ulot olib bormoqda, Kanadaga qarshi o‘yinda ham bu sezilgan.
“Terma jamoada ichki muhit a’lo darajada, hammasi joyda. Baribir hozir kuchli yuklamalar bilan mashg‘ulot o‘tkazyapmiz, Kanadaga qarshi o‘yinda ham bu sezildi. Chunki murabbiylarimiz jismoniy holatimizni yaxshilashga e’tibor qaratishyapti”, — dedi Shukurov.
Bu ham muhim jihat. Mundial oldidan tayyorgarlik jarayonida futbolchilar ko‘pincha og‘ir yuklamalarda bo‘ladi. Bunday paytda o‘rtoqlik o‘yinlarida jamoa yengil, chaqqon va to‘liq kuchda ko‘rinmasligi mumkin. Murabbiylar shtabi jismoniy bazani kuchaytirsa, ba’zi o‘yinlarda charchoq sezilishi tabiiy. Keyinchalik yuklama kamaytirilib, futbolchilar asosiy turnirga toza holatda olib kiriladi.
Shukurov Jahon chempionatiga chaqirilmagan futbolchilarning post, storis yoki podkastlarda chiqishlari haqida ham fikr bildirdi. Uning aytishicha, har bir futbolchi milliy jamoa bilan mundialda ishtirok etishni istaydi. Ammo bu masalada nasiba, taqdir va murabbiylar qarori bor.
“Albatta, barcha futbolchilar terma jamoa bilan mundialga ishtirok etishni, jamoasiga yordam berishni xohlaydi. Bu nasiba va taqdir bilan bog‘liqdir. Alloh nasib qilsa, borasiz, agar nasib qilmagan bo‘lsa, o‘ynay olmaysiz”, — dedi u.
Shu bilan birga, Otabek kimdir intervyu berishi, post yoki storis qo‘yishi har bir futbolchining shaxsiy xohishiga bog‘liq ekanini aytdi. Ammo mehnat qilgan futbolchilar Jahon chempionatiga borishga haqli, degan fikrni ham bildirdi. Bu yerda futbolchining so‘zlarida hamdardlik ham, reallik ham bor: tarkib tanlovi har doim kimgadir quvonch, kimgadir og‘riq olib keladi.
Suhbat yakunida Shukurov muxlislarga murojaat qildi. U xalqdan terma jamoani qo‘llab-quvvatlashni, duo qilishni so‘radi. Kanadaga qarshi mag‘lubiyatdan keyin ko‘pchilik jamoani tanqid qilayotganini, ammo bu holat balki terma jamoa foydasiga ishlashi mumkinligini ta’kidladi.
“Men xalqimizdan qo‘llab-quvvatlab turishlarini, duo qilishlarini so‘rab qolgan bo‘lar edim. Biz faqatgina Kanadaga qarshi o‘rtoqlik o‘yinida mag‘lub bo‘lganimizdan so‘ng barcha yomonlab yozyapti, balki bu bizning foydamizga ishlar”, — dedi Shukurov.
Uning fikricha, O‘zbekiston birinchi marta Jahon chempionatida ishtirok etayotgani juda katta tajriba bo‘ladi. Terma jamoa darhol ulkan natijalarni va’da qilmayapti, ammo bor kuch bilan harakat qilish, yaxshi o‘yin ko‘rsatish va yurtga munosib qaytishni maqsad qilgan.
Bu so‘zlarda jamoa ichidagi real kayfiyat seziladi. Orzu bor, ishonch bor, lekin vaziyatga haddan tashqari romantik qarash yo‘q. O‘zbekiston ilk bor mundialga chiqmoqda va bu yo‘lda har bir o‘yin, har bir xato, har bir tanqid ham tajribaga aylanadi.
Shukurovning intervyusi muxlislar uchun muhim ochiqlik bo‘ldi. U mag‘lubiyatni yashirmadi, markazdagi muammoni tan oldi, o‘z jarohati haqida gapirdi, taktik tuzilishni tushuntirdi va xalqdan qo‘llab-quvvatlash so‘radi. Bu — futbolchi tarafidan berilgan oddiy, samimiy va kerakli javob.
Endi asosiy vazifa — Kanadadagi saboqlarni to‘g‘ri qabul qilish. Jahon chempionatida Portugaliya, Kolumbiya va Kongo kabi raqiblar qarshida bo‘ladi. U yerda har bir bo‘shliq jazolanishi, har bir xato golga aylanishi mumkin. Demak, tayyorgarlik jarayonidagi tanqid ham, mag‘lubiyat ham, og‘riqli xulosalar ham behuda ketmasligi kerak.
O‘zbekiston terma jamoasi birinchi mundialiga yo‘l olmoqda. Bu katta baxt, katta mas’uliyat va katta sinov. Shukurov aytganidek, xalq qo‘llab-quvvatlasa, futbolchilar esa bor kuchini bersa, jamoa bu tarixiy turnirda o‘z so‘zini aytishga harakat qiladi.
…