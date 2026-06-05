Sunʼiy intellekt xarajatlari nazoratdan chiqmoqda: Kompaniyalar inqiroz yoqasida

·56·Texno
Sunʼiy intellekt xarajatlari nazoratdan chiqmoqda: Kompaniyalar inqiroz yoqasida

Texnologiya olamida sunʼiy intellekt (AI) xarajatlari kutilmagan darajada oʻsib ketishi ortidan yirik kompaniyalar oʻz budjetlarini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda. Masalan, Uber kompaniyasi 2026-yilgacha moʻljallangan AI-kodlash budjetini joriy yilning aprel oyigayoq sarflab boʻldi. Microsoft esa oʻz dasturchilariga taqdim etilgan Claude Code litsenziyalarini bir necha oydan soʻng bekor qildi. Tokenlar narxi pasayganiga qaramay, avtonom agentlarning ommalashishi isteʼmol hajmini keskin oshirib yubordi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniyalar 2025-yil boshida cheksiz obunalarga tayanib ish boshlagan boʻlsalar-da, endilikda mablagʻlar qayerga ketayotganini tushunishga va xarajatlarni jilovlashga urinmoqdalar. OpenAI korporativ boʻlimi rahbari Alexander Embricosning soʻzlariga koʻra, mijozlar bilan suhbat mavzusi modelning imkoniyatlaridan uning samaradorligi va tokenlar nazoratiga koʻchgan. Hozirda bozor ishtirokchilari AI xarajatlarini kuzatish uchun yangi vositalar va standartlarni ishlab chiqishga kirishgan.

Linux Foundation tomonidan eʼlon qilingan Tokenomics Foundation loyihasi aynan shu muammoni hal qilishga qaratilgan. FinOps Foundation ijrochi direktori J.R. Stormentning taʼkidlashicha, koʻplab kompaniyalar aprel oyidayoq yillik budjetdan 3 baravar koʻp mablagʻ sarflab boʻlishgan. Bu holat texnologiya sohasida haqiqiy ekzistensial inqirozni keltirib chiqardi va "tezroq harakat qilish" shiori oʻrnini "xavfsizlik toʻsiqlari va nazorat" egalladi.

Yangi avlod modellari, jumladan Anthropic kompaniyasining Claude Opus 4.5, OpenAI’ning GPT-5.1 va Google’ning Gemini 3 Pro kabi vositalari agentik funksiyalarni yaxshilagan boʻlsa-da, bu isteʼmolning karrali oʻsishiga sabab boʻldi. Ayrim maʼlumotlarga koʻra, bir kompaniya xodimlar uchun limit oʻrnatishni unutib qoʻygani sababli Claude uchun 500 million dollar toʻlashga majbur boʻlgan. Priceline vakillari bu holatni oʻziga xos "qaramlik"ka qiyoslamoqda.

Faros AI va Jellyfish kabi platformalar oʻtkazgan tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, AI vositalaridan koʻp foydalanadigan muhandislar ikki baravar samaraliroq boʻlishi mumkin, biroq bunga erishish uchun ular 10 baravar koʻp token sarflamoqdalar. Shu bilan birga, kodlardagi xatolar va qayta yozishlar soni ham ortib bormoqda, bu esa sunʼiy intellektning iqtisodiy samaradorligini shubha ostiga qoʻymoqda.

AIOpenAIMicrosoftGoogleTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiEng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiKecha, 17:26Wildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiWildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiKecha, 17:21Supabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiSupabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiKecha, 16:52Steam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiSteam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiKecha, 16:27Google va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaGoogle va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaKecha, 16:25iPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiiPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus