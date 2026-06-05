Lamin Yamal Ispaniya La Ligasida mavsumning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi
Kataloniyaning “Barselona” klubi va dunyo futbolining ayni damdagi eng yorqin fenomenlaridan biri o‘z faoliyatidagi navbatdagi ulkan cho‘qqini zabt etdi. Ispaniya La Ligasi matbuot xizmatining rasmiy bayonotiga ko‘ra, “ko‘k-anorranglilar”ning hujumkor vingeri va yarimhimoyachisi Lamin Yamal yakuniga yetgan chempionatning eng mahoratli va tengsiz futbolchisi deb e’lon qilindi.
Hali juda yosh bo‘lishiga qaramay, maydonda haqiqiy yetakchilik sifatlarini namoyish etayotgan ushbu iqtidor egasi ortda qolgan mavsumda “Barselona”ning zafarli yurishlariga beqiyos hissa qo‘shdi.
Dahshatli statistika va yengilgan raqobatchilar
Atigi 18 yoshda bo‘lgan Ispaniya terma jamoasi a’zosi La Liga doirasida havas qilgulik ko‘rsatkichlarni qayd etdi. U maydonga tushgan har bir bahsda raqiblar himoya chizig‘i uchun haqiqiy bosh og‘rig‘iga aylandi:
O‘tkazilgan uchrashuvlar soni: 28 ta o‘yin
Urilgan gollar: 16 ta gol
Golli uzatmalar (assist): 12 ta samarali pass
Ushbu nufuzli individual sovrin uchun kurashda Lamin Yamal dunyo futbolining eng nomdor yulduzlarini va ichki chempionat qahramonlarini ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi. Nomzodlar ro‘yxatidan quyidagi mahoratli ijrochilar joy olgan edi:
Kilian Mbappe («Real Madrid»)
Nikolya Pepe («Vilyarreal»)
Vedat Muriki («Malorka»)
Pablo Fornals («Betis»)
"Barselona"ning taxtga qaytishi va turnir jadvali
Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Lamin Yamalning bu qadar porlashi bejiz emas. Zero, “Barselona” jamoasi 2025/2026 yilgi mavsumda yana bir bor Ispaniya chempionligini qo‘lga kiritib, shohsupani band etdi. Kataloniya grandi mavsum davomida barqaror o‘yin ko‘rsatib, murosasiz kechgan bahslarda raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.
Quyidagi jadvalda kuchli uchlikdan joy olgan jamoalarning yakuniy maqomi aks etgan:
Klub nomi
To‘plangan ochkolar soni
Egallagan o‘rni va farq
🥇 "Barselona"
94 ochko
Ispaniya chempioni
🥈 "Real Madrid"
86 ochko
Peshqadamdan 8 ochko orqada
🥉 "Vilyarreal"
72 ochko
Kuchli uchlik yakuni
Zamin sharhi: Messidan keyin "Barselona" akademiyasidan bunday dahshatli yulduz chiqishini hatto eng optimist muxlislar ham kutmagan edi. 18 yoshli yigitchaning Mbappeni ortda qoldirib, La Ligada mavsum eng yaxshisi bo‘lishi — futbol tarixida yangi "Yamal davri" boshlanganidan dalolat beradi. Kataloniyaliklarning 8 ochkolik farq bilan chempion bo‘lishida bu yigitning xizmati beqiyos bo‘ldi.
Yevropa futbolining eng sara voqealari, Ispaniya chempionati kundaliklari va sevimli yulduzlaringiz hayotidagi eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…