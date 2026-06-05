Lamin Yamal Ispaniya La Ligasida mavsumning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi

·97·Sport
Lamin Yamal Ispaniya La Ligasida mavsumning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi

Kataloniyaning “Barselona” klubi va dunyo futbolining ayni damdagi eng yorqin fenomenlaridan biri o‘z faoliyatidagi navbatdagi ulkan cho‘qqini zabt etdi. Ispaniya La Ligasi matbuot xizmatining rasmiy bayonotiga ko‘ra, “ko‘k-anorranglilar”ning hujumkor vingeri va yarimhimoyachisi Lamin Yamal yakuniga yetgan chempionatning eng mahoratli va tengsiz futbolchisi deb e’lon qilindi.

Hali juda yosh bo‘lishiga qaramay, maydonda haqiqiy yetakchilik sifatlarini namoyish etayotgan ushbu iqtidor egasi ortda qolgan mavsumda “Barselona”ning zafarli yurishlariga beqiyos hissa qo‘shdi.

Dahshatli statistika va yengilgan raqobatchilar

Atigi 18 yoshda bo‘lgan Ispaniya terma jamoasi a’zosi La Liga doirasida havas qilgulik ko‘rsatkichlarni qayd etdi. U maydonga tushgan har bir bahsda raqiblar himoya chizig‘i uchun haqiqiy bosh og‘rig‘iga aylandi:

  • O‘tkazilgan uchrashuvlar soni: 28 ta o‘yin

  • Urilgan gollar: 16 ta gol

  • Golli uzatmalar (assist): 12 ta samarali pass

Ushbu nufuzli individual sovrin uchun kurashda Lamin Yamal dunyo futbolining eng nomdor yulduzlarini va ichki chempionat qahramonlarini ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi. Nomzodlar ro‘yxatidan quyidagi mahoratli ijrochilar joy olgan edi:

  • Kilian Mbappe («Real Madrid»)

  • Nikolya Pepe («Vilyarreal»)

  • Vedat Muriki («Malorka»)

  • Pablo Fornals («Betis»)

"Barselona"ning taxtga qaytishi va turnir jadvali

Ma’lumot o‘rnida aytish joizki, Lamin Yamalning bu qadar porlashi bejiz emas. Zero, “Barselona” jamoasi 2025/2026 yilgi mavsumda yana bir bor Ispaniya chempionligini qo‘lga kiritib, shohsupani band etdi. Kataloniya grandi mavsum davomida barqaror o‘yin ko‘rsatib, murosasiz kechgan bahslarda raqiblariga hech qanday imkoniyat qoldirmadi.

Quyidagi jadvalda kuchli uchlikdan joy olgan jamoalarning yakuniy maqomi aks etgan:

Klub nomi

To‘plangan ochkolar soni

Egallagan o‘rni va farq

🥇 "Barselona"

94 ochko

Ispaniya chempioni

🥈 "Real Madrid"

86 ochko

Peshqadamdan 8 ochko orqada

🥉 "Vilyarreal"

72 ochko

Kuchli uchlik yakuni

Zamin sharhi: Messidan keyin "Barselona" akademiyasidan bunday dahshatli yulduz chiqishini hatto eng optimist muxlislar ham kutmagan edi. 18 yoshli yigitchaning Mbappeni ortda qoldirib, La Ligada mavsum eng yaxshisi bo‘lishi — futbol tarixida yangi "Yamal davri" boshlanganidan dalolat beradi. Kataloniyaliklarning 8 ochkolik farq bilan chempion bo‘lishida bu yigitning xizmati beqiyos bo‘ldi.

Yevropa futbolining eng sara voqealari, Ispaniya chempionati kundaliklari va sevimli yulduzlaringiz hayotidagi eksklyuziv yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Lamin YamalBarselonaIspaniyaReal MadridLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi