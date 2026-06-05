MLS Yulduzlar oʻyini: Lionel Messi va Son Heung-Min asosiy tarkibda

·136·Sport
MLS Yulduzlar oʻyini: Lionel Messi va Son Heung-Min asosiy tarkibda

MLS Yulduzlar oʻyinining dastlabki asosiy tarkibi eʼlon qilindi. Muxlislar, OAV va futbolchilar oʻrtasida oʻtkazilgan ovoz berish natijalariga koʻra, jamoaga kutilgan yulduzlar bilan bir qatorda bir qator syurpriz nomlar ham kiritildi. Roʻyxatda Lionel Messi va Son Heung-Min kabi jahon yulduzlari borligi diqqatga sazovordir. Garchi Son Heung-Min oʻzining eng yaxshi mavsumini oʻtkazmayotgan boʻlsa-da, uning mashhurligi va mahorati tarkibdan joy olishiga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tarkibning eng qiziqarli jihatlaridan biri bu Zavier Gozo, Anthony Markanich va Nashville jamoasining ajoyib himoyachisi Andy Najar kabi futbolchilarning kiritilishidir. Shuningdek, Tim Ream oradan 15 yil oʻtib yana bir bor yulduzlar jamoasiga chaqirildi. Yarim himoya chizigʻida esa Sebastian Berhalter deyarli yolgʻiz qolgan, bu esa jamoaning taktik tuzilishi borasida turli savollarni keltirib chiqarmoqda.

Mutaxassislar ushbu tarkibni tahlil qilar ekan, jamoaning hujumkorligini yuqori baholashmoqda, biroq himoya chizigʻi Liga MX yulduzlariga qarshi bahsda jiddiy sinovdan oʻtishi mumkinligini taʼkidlashmoqda. Ayniqsa, Zavier Gozo joriy yilda MLSda koʻrsatayotgan barqaror oʻyini bilan ushbu eʼtirofga toʻla loyiq ekanini isbotladi.

Iyul oyi oxirida boʻlib oʻtadigan MLS va Liga MX yulduzlari oʻrtasidagi qarama-qarshilik muxlislar uchun haqiqiy bayram boʻlishi kutilmoqda. Lionel Messi va Jordi Alba kabi yulduzlarning maydonga tushishi oʻyinning nufuzini yanada oshiradi. Hozircha zaxira oʻyinchilari tarkibni qanchalik kuchaytirishi va jamoaviy muvozanatni qanday taʼminlashi asosiy masala boʻlib qolmoqda.

MLSLionel MessiSon Heung-MinFutbolAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi