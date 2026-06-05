MLS Yulduzlar oʻyini: Lionel Messi va Son Heung-Min asosiy tarkibda
MLS Yulduzlar oʻyinining dastlabki asosiy tarkibi eʼlon qilindi. Muxlislar, OAV va futbolchilar oʻrtasida oʻtkazilgan ovoz berish natijalariga koʻra, jamoaga kutilgan yulduzlar bilan bir qatorda bir qator syurpriz nomlar ham kiritildi. Roʻyxatda Lionel Messi va Son Heung-Min kabi jahon yulduzlari borligi diqqatga sazovordir. Garchi Son Heung-Min oʻzining eng yaxshi mavsumini oʻtkazmayotgan boʻlsa-da, uning mashhurligi va mahorati tarkibdan joy olishiga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tarkibning eng qiziqarli jihatlaridan biri bu Zavier Gozo, Anthony Markanich va Nashville jamoasining ajoyib himoyachisi Andy Najar kabi futbolchilarning kiritilishidir. Shuningdek, Tim Ream oradan 15 yil oʻtib yana bir bor yulduzlar jamoasiga chaqirildi. Yarim himoya chizigʻida esa Sebastian Berhalter deyarli yolgʻiz qolgan, bu esa jamoaning taktik tuzilishi borasida turli savollarni keltirib chiqarmoqda.
Mutaxassislar ushbu tarkibni tahlil qilar ekan, jamoaning hujumkorligini yuqori baholashmoqda, biroq himoya chizigʻi Liga MX yulduzlariga qarshi bahsda jiddiy sinovdan oʻtishi mumkinligini taʼkidlashmoqda. Ayniqsa, Zavier Gozo joriy yilda MLSda koʻrsatayotgan barqaror oʻyini bilan ushbu eʼtirofga toʻla loyiq ekanini isbotladi.
Iyul oyi oxirida boʻlib oʻtadigan MLS va Liga MX yulduzlari oʻrtasidagi qarama-qarshilik muxlislar uchun haqiqiy bayram boʻlishi kutilmoqda. Lionel Messi va Jordi Alba kabi yulduzlarning maydonga tushishi oʻyinning nufuzini yanada oshiradi. Hozircha zaxira oʻyinchilari tarkibni qanchalik kuchaytirishi va jamoaviy muvozanatni qanday taʼminlashi asosiy masala boʻlib qolmoqda.
…