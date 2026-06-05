NSA kiberoperatsiyalar uchun Anthropic kompaniyasining Mythos modelidan foydalanadi
Anthropic kompaniyasi AQSH Milliy xavfsizlik agentligiga (NSA) oʻzining kiberxavfsizlik boʻyicha eng ilgʻor sunʼiy intellekt modeli — Mythos’dan foydalanishda koʻmaklashish uchun bir guruh muhandislarni yubordi. Financial Times nashrining anonim manbalarga tayanib xabar berishicha, yarim oʻnga yaqin mutaxassis razvedka xizmatiga ushbu modelni maxsus ilovalar uchun moslashtirishda yordam bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozircha muhandislar yoki Mythos modelining bevosita xakerlik operatsiyalarida qoʻllanilayotgani haqida aniq maʼlumotlar mavjud emas. NSA asosan suv osti kabellari, korporativ hamkorlik va boshqa maxfiy yoʻllar orqali razvedka maʼlumotlarini toʻplash, shuningdek, xorijiy raqiblarga qarshi hujumkor kiberoperatsiyalarni amalga oshirish bilan shugʻullanadi.
Qizigʻi shundaki, aprel oyida Axios nashri NSA Anthropic texnologiyalaridan foydalanish boʻyicha federal taqiqqa qaramay, Mythos modelini qoʻllayotgani haqida yozgan edi. AQSH Mudofaa vazirligi Anthropic kompaniyasini oʻz modellaridan ommaviy ichki kuzatuv va avtonom qurollar yaratishda foydalanishga ruxsat bermagani uchun uni "taʼminot zanjiri xavfi" deb eʼlon qilgan edi.
Anthropic kompaniyasining taʼkidlashicha, Mythos modeli kiberxavfsizlik sohasida shunchalik kuchliki, uning imkoniyatlari xavfsizlik tizimlaridagi zaifliklarni topish va xakerlik hujumlarini amalga oshirishda suiisteʼmol qilinishi mumkin. Shu sababli kompaniya ushbu modelga kirishni cheklab qoʻygan edi. Hozirda koʻplab hukumatlar ushbu texnologiyaga ega boʻlishga intilmoqda.
NSA vakillari ushbu xabarlarni tasdiqlash yoki inkor etishdan bosh tortdi. Anthropic kompaniyasi ham hozircha rasmiy izoh bermadi. Ushbu hamkorlik sunʼiy intellektning milliy xavfsizlik va kiberurushlardagi roli borasidagi bahslarni yanada kuchaytirishi kutilmoqda.
…