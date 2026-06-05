Shakira va Burna Boy JCH—2026 ochilish marosimida madhiya kuylashadi
Butun sayyoramiz intizorlik bilan kutayotgan, tarixdagi eng yirik va muhtasham futbol bayrami — 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishiga sanoqli kunlar qoldi. Okean ortida start oladigan ushbu global musobaqaning tashkiliy qo‘mitasi muxlislar uchun haqiqiy sovg‘a tayyorlab qo‘ygan. Dunyo musiqa olamining yorqin yulduzi, go‘zal Shakira hamda Nigeriyaning mashhur afro-xitlar qiroli Burna Boy Mexiko shahrida bo‘lib o‘tadigan ochilish marosimining bosh qahramonlariga aylanishadi.
Mashhur san’atkorlar mundialning rasmiy madhiyasi hisoblangan “Dai Dai” nomli taronani ilk bor keng jamoatchilik va stadionga yig‘ilgan ko‘p ming sonli muxlislar qarshisida jonli ijroda taqdim etishadi. Mazkur kompozitsiya allaqachon futbol ishqibozlari o‘rtasida katta qiziqish uyg‘otishga ulgurdi.
Tezkor start: "Atsteka"dagi ilk qaynoq to‘qnashuv
Jahon chempionatining rasmiy ochilish uchrashuvi va undan oldingi muhtasham shou dasturi shu yilning 11 iyun, payshanba kuni Meksika poytaxtidagi afsonaviy va tarixiy «Atsteka» stadionida bo‘lib o‘tadi. Ushbu muazzam arenada musobaqa mezbonlaridan biri hisoblangan Meksika terma jamoasi hamda Afrika qit’asi vakili JAR (Janubiy Afrika Respublikasi) milliy terma jamoalari o‘zaro ro‘baro‘ kelishadi.
Guruh bosqichining ilk bahsi boshlanish vaqti bilan quyidagi jadval orqali tanishishingiz mumkin:
Sana va kun
Uchrashuv mezbonlari
Stadion nomi
Start vaqti (Toshkent vaqti bilan)
11 iyun, Payshanba
Meksika — JAR
«Atsteka» (Mexiko)
Soat 23:59 da
Mundialning to‘liq taqvimi va final oqshomi
Joriy yilgi futbol bo‘yicha dunyo birinchiligi o‘zining qamrovi va davomiyligi bilan ham avvalgi turnirlardan tubdan farq qiladi. Musobaqaning eng muhim pallalari va bosqichlari quyidagi muddatlarni o‘z ichiga olgan:
Guruh bosqichi bahslari: 11 iyundan to 28 iyunga qadar davom etadi. Bu pallada muxlislar har kuni qiziqarli va murosasiz o‘yinlar guvohiga aylanishadi.
Pley-off (hal qiluvchi) bosqichi: 28 iyun kunidan e’tiboran start oladi va unda mag‘lub bo‘lgan jamoalar turnirni tark etib borishadi.
Katta Final uchrashuvi: Dunyoning yangi chempioni nomi rasman aniqlanadigan bosh bahs joriy yilning 19 iyul kuni o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Zamin sharhi: Shakiraning yana Jahon chempionati madhiyasiga qaytishi («Waka Waka» va «La La La» dan so‘ng) FIFAning eng to‘g‘ri va zafarli yurishlaridan biri bo‘ldi. Mexikodagi "Atsteka" stadionida yangraydigan yangi "Dai Dai" singli va Afrikaning eng yorqin yulduzi Burna Boy ishtiroki JCH-2026 ga o‘zgacha joziba bag‘ishlashi shubhasiz. Toshkent vaqti bilan yarim tunda boshlanadigan uchrashuv esa o‘zbek futboli muxlislari uchun uyqusiz, ammo benihoya zavqli tunlarni boshlab beradi.
AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida kechadigan futbol bo‘yicha Jahon chempionatining eng so‘nggi kundaliklari, eksklyuziv videosharhlar, yulduzlar ishtirokidagi shoular va qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…