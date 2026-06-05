Shakira va Burna Boy JCH—2026 ochilish marosimida madhiya kuylashadi

·112·Sport
Shakira va Burna Boy JCH—2026 ochilish marosimida madhiya kuylashadi

Butun sayyoramiz intizorlik bilan kutayotgan, tarixdagi eng yirik va muhtasham futbol bayrami — 2026 yilgi Jahon chempionati boshlanishiga sanoqli kunlar qoldi. Okean ortida start oladigan ushbu global musobaqaning tashkiliy qo‘mitasi muxlislar uchun haqiqiy sovg‘a tayyorlab qo‘ygan. Dunyo musiqa olamining yorqin yulduzi, go‘zal Shakira hamda Nigeriyaning mashhur afro-xitlar qiroli Burna Boy Mexiko shahrida bo‘lib o‘tadigan ochilish marosimining bosh qahramonlariga aylanishadi.

Mashhur san’atkorlar mundialning rasmiy madhiyasi hisoblangan “Dai Dai” nomli taronani ilk bor keng jamoatchilik va stadionga yig‘ilgan ko‘p ming sonli muxlislar qarshisida jonli ijroda taqdim etishadi. Mazkur kompozitsiya allaqachon futbol ishqibozlari o‘rtasida katta qiziqish uyg‘otishga ulgurdi.

Tezkor start: "Atsteka"dagi ilk qaynoq to‘qnashuv

Jahon chempionatining rasmiy ochilish uchrashuvi va undan oldingi muhtasham shou dasturi shu yilning 11 iyun, payshanba kuni Meksika poytaxtidagi afsonaviy va tarixiy «Atsteka» stadionida bo‘lib o‘tadi. Ushbu muazzam arenada musobaqa mezbonlaridan biri hisoblangan Meksika terma jamoasi hamda Afrika qit’asi vakili JAR (Janubiy Afrika Respublikasi) milliy terma jamoalari o‘zaro ro‘baro‘ kelishadi.

Guruh bosqichining ilk bahsi boshlanish vaqti bilan quyidagi jadval orqali tanishishingiz mumkin:

Sana va kun

Uchrashuv mezbonlari

Stadion nomi

Start vaqti (Toshkent vaqti bilan)

11 iyun, Payshanba

Meksika — JAR

«Atsteka» (Mexiko)

Soat 23:59 da

Mundialning to‘liq taqvimi va final oqshomi

Joriy yilgi futbol bo‘yicha dunyo birinchiligi o‘zining qamrovi va davomiyligi bilan ham avvalgi turnirlardan tubdan farq qiladi. Musobaqaning eng muhim pallalari va bosqichlari quyidagi muddatlarni o‘z ichiga olgan:

  • Guruh bosqichi bahslari: 11 iyundan to 28 iyunga qadar davom etadi. Bu pallada muxlislar har kuni qiziqarli va murosasiz o‘yinlar guvohiga aylanishadi.

  • Pley-off (hal qiluvchi) bosqichi: 28 iyun kunidan e’tiboran start oladi va unda mag‘lub bo‘lgan jamoalar turnirni tark etib borishadi.

  • Katta Final uchrashuvi: Dunyoning yangi chempioni nomi rasman aniqlanadigan bosh bahs joriy yilning 19 iyul kuni o‘tkazilishi rejalashtirilgan.

Zamin sharhi: Shakiraning yana Jahon chempionati madhiyasiga qaytishi («Waka Waka» va «La La La» dan so‘ng) FIFAning eng to‘g‘ri va zafarli yurishlaridan biri bo‘ldi. Mexikodagi "Atsteka" stadionida yangraydigan yangi "Dai Dai" singli va Afrikaning eng yorqin yulduzi Burna Boy ishtiroki JCH-2026 ga o‘zgacha joziba bag‘ishlashi shubhasiz. Toshkent vaqti bilan yarim tunda boshlanadigan uchrashuv esa o‘zbek futboli muxlislari uchun uyqusiz, ammo benihoya zavqli tunlarni boshlab beradi.

AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida kechadigan futbol bo‘yicha Jahon chempionatining eng so‘nggi kundaliklari, eksklyuziv videosharhlar, yulduzlar ishtirokidagi shoular va qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

ShakiraBurna BoyMehikoMeksikaJanubiy Afrika Respublikasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi