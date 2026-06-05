NASA astronavtlari ISS’dagi nosozlik sabab SpaceX kemasiga yashirindi
NASA Xalqaro kosmik stansiyasidagi (ISS) besh nafar astronavtga Rossiya segmentidagi xizmat modulida yuzaga kelgan yangi havo sizib chiqishi sababli SpaceX Crew Dragon kemasidan boshpana olishni buyurdi. NASA vakili Bethany Stevens X ijtimoiy tarmogʻida maʻlum qilishicha, Roscosmos agentligi modulda yangi yoriqlarni aniqlagan va keng koʻlamli taʻmirlash ishlarini boshlagan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ehtiyot chorasi sifatida NASA agentlikning SpaceX Crew-12 missiyasining toʻrt nafar aʻzosi va astronavt Chris Williamsga taʻmirlash ishlari yakunlanguniga qadar Dragon kemasida yuqori xavfsizlik rejimida turishni tayinladi. Mutaxassislar ushbu muammoni butunlay bartaraf etish uchun xalqaro hamjamiyat va rossiyalik hamkasblar bilan birgalikda ish olib bormoqda.
Rossiya xizmat modulidagi havo sizib chiqishi muammosi ancha vaqtdan beri davom etib kelmoqda. Stevensning taʻkidlashicha, ushbu yoriqlar NASA tomonidan doimiy ravishda diqqat bilan kuzatib borilayotgan jiddiy xavotir manbai boʻlib qolmoqda. Hozircha astronavtlarning Crew Dragon kapsulasida qancha vaqt qolishi maʻlum qilinmagan.
Ayni paytda ISS bortida jami 10 kishi istiqomat qilmoqda. Ulardan toʻrt nafari fevral oyida SpaceX Crew-12 missiyasi doirasida, qolganlari esa oʻtgan yilning noyabr oyida Rossiyaning Soyuz kemasida yetib kelgan. Ushbu favqulodda holat stansiyaning kelajagi soʻroq ostida turgan bir paytda yuz berdi.
NASA rahbariyati, xususan Jared Isaacman boshchiligida, eskirib borayotgan kosmik stansiyani oʻn yillikning oxiriga qadar tijorat maqsadlarida ishlab chiqarilgan yangi modullar bilan almashtirishni rejalashtirmoqda. Hozircha NASA va SpaceX vaziyat yuzasidan qoʻshimcha rasmiy izoh bermadi.
…