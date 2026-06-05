NASA astronavtlari ISS’dagi nosozlik sabab SpaceX kemasiga yashirindi

·69·Texno
NASA astronavtlari ISS’dagi nosozlik sabab SpaceX kemasiga yashirindi

NASA Xalqaro kosmik stansiyasidagi (ISS) besh nafar astronavtga Rossiya segmentidagi xizmat modulida yuzaga kelgan yangi havo sizib chiqishi sababli SpaceX Crew Dragon kemasidan boshpana olishni buyurdi. NASA vakili Bethany Stevens X ijtimoiy tarmogʻida maʻlum qilishicha, Roscosmos agentligi modulda yangi yoriqlarni aniqlagan va keng koʻlamli taʻmirlash ishlarini boshlagan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ehtiyot chorasi sifatida NASA agentlikning SpaceX Crew-12 missiyasining toʻrt nafar aʻzosi va astronavt Chris Williamsga taʻmirlash ishlari yakunlanguniga qadar Dragon kemasida yuqori xavfsizlik rejimida turishni tayinladi. Mutaxassislar ushbu muammoni butunlay bartaraf etish uchun xalqaro hamjamiyat va rossiyalik hamkasblar bilan birgalikda ish olib bormoqda.

Rossiya xizmat modulidagi havo sizib chiqishi muammosi ancha vaqtdan beri davom etib kelmoqda. Stevensning taʻkidlashicha, ushbu yoriqlar NASA tomonidan doimiy ravishda diqqat bilan kuzatib borilayotgan jiddiy xavotir manbai boʻlib qolmoqda. Hozircha astronavtlarning Crew Dragon kapsulasida qancha vaqt qolishi maʻlum qilinmagan.

Ayni paytda ISS bortida jami 10 kishi istiqomat qilmoqda. Ulardan toʻrt nafari fevral oyida SpaceX Crew-12 missiyasi doirasida, qolganlari esa oʻtgan yilning noyabr oyida Rossiyaning Soyuz kemasida yetib kelgan. Ushbu favqulodda holat stansiyaning kelajagi soʻroq ostida turgan bir paytda yuz berdi.

NASA rahbariyati, xususan Jared Isaacman boshchiligida, eskirib borayotgan kosmik stansiyani oʻn yillikning oxiriga qadar tijorat maqsadlarida ishlab chiqarilgan yangi modullar bilan almashtirishni rejalashtirmoqda. Hozircha NASA va SpaceX vaziyat yuzasidan qoʻshimcha rasmiy izoh bermadi.

NASASpaceXISSCrew DragonRoscosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiEng qiziqarli startaplar foydalanuvchilarni smartfondan uzoqlashtirmoqchiKecha, 17:26Wildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiWildberries va Russ yangi raqamli salomatlik platformasini ishga tushiradiKecha, 17:21Supabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiSupabase qiymati 8 oy ichida ikki baravar oshib 10 milliard dollarga yetdiKecha, 16:52Steam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiSteam foydalanuvchilarining qariyb 70 foizi Windows 11 tizimiga oʻtdiKecha, 16:27Google va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaGoogle va FQB ogohlantiradi: Xakerlar ofislarga soxta IT xodimi boʻlib kelmoqdaKecha, 16:25iPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiiPhone va sunʼiy yoʻldoshlar himoyasini buzuvchi lazer majmuasi taqdim etildiKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus