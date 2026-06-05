Visa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqda

·32·Iqtisodiyot
Visa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqda

Toʻlov giganti Visa kompaniyasi maxfiylik funksiyasiga ega blokcheyn tarmoqlari orqali institutsional stablecoin hisob-kitoblarini amalga oshirish imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Ushbu loyiha Brale infratuzilma kompaniyasi va Wall Streetning yirik moliyaviy institutlari tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Canton Network bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Sinov jarayonida Brale tomonidan chiqarilgan, AQSH dollariga bogʻlangan SBC stablecoinidan foydalanilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu tashabbus Visa kompaniyasining 2021-yilda Ethereum tarmogʻida USDC bilan boshlangan tajribalarining mantiqiy davomidir. Biroq, yangi loyiha ochiq blokcheynlardan farqli oʻlaroq, tranzaksiya ishtirokchilari, pozitsiyalar va pul oqimlari haqidagi maʼlumotlarni ommaga oshkor qilmasdan, zanjir ichidagi (on-chain) samaradorlikka erishishni istaydigan banklar va bozor infratuzilmasi provayderlariga yoʻnaltirilgan.

S&P Global Ratings hisobotiga koʻra, global stablecoin emissiyasi allaqachon 300 milliard dollardan oshgan boʻlsa-da, hozirda asosiy talab kripto savdosi bilan bogʻliq boʻlib qolmoqda. Mutaxassislar GENIUS qonun loyihasi doirasida tartibga solish qoidalari yakunlangach, stablecoinlar savdo oʻtkazmalari va transchegaraviy toʻlovlarda keng qoʻllanila boshlashini bashorat qilmoqda.

Digital Asset tomonidan ishlab chiqilgan Canton tarmogʻi JPMorgan, Goldman Sachs va BNP Paribas kabi gigantlarni birlashtiradi. Uning oʻziga xosligi shundaki, tranzaksiya tafsilotlarini faqat ishtirokchilar va vakolatli regulyatorlar koʻra oladi. Bu esa moliyaviy institutlarga maxfiy maʼlumotlar ustidan qatʼiy nazoratni saqlab qolgan holda, tezkor va dasturlashtiriladigan hisob-kitoblarni amalga oshirish imkonini beradi.

S&P Global tahlilchilarining taʼkidlashicha, stablecoinlarning ommalashishi uzoq muddatda banklarning toʻlov xizmatlaridan oladigan daromadlariga taʼsir koʻrsatishi va chakana depozitlar oqimini ulgurji balanslar foydasiga oʻzgartirishi mumkin. Shunga qaramay, Visa va uning hamkorlari ushbu texnologiyani anʼanaviy moliya tizimiga integratsiya qilish ustida ishlashni davom ettirmoqda.

VisaStablecoinBlokcheynInvestitsiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaTadbirkorlar uchun 1 soatda kredit ajratish tizimi joriy etilmoqdaKecha, 17:39Crypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediCrypto Biz: Saylorga hech kim Bitcoin sotmaslikni aytmagan ediKecha, 17:15AQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinAQSH Kongressi aʼzolariga prognoz bozorlaridan foydalanish taqiqlanishi mumkinKecha, 13:16Bitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinBitcoin 60 000 dollarlik darajani boy bersa narx qanchagacha tushishi mumkinKecha, 13:10Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikBitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlikKecha, 12:12Forward Industries 1 milliard dollarlik zarardan soʻng 32 million dollarlik SOL oʻtkazdiForward Industries 1 milliard dollarlik zarardan soʻng 32 million dollarlik SOL oʻtkazdiKecha, 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi