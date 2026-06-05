Visa va Brale maxfiy stablecoin hisob-kitoblarini sinovdan oʻtkazmoqda
Toʻlov giganti Visa kompaniyasi maxfiylik funksiyasiga ega blokcheyn tarmoqlari orqali institutsional stablecoin hisob-kitoblarini amalga oshirish imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Ushbu loyiha Brale infratuzilma kompaniyasi va Wall Streetning yirik moliyaviy institutlari tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Canton Network bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Sinov jarayonida Brale tomonidan chiqarilgan, AQSH dollariga bogʻlangan SBC stablecoinidan foydalanilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu tashabbus Visa kompaniyasining 2021-yilda Ethereum tarmogʻida USDC bilan boshlangan tajribalarining mantiqiy davomidir. Biroq, yangi loyiha ochiq blokcheynlardan farqli oʻlaroq, tranzaksiya ishtirokchilari, pozitsiyalar va pul oqimlari haqidagi maʼlumotlarni ommaga oshkor qilmasdan, zanjir ichidagi (on-chain) samaradorlikka erishishni istaydigan banklar va bozor infratuzilmasi provayderlariga yoʻnaltirilgan.
S&P Global Ratings hisobotiga koʻra, global stablecoin emissiyasi allaqachon 300 milliard dollardan oshgan boʻlsa-da, hozirda asosiy talab kripto savdosi bilan bogʻliq boʻlib qolmoqda. Mutaxassislar GENIUS qonun loyihasi doirasida tartibga solish qoidalari yakunlangach, stablecoinlar savdo oʻtkazmalari va transchegaraviy toʻlovlarda keng qoʻllanila boshlashini bashorat qilmoqda.
Digital Asset tomonidan ishlab chiqilgan Canton tarmogʻi JPMorgan, Goldman Sachs va BNP Paribas kabi gigantlarni birlashtiradi. Uning oʻziga xosligi shundaki, tranzaksiya tafsilotlarini faqat ishtirokchilar va vakolatli regulyatorlar koʻra oladi. Bu esa moliyaviy institutlarga maxfiy maʼlumotlar ustidan qatʼiy nazoratni saqlab qolgan holda, tezkor va dasturlashtiriladigan hisob-kitoblarni amalga oshirish imkonini beradi.
S&P Global tahlilchilarining taʼkidlashicha, stablecoinlarning ommalashishi uzoq muddatda banklarning toʻlov xizmatlaridan oladigan daromadlariga taʼsir koʻrsatishi va chakana depozitlar oqimini ulgurji balanslar foydasiga oʻzgartirishi mumkin. Shunga qaramay, Visa va uning hamkorlari ushbu texnologiyani anʼanaviy moliya tizimiga integratsiya qilish ustida ishlashni davom ettirmoqda.
…