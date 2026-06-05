NASA astronavtlari sizib chiqish sababli SpaceX Dragon kemasiga yashirindi
NASA Xalqaro koinot stansiyasidagi (ISS) besh nafar astronavtga vaqtincha SpaceX Crew Dragon kemasidan boshpana sifatida foydalanishni buyurdi. Bu chora Rossiyaning xizmat koʻrsatish modulida aniqlangan yangi havo sizib chiqish holatlarini bartaraf etish va taʼmirlash ishlari davomida xavfsizlikni taʼminlash maqsadida amalga oshirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
NASA matbuot kotibi Bethany Stevens X platformasida maʼlum qilishicha, Roscosmos oʻz modulida yangi yoriqlarni aniqlagan va keng koʻlamli taʼmirlash operatsiyasini boshlagan. Ehtiyot chorasi sifatida SpaceX Crew-12 missiyasining toʻrt nafar aʼzosi va astronavt Chris Williams taʼmirlash yakunlangunga qadar Dragon kemasi ichida yuqori tayyorgarlik holatida turishgan.
Biroq, oradan taxminan bir soat oʻtgach, Roscosmos qoʻshimcha oʻlchov va maʼlumotlarni tahlil qilish uchun taʼmirlash ishlarini vaqtincha toʻxtatdi. Shundan soʻng, NASA ekipaj aʼzolariga xavfsiz boshpana tartibini yakunlash va stansiyadagi rejalashtirilgan ishlariga qaytish haqida koʻrsatma berdi.
Rossiya xizmat koʻrsatish modulidagi havo sizib chiqishi bilan bogʻliq muammolar ancha vaqtdan beri davom etmoqda. NASA vakilining soʻzlariga koʻra, ushbu yoriqlar agentlikni doimiy ravishda xavotirga solib keladi va ular diqqat bilan kuzatilmoqda. Hozirda ISS bortida jami 10 nafar kishi, jumladan NASA, Roscosmos va Yevropa koinot agentligi vakillari faoliyat yuritmoqda.
Ushbu hodisa Xalqaro koinot stansiyasining kelajagi soʻroq ostida qolayotgan bir paytda yuz berdi. NASAning yangi rahbari Jared Isaacman boshchiligida agentlik oʻn yillikning oxiriga qadar eskirgan stansiyani tijoriy kompaniyalar tomonidan ishlab chiqarilgan modullarga almashtirishni rejalashtirmoqda.
…