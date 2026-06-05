OFK Jahon chempionati oldidan Ilgiz Tantashev haqida maqola e’lon qildi
O‘zbekiston hakamlik maktabi dunyo miqyosida o‘z nufuzi va mavqeiga ega ekanligi hech kimga sir emas. Mana shu an’analarning munosib davomchisi, bugungi kunda nafaqat yurtimiz, balki Osiyo qit’asining eng tajribali va ko‘zga ko‘ringan hakamlaridan biri sanalgan Ilgiz Tantashev o‘z brigadasi bilan birgalikda faoliyatidagi eng ulkan cho‘qqini zabt etish arafasida turibdi. Hamyurtimiz o‘zining sodiq yordamchilari — Andrey Sapenko va Timur Gaynullin bilan birgalikda o‘z tarixida ilk marotaba Jahon chempionati uchrashuvlarini boshqarish uchun okean ortiga yo‘l olmoqda.
Bo‘lajak mundial oldidan Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) rasmiy sayti dunyo birinchiligida adolatni ta’minlaydigan qit’amiz vakillariga bag‘ishlangan maxsus tahliliy material e’lon qildi. Mazkur maqolada hamyurtimiz Ilgiz Tantashevning xalqaro maydondagi sermahsul faoliyati va erishgan yuksak muvaffaqiyatlari alohida maqtab o‘tilgan.
Barqarorlik timsoli: Xalqaro maydondagi o‘n yillik zafarlar
Asli buxorolik bo‘lgan 42 yoshli tajribali referi allaqachon OFKning eng ishonchli hakamlari ro‘yxatidan mustahkam joy olgan. OFK taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, uning qit’a miqyosidagi ko‘rsatkichlari tahsinga loyiq:
FIFA maqomi: Ushbu yuksak unvonga hamyurtimiz 2013 yilda loyiq ko‘rilgan va shundan beri xalqaro maqomni munosib himoya qilib kelmoqda.
OFK Chempionlar ligasi: 2015 yildan e’tiboran qit’aning eng nufuzli klublar turnirining barcha mavsumlarida muntazam ravishda bahslarni boshqarib kelmoqda.
OFK Kubogi: Mazkur musobaqaning naqd 6 ta mavsumida hakamlik qilishga ulgurgan.
Osiyo Kubogi: 2019 hamda 2023 yillarda bo‘lib o‘tgan qit’amizning bosh turniri final bosqichi bahslarida, shuningdek, uchta U-23 Osiyo kubogida faoliyat yuritgan.
Olimpiadadan YECHL finaligacha bo‘lgan yo‘l
Ilgiz Tantashevning so‘nggi yillardagi o‘sish sur’ati va unga bo‘lgan xalqaro ishonch darajasi haqiqatan ham har qanday futbol muxlisiga faxr bag‘ishlaydi. U qisqa vaqt ichida dunyoning eng yirik sport anjumanlarida bosh hakam sifatida maydonga tushdi. Yurtdoshimizning so‘nggi yirik turnirlardagi ishtiroki xronologiyasi quyidagi jadvalda aks etgan:
O‘tkazilgan yili
Musobaqa nomi va maqomi
Boshqargan uchrashuvlari
2024 yil
Parij Yozgi Olimpiya o‘yinlari
4 ta muhim uchrashuvda bosh hakamlik qildi
2025 yil
FIFA Klublar o‘rtasidagi Jahon chempionati
Dunyo grandlari ishtirokidagi bahslarda ishladi
2026 yil (Aprel)
Elit Chempionlar ligasi
Final uchrashuvini yuqori darajada boshqarib qaytdi
OFK o‘z materialida hamyurtimizning aynan mana shunday boy tajribasi uning bo‘lajak mundialda ham eng qiyin o‘yinlarni muvaffaqiyatli boshqarib borishiga zamin yaratishini alohida ta’kidlab o‘tgan.
Eslatib o‘tamiz, AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan futbol bo‘yicha FIFA Jahon chempionati joriy yilning 11 iyunidan start olib, 19 iyulga qadar davom etadi.
Zamin sharhi: Ravshan Irmatov futbol dunyosida o‘zbek hakamligi nomini qanchalik yuqoriga ko‘targan bo‘lsa, Ilgiz Tantashev ham bugun mana shu an’anani munosib davom ettirmoqda. Uning Parijdagi Olimpiadada, Klublar o‘rtasidagi JCHda va nihoyat Elit OCHL finalida ko‘rsatgan mahorati bejiz emasdi. FIFA unga bejizga katta ishonch bildirmadi. Ilgiz Tantashev va uning hamrohlariga bo‘lajak Jahon chempionatida murakkab bahslarni a’lo darajada boshqarib, yurtimiz dovrug‘ini yanada yuksaltirishlarida ulkan zafarlar tilaymiz!
Jahon chempionati kundaligi, milliy terma jamoamizning okean ortidagi yurishlari va o‘zbek hakamlarining mundialdagi faoliyatiga oid eng eksklyuziv tahlillarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…