OFK Jahon chempionati oldidan Ilgiz Tantashev haqida maqola e’lon qildi

·44·Sport
OFK Jahon chempionati oldidan Ilgiz Tantashev haqida maqola e’lon qildi

O‘zbekiston hakamlik maktabi dunyo miqyosida o‘z nufuzi va mavqeiga ega ekanligi hech kimga sir emas. Mana shu an’analarning munosib davomchisi, bugungi kunda nafaqat yurtimiz, balki Osiyo qit’asining eng tajribali va ko‘zga ko‘ringan hakamlaridan biri sanalgan Ilgiz Tantashev o‘z brigadasi bilan birgalikda faoliyatidagi eng ulkan cho‘qqini zabt etish arafasida turibdi. Hamyurtimiz o‘zining sodiq yordamchilari — Andrey Sapenko va Timur Gaynullin bilan birgalikda o‘z tarixida ilk marotaba Jahon chempionati uchrashuvlarini boshqarish uchun okean ortiga yo‘l olmoqda.

Bo‘lajak mundial oldidan Osiyo futbol konfederatsiyasi (OFK) rasmiy sayti dunyo birinchiligida adolatni ta’minlaydigan qit’amiz vakillariga bag‘ishlangan maxsus tahliliy material e’lon qildi. Mazkur maqolada hamyurtimiz Ilgiz Tantashevning xalqaro maydondagi sermahsul faoliyati va erishgan yuksak muvaffaqiyatlari alohida maqtab o‘tilgan.

Barqarorlik timsoli: Xalqaro maydondagi o‘n yillik zafarlar

Asli buxorolik bo‘lgan 42 yoshli tajribali referi allaqachon OFKning eng ishonchli hakamlari ro‘yxatidan mustahkam joy olgan. OFK taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, uning qit’a miqyosidagi ko‘rsatkichlari tahsinga loyiq:

  • FIFA maqomi: Ushbu yuksak unvonga hamyurtimiz 2013 yilda loyiq ko‘rilgan va shundan beri xalqaro maqomni munosib himoya qilib kelmoqda.

  • OFK Chempionlar ligasi: 2015 yildan e’tiboran qit’aning eng nufuzli klublar turnirining barcha mavsumlarida muntazam ravishda bahslarni boshqarib kelmoqda.

  • OFK Kubogi: Mazkur musobaqaning naqd 6 ta mavsumida hakamlik qilishga ulgurgan.

  • Osiyo Kubogi: 2019 hamda 2023 yillarda bo‘lib o‘tgan qit’amizning bosh turniri final bosqichi bahslarida, shuningdek, uchta U-23 Osiyo kubogida faoliyat yuritgan.

Olimpiadadan YECHL finaligacha bo‘lgan yo‘l

Ilgiz Tantashevning so‘nggi yillardagi o‘sish sur’ati va unga bo‘lgan xalqaro ishonch darajasi haqiqatan ham har qanday futbol muxlisiga faxr bag‘ishlaydi. U qisqa vaqt ichida dunyoning eng yirik sport anjumanlarida bosh hakam sifatida maydonga tushdi. Yurtdoshimizning so‘nggi yirik turnirlardagi ishtiroki xronologiyasi quyidagi jadvalda aks etgan:

O‘tkazilgan yili

Musobaqa nomi va maqomi

Boshqargan uchrashuvlari

2024 yil

Parij Yozgi Olimpiya o‘yinlari

4 ta muhim uchrashuvda bosh hakamlik qildi

2025 yil

FIFA Klublar o‘rtasidagi Jahon chempionati

Dunyo grandlari ishtirokidagi bahslarda ishladi

2026 yil (Aprel)

Elit Chempionlar ligasi

Final uchrashuvini yuqori darajada boshqarib qaytdi

OFK o‘z materialida hamyurtimizning aynan mana shunday boy tajribasi uning bo‘lajak mundialda ham eng qiyin o‘yinlarni muvaffaqiyatli boshqarib borishiga zamin yaratishini alohida ta’kidlab o‘tgan.

Eslatib o‘tamiz, AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan futbol bo‘yicha FIFA Jahon chempionati joriy yilning 11 iyunidan start olib, 19 iyulga qadar davom etadi.

Zamin sharhi: Ravshan Irmatov futbol dunyosida o‘zbek hakamligi nomini qanchalik yuqoriga ko‘targan bo‘lsa, Ilgiz Tantashev ham bugun mana shu an’anani munosib davom ettirmoqda. Uning Parijdagi Olimpiadada, Klublar o‘rtasidagi JCHda va nihoyat Elit OCHL finalida ko‘rsatgan mahorati bejiz emasdi. FIFA unga bejizga katta ishonch bildirmadi. Ilgiz Tantashev va uning hamrohlariga bo‘lajak Jahon chempionatida murakkab bahslarni a’lo darajada boshqarib, yurtimiz dovrug‘ini yanada yuksaltirishlarida ulkan zafarlar tilaymiz!

Jahon chempionati kundaligi, milliy terma jamoamizning okean ortidagi yurishlari va o‘zbek hakamlarining mundialdagi faoliyatiga oid eng eksklyuziv tahlillarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Ilgiz TanteshovAFCBuxoroFIFAAFC Chempionlar Ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiAPLda eng yaxshi yosh futbolchi bo‘lishga da’vogarlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 19:42O‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiO‘zbekiston olimpiya terma jamoasi o‘rtoqlik uchrashuvida Yaponiyaga yutqazdiBugun, 19:20Kylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKylian Mbappe Angliya Premer-ligasiga oʻtadimi? Lui Saa variantni aytdiKecha, 17:11"Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi..."Manchester Yunayted" "Real" yulduzini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi...Kecha, 16:35Transfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiTransfermarkt dunyoning eng qimmat futbolchilari reytingini e’lon qildiKecha, 16:31Peres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiPeres Maykl Olise transferi uchun 150 million yevro ajratmoqchiKecha, 16:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi