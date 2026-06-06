JCH-2026 avvalgi rekordlarni yangilab, 104 ta o‘yindan iborat bo‘ladi

·50·Sport
JCH-2026 avvalgi rekordlarni yangilab, 104 ta o‘yindan iborat bo‘ladi

Butun dunyodagi millionlab futbol ishqibozlari intizorlik bilan kutayotgan eng nufuzli sport bayrami — navbatdagi Mundial yaqinlashgani sayin uning atrofidagi qiziqish va hayajon tobora ortib bormoqda. Shimoliy Amerika qit’asining uchta yirik davlati — AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan ushbu futbol formati sport tarixida yangi sahifa ochadigan bo‘ldi. Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) tomonidan kiritilgan inqilobiy o‘zgarishlar tufayli muxlislar ilgari kuzatilmagan haqiqiy futbol marafoniga guvoh bo‘lishadi.

Tashkilotchilarning rasmiy bayonotiga ko‘ra, mazkur dunyo birinchiligida ishtirokchilar soni ham, uchrashuvlar ko‘lami ham sezilarli darajada kengaytirildi. Sababi, bu galgi turnirda bosh sovrin uchun sayyoramizning eng kuchli 48 ta terma jamoasi kurash olib boradi. Natijada, musobaqa davomida o‘tkaziladigan umumiy bahslar soni avvalgi barcha chempionatlardagi rekordlarni yangilab, naqd 104 ta o‘yinga yetadi.

Guruh bosqichi va Pley-off shiddati

Yangilangan reglamentga asosan, musobaqa ikkita yirik fazaga bo‘linadi. Undagi uchrashuvlar taqsimoti quyidagicha ko‘rinish olgan:

  • Qizg‘in guruh bosqichi: Dastlabki dovruqli bahslarning o‘zidayoq muxlislar naqd 72 ta uchrashuvni jonli efirda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Bu bosqich keyingi raundga chiquvchi eng kuchlilarni saralab beradi.

  • Murosasiz pley-off chig‘iri: Har bir xato qimmatga tushadigan va faqat kuchlilar tirik qoladigan shiddatli chiqib ketish tizimida esa umumiy hisobda 32 ta mas’uliyatli o‘yin tashkil etiladi.

Tarixiy Mundialning raqamlardagi aksi

Ushbu tarixiy chempionat o‘z miqyosiga ko‘ra avvalgi turnirlardan qanchalik farq qilishini quyidagi sodda va tushunarli integratsiyalashgan jadval orqali ko‘rishingiz mumkin:

Musobaqa tarkibiy qismlari

Yangi formatdagi ko‘rsatkichlari

Turnirdagi ahamiyati

Umumiy ishtirokchilar soni

48 ta terma jamoa

Tarixdagi eng ommaviy va keng qamrovli tarkib

Guruh bosqichi bahslari

72 ta o‘yin

Muxlislar uchun uzluksiz futbol shousi

Pley-off uchrashuvlari

32 ta o‘yin

Chorak va yarim final sari eng hayajonli yo‘l

Jami uchrashuvlar miqdori

104 ta o‘yin

Mundiallar tarixidagi mutlaq rekord ko‘rsatkich

Zamin sharhi: Shubhasiz, 104 ta uchrashuvdan iborat ushbu grandioz turnir futbol olami tarixidagi eng yirik va unutilmas voqelikka aylanadi. Ishtirokchi jamoalar sonining 48 taga yetkazilishi dunyoning turli nuqtalaridagi, xususan, o‘z yo‘llanmasini kutayotgan ko‘plab umidli terma jamoalarga jahon sahnasida o‘zlarini ko‘rsatish uchun ulkan imkoniyat taqdim etadi. To‘g‘ri, o‘yinlar sonining ortishi futbolchilar uchun jismoniy jihatdan katta yuklama bo‘lishi mumkin, biroq millionlab ishqibozlar uchun bu bir oy davomida haqiqiy futbol bayrami ichida yashash demakdir. Shimoliy Amerika maydonlari bizga unutilmas tuyg‘ularni taqdim etishiga ishonchimiz komil!

Dunyo birinchiligining eng so‘nggi kundalik taqvimlari, terma jamoalarning tayyorgarlik jarayoni va futbol olamiga oid eng qaynoq eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Futbol bo'yicha jahon chempionatiFIFAAQShKanadaMeksika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiMirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiBugun, 19:21Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKecha, 18:53Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Kecha, 16:52Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiKecha, 16:44Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBelgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiKecha, 16:27UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiKecha, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi