JCH-2026 avvalgi rekordlarni yangilab, 104 ta o‘yindan iborat bo‘ladi
Butun dunyodagi millionlab futbol ishqibozlari intizorlik bilan kutayotgan eng nufuzli sport bayrami — navbatdagi Mundial yaqinlashgani sayin uning atrofidagi qiziqish va hayajon tobora ortib bormoqda. Shimoliy Amerika qit’asining uchta yirik davlati — AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlari mezbonlik qiladigan ushbu futbol formati sport tarixida yangi sahifa ochadigan bo‘ldi. Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) tomonidan kiritilgan inqilobiy o‘zgarishlar tufayli muxlislar ilgari kuzatilmagan haqiqiy futbol marafoniga guvoh bo‘lishadi.
Tashkilotchilarning rasmiy bayonotiga ko‘ra, mazkur dunyo birinchiligida ishtirokchilar soni ham, uchrashuvlar ko‘lami ham sezilarli darajada kengaytirildi. Sababi, bu galgi turnirda bosh sovrin uchun sayyoramizning eng kuchli 48 ta terma jamoasi kurash olib boradi. Natijada, musobaqa davomida o‘tkaziladigan umumiy bahslar soni avvalgi barcha chempionatlardagi rekordlarni yangilab, naqd 104 ta o‘yinga yetadi.
Guruh bosqichi va Pley-off shiddati
Yangilangan reglamentga asosan, musobaqa ikkita yirik fazaga bo‘linadi. Undagi uchrashuvlar taqsimoti quyidagicha ko‘rinish olgan:
Qizg‘in guruh bosqichi: Dastlabki dovruqli bahslarning o‘zidayoq muxlislar naqd 72 ta uchrashuvni jonli efirda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Bu bosqich keyingi raundga chiquvchi eng kuchlilarni saralab beradi.
Murosasiz pley-off chig‘iri: Har bir xato qimmatga tushadigan va faqat kuchlilar tirik qoladigan shiddatli chiqib ketish tizimida esa umumiy hisobda 32 ta mas’uliyatli o‘yin tashkil etiladi.
Tarixiy Mundialning raqamlardagi aksi
Ushbu tarixiy chempionat o‘z miqyosiga ko‘ra avvalgi turnirlardan qanchalik farq qilishini quyidagi sodda va tushunarli integratsiyalashgan jadval orqali ko‘rishingiz mumkin:
Musobaqa tarkibiy qismlari
Yangi formatdagi ko‘rsatkichlari
Turnirdagi ahamiyati
Umumiy ishtirokchilar soni
48 ta terma jamoa
Tarixdagi eng ommaviy va keng qamrovli tarkib
Guruh bosqichi bahslari
72 ta o‘yin
Muxlislar uchun uzluksiz futbol shousi
Pley-off uchrashuvlari
32 ta o‘yin
Chorak va yarim final sari eng hayajonli yo‘l
Jami uchrashuvlar miqdori
104 ta o‘yin
Mundiallar tarixidagi mutlaq rekord ko‘rsatkich
Zamin sharhi: Shubhasiz, 104 ta uchrashuvdan iborat ushbu grandioz turnir futbol olami tarixidagi eng yirik va unutilmas voqelikka aylanadi. Ishtirokchi jamoalar sonining 48 taga yetkazilishi dunyoning turli nuqtalaridagi, xususan, o‘z yo‘llanmasini kutayotgan ko‘plab umidli terma jamoalarga jahon sahnasida o‘zlarini ko‘rsatish uchun ulkan imkoniyat taqdim etadi. To‘g‘ri, o‘yinlar sonining ortishi futbolchilar uchun jismoniy jihatdan katta yuklama bo‘lishi mumkin, biroq millionlab ishqibozlar uchun bu bir oy davomida haqiqiy futbol bayrami ichida yashash demakdir. Shimoliy Amerika maydonlari bizga unutilmas tuyg‘ularni taqdim etishiga ishonchimiz komil!
Dunyo birinchiligining eng so‘nggi kundalik taqvimlari, terma jamoalarning tayyorgarlik jarayoni va futbol olamiga oid eng qaynoq eksklyuziv xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…