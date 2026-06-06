Nintendo Switch 2 Yevropa uchun oʻzgaradi: konsol almashinadigan batareyaga ega boʻladi

·85·Texno
Nintendo Switch 2 Yevropa uchun oʻzgaradi: konsol almashinadigan batareyaga ega boʻladi

Nintendo kompaniyasi Yevropa bozori uchun Switch 2 konsolining modifikatsiyalangan versiyasini tayyorlamoqda. Ushbu yangilik foydalanuvchilarga servis markaziga murojaat qilmasdan, akkumulyatorni mustaqil ravishda almashtirish imkonini beradi. Bunday qaror Yevropa Ittifoqining 2027-yil fevralidan kuchga kiradigan yangi reglamenti bilan bogʻliq boʻlib, u portativ elektronika ishlab chiqaruvchilaridan batareyani oson almashtirish imkoniyatini taʼminlashni talab qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi Switch 2 prototiplarida akkumulyatorni almashtirish qurilmani qisman qismlarga ajratishni talab qiladi va maxsus uskunalarisiz "uy sharoitida" taʼmirlash uchun moʻljallanmagan. Yevropa qoidalari esa ushbu yondashuvni oʻzgartirishga qaratilgan: qurilmalar batareyani hech qanday maxsus asboblarsiz chiqarib olish va qayta oʻrnatish mumkin boʻlgan tarzda loyihalashtirilishi kerak. Nintendo oʻyin sanoatida yangi talablarga tayyorgarlik koʻrayotganini ochiq tasdiqlagan birinchi yirik kompaniyalardan biri boʻldi.

Nikkei maʼlumotlariga koʻra, kompaniya allaqachon Yevropa Ittifoqi uchun maxsus Switch 2 versiyasini ishlab chiqishni boshlagan. Shuningdek, shunga oʻxshash oʻzgarishlar Joy-Con kontrollerlariga ham taʼsir qilishi mumkinligi aytilmoqda, biroq bu maʼlumot hozircha rasman tasdiqlanmagan. Yevropa bozori uchun yangi model raqamlari va qadoqlarda maxsus "OSM" markirovkasi joriy etiladi, bu esa yangilangan versiyalarni standart qurilmalardan ajratish imkonini beradi.

Nintendo ushbu konstruktiv oʻzgarishlar qanday amalga oshirilishini va bunday versiya faqat Yevropa uchun eksklyuziv boʻlib qoladimi yoki boshqa bozorlarda ham paydo boʻladimi, hozircha ochiqlamadi. Yevropa Ittifoqi reglamenti planshetlardan tortib simsiz quloqchinlargacha boʻlgan keng turdagi portativ elektronikaga tegishli. Foydalanuvchilar uchun bu qurilmalarga xizmat koʻrsatishning yanada amaliy modelini anglatadi: eskirgan akkumulyatorni uzoq davom etadigan taʼmirlarsiz mustaqil almashtirish mumkin boʻladi.

NintendoSwitch 2KonsolYevropa IttifoqiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordiBombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordiBugun, 19:56Xitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaXitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaBugun, 19:23ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariWWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariKecha, 18:24Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiJanubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiKecha, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus