Nintendo Switch 2 Yevropa uchun oʻzgaradi: konsol almashinadigan batareyaga ega boʻladi
Nintendo kompaniyasi Yevropa bozori uchun Switch 2 konsolining modifikatsiyalangan versiyasini tayyorlamoqda. Ushbu yangilik foydalanuvchilarga servis markaziga murojaat qilmasdan, akkumulyatorni mustaqil ravishda almashtirish imkonini beradi. Bunday qaror Yevropa Ittifoqining 2027-yil fevralidan kuchga kiradigan yangi reglamenti bilan bogʻliq boʻlib, u portativ elektronika ishlab chiqaruvchilaridan batareyani oson almashtirish imkoniyatini taʼminlashni talab qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi Switch 2 prototiplarida akkumulyatorni almashtirish qurilmani qisman qismlarga ajratishni talab qiladi va maxsus uskunalarisiz "uy sharoitida" taʼmirlash uchun moʻljallanmagan. Yevropa qoidalari esa ushbu yondashuvni oʻzgartirishga qaratilgan: qurilmalar batareyani hech qanday maxsus asboblarsiz chiqarib olish va qayta oʻrnatish mumkin boʻlgan tarzda loyihalashtirilishi kerak. Nintendo oʻyin sanoatida yangi talablarga tayyorgarlik koʻrayotganini ochiq tasdiqlagan birinchi yirik kompaniyalardan biri boʻldi.
Nikkei maʼlumotlariga koʻra, kompaniya allaqachon Yevropa Ittifoqi uchun maxsus Switch 2 versiyasini ishlab chiqishni boshlagan. Shuningdek, shunga oʻxshash oʻzgarishlar Joy-Con kontrollerlariga ham taʼsir qilishi mumkinligi aytilmoqda, biroq bu maʼlumot hozircha rasman tasdiqlanmagan. Yevropa bozori uchun yangi model raqamlari va qadoqlarda maxsus "OSM" markirovkasi joriy etiladi, bu esa yangilangan versiyalarni standart qurilmalardan ajratish imkonini beradi.
Nintendo ushbu konstruktiv oʻzgarishlar qanday amalga oshirilishini va bunday versiya faqat Yevropa uchun eksklyuziv boʻlib qoladimi yoki boshqa bozorlarda ham paydo boʻladimi, hozircha ochiqlamadi. Yevropa Ittifoqi reglamenti planshetlardan tortib simsiz quloqchinlargacha boʻlgan keng turdagi portativ elektronikaga tegishli. Foydalanuvchilar uchun bu qurilmalarga xizmat koʻrsatishning yanada amaliy modelini anglatadi: eskirgan akkumulyatorni uzoq davom etadigan taʼmirlarsiz mustaqil almashtirish mumkin boʻladi.
…