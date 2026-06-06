Rim Gran-prisida 5 nafar o‘zbekistonlik taekvondochi bahslarga kirishadi

·35·Sport
Rim Gran-prisida 5 nafar o‘zbekistonlik taekvondochi bahslarga kirishadi

Xalqaro sport maydonlarida Vatanimiz sharafini munosib himoya qilib kelayotgan mahoratli sportchilarimizdan yana bir bor yuksak zafarlar kutib qolamiz. Ayni kunlarda Italiya poytaxti mezbonlik qilayotgan taekvondo WT bo‘yicha nufuzli Rim Gran-prisi qizg‘in pallasiga kirdi. Bugun musobaqaning ikkinchi kungi bellashuvlari doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasining besh nafar umidli va kuchli dayan egalari o‘ta mas’uliyatli bahslarda gilamga chiqishadi.

O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hamyurtlarimizning ilk davradagi raqiblari ancha jiddiy va tajribali sportchilardan iborat.

Hamyurtlarimiz va ularning birinchi davradagi raqiblari

Bugungi shiddatli va murosasiz kechadigan janglarda vakillarimiz quyidagi raqiblarga qarshi dayanga ko‘tariladilar:

  • +67 kg vazn toifasida: Terma jamoamiz yetakchisi, tajribali Svetlana Osipova o‘z yurishini boshlaydi. Uning ilk raqibi Rubi Mekey (Buyuk Britaniya) hamda Da Bin Song (Koreya Respublikasi) o‘rtasidagi uchrashuv g‘olibi bo‘ladi.

  • -68 kg vazn toifasida: Iqtidorli taekvondochimiz Diyorbek To‘xliboyev mezbonlar vakili Ludoviko Yurlaro (Italiya) bilan kuch sinashsa, xuddi shu vaznda harakat qiladigan boshqa bir hamyurtimiz Najmiddin Qosimhojiyev Mateush Kranovskiga (Polsha) qarshi bahs olib boradi.

  • +80 kg vazn toifasida (Polvonlar jangi): Eng og‘ir vazn egalari o‘rtasida ham ikki nafar hamyurtimiz oltin medallar sari jang qiladi. Marat Mavlonov ilk bosqichda Eltaj Gafarov (Ozarbayjon) to‘sig‘idan o‘tishga harakat qilsa, Yodgorbek Jo‘raboyev Jonatan Hiliga (AQSH) qarshi murakkab jangda dayanga chiqadi.

Rim Dayanidagi kuchlar nisbati

Vakillarimizning bugungi bellashuvlardagi ishtiroki va vazn toifalari quyidagi jadvalda aniq ko‘rsatilgan:

Sportchimizning ism-sharifi

Egallab turgan vazn toifasi

Raqibi va u ifoda etgan davlat

Svetlana Osipova

+67 kg

Rubi Mekey / Da Bin Song

Diyorbek To‘xliboyev

-68 kg

Ludoviko Yurlaro

Najmiddin Qosimhojiyev

-68 kg

Mateush Kranovski

Marat Mavlonov

+80 kg

Eltaj Gafarov

Yodgorbek Jo‘raboyev

+80 kg

Jonatan Hili

Zamin sharhi: Rim Gran-prisi dunyoning eng sara taekvondochilari yig‘iladigan mashaqqatli musobaqalardan biridir. Ayniqsa, bugun raqiblar qatorida mezbon Italiya, Janubiy Koreya va AQSH vakillari borligi janglarning naqadar shiddatli o‘tishidan dalolat beradi. Biroq o‘zbek taekvondo maktabi allaqachon jahonda o‘z so‘zini aytib ulgurgan. Hamyurtlarimizning jismoniy va taktik tayyorgarligi bizga katta umid bag‘ishlaydi. Ishonamizki, bugungi bahslar ortda qolgach, Rim osmonida g‘alaba sharafiga Vatanimiz bayrog‘i baland ko‘tariladi. Mard o‘g‘lonlar va matonatli qizlarimizga zafarlar yor bo‘lsin!

Rim Gran-prisining eng so‘nggi natijalari, o‘zbek sportchilarining zafarli yurishlari va taekvondo olamiga oid eksklyuziv reportajlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekistonRimSvetlana OsipovaItaliyaMilliy olimpiya qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiMirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiBugun, 19:21Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKecha, 18:53Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Kecha, 16:52Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiKecha, 16:44Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBelgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiKecha, 16:27UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiKecha, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi