Rim Gran-prisida 5 nafar o‘zbekistonlik taekvondochi bahslarga kirishadi
Xalqaro sport maydonlarida Vatanimiz sharafini munosib himoya qilib kelayotgan mahoratli sportchilarimizdan yana bir bor yuksak zafarlar kutib qolamiz. Ayni kunlarda Italiya poytaxti mezbonlik qilayotgan taekvondo WT bo‘yicha nufuzli Rim Gran-prisi qizg‘in pallasiga kirdi. Bugun musobaqaning ikkinchi kungi bellashuvlari doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasining besh nafar umidli va kuchli dayan egalari o‘ta mas’uliyatli bahslarda gilamga chiqishadi.
O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi (MOQ) matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hamyurtlarimizning ilk davradagi raqiblari ancha jiddiy va tajribali sportchilardan iborat.
Hamyurtlarimiz va ularning birinchi davradagi raqiblari
Bugungi shiddatli va murosasiz kechadigan janglarda vakillarimiz quyidagi raqiblarga qarshi dayanga ko‘tariladilar:
+67 kg vazn toifasida: Terma jamoamiz yetakchisi, tajribali Svetlana Osipova o‘z yurishini boshlaydi. Uning ilk raqibi Rubi Mekey (Buyuk Britaniya) hamda Da Bin Song (Koreya Respublikasi) o‘rtasidagi uchrashuv g‘olibi bo‘ladi.
-68 kg vazn toifasida: Iqtidorli taekvondochimiz Diyorbek To‘xliboyev mezbonlar vakili Ludoviko Yurlaro (Italiya) bilan kuch sinashsa, xuddi shu vaznda harakat qiladigan boshqa bir hamyurtimiz Najmiddin Qosimhojiyev Mateush Kranovskiga (Polsha) qarshi bahs olib boradi.
+80 kg vazn toifasida (Polvonlar jangi): Eng og‘ir vazn egalari o‘rtasida ham ikki nafar hamyurtimiz oltin medallar sari jang qiladi. Marat Mavlonov ilk bosqichda Eltaj Gafarov (Ozarbayjon) to‘sig‘idan o‘tishga harakat qilsa, Yodgorbek Jo‘raboyev Jonatan Hiliga (AQSH) qarshi murakkab jangda dayanga chiqadi.
Rim Dayanidagi kuchlar nisbati
Vakillarimizning bugungi bellashuvlardagi ishtiroki va vazn toifalari quyidagi jadvalda aniq ko‘rsatilgan:
Sportchimizning ism-sharifi
Egallab turgan vazn toifasi
Raqibi va u ifoda etgan davlat
Svetlana Osipova
+67 kg
Rubi Mekey / Da Bin Song
Diyorbek To‘xliboyev
-68 kg
Ludoviko Yurlaro
Najmiddin Qosimhojiyev
-68 kg
Mateush Kranovski
Marat Mavlonov
+80 kg
Eltaj Gafarov
Yodgorbek Jo‘raboyev
+80 kg
Jonatan Hili
Zamin sharhi: Rim Gran-prisi dunyoning eng sara taekvondochilari yig‘iladigan mashaqqatli musobaqalardan biridir. Ayniqsa, bugun raqiblar qatorida mezbon Italiya, Janubiy Koreya va AQSH vakillari borligi janglarning naqadar shiddatli o‘tishidan dalolat beradi. Biroq o‘zbek taekvondo maktabi allaqachon jahonda o‘z so‘zini aytib ulgurgan. Hamyurtlarimizning jismoniy va taktik tayyorgarligi bizga katta umid bag‘ishlaydi. Ishonamizki, bugungi bahslar ortda qolgach, Rim osmonida g‘alaba sharafiga Vatanimiz bayrog‘i baland ko‘tariladi. Mard o‘g‘lonlar va matonatli qizlarimizga zafarlar yor bo‘lsin!
Rim Gran-prisining eng so‘nggi natijalari, o‘zbek sportchilarining zafarli yurishlari va taekvondo olamiga oid eksklyuziv reportajlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…