Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi

·14.7K·Dunyo
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Audio versiyasi

Eron Oliy rahbari Mujtabo Xomanaiy Eron AQSH va Isroil ustidan g‘alaba qozonganini ma’lum qildi hamda Tehronning raqiblarini mamlakat ichida nizo va bo‘linish urug‘ini sochishga urinayotganlikda aybladi. Uning bu haqdagi murojaati “Euro news” manbalariga tayanib keltirildi.

Xomanaiyning bayonoti Tramp ma’muriyati Eron bilan olib borilayotgan muzokaralarda sezilarli natijalarga erishilganini bildirib turgan, shuningdek, AQSH prezidenti Donald Tramp Mujtabo Xomanaiy bilan shaxsan uchrashish ehtimolini ham istisno qilmayotgan bir paytda e’lon qilindi.

Bugun, 4 iyul kuni Xomanaiy AQSH va Isroil bilan kechgan to‘qnashuvlarda Eron g‘alaba qozonganini ta’kidlab, kutilmagan bayonot berdi.

“Aziz Eron xalqiga shuni yetkazmoqchimanki, sizlarning qurolli kuchlar safidagi jasur farzandlaringizga qarshi kurashda mag‘lub bo‘lgan makkor dushman bugun nafaqat jang maydonida, balki jamoatchilik oldida ham og‘ir va qattiq tahqirni boshdan kechirmoqda. Shu sababli u turli hiyla-nayranglarga tayanayotir”, degan Oliy rahbar.

Xomanaiyning ushbu bayonoti, ehtimol, tinchlik kelishuviga yaqinlashilayotgan jarayonlardan dalolat berishi mumkin. Ko‘rinishicha, u Eron jamoatchiligini bunga tayyorlash bilan birga, ichki birdamlikni saqlashga ham chaqirmoqda.

“Taxminan 80 yil avval Isroil deb ataluvchi harbiy tayanchni yaratgan hukmron tizim Buyuk Isroil deb ataluvchi sun’iy va to‘qib chiqarilgan geografik tasavvurning sharqiy chekkasida, ya’ni Furot daryosining sharqida joylashgan, ko‘plab ustunliklarga ega kuchli va mustaqil Eronning mavjudligini qabul qilmaydi”, deya qo‘shimcha qildi Xomanaiy.

Mujtabo XomaneiyEronAQShIsroilDonald Tramp
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH davlat kotibining Ukraina haqidagi bayonotiga Lavrovning munosabatiKecha, 18:07Everestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildiKecha, 17:51Yenakiyevo yaqinida yo‘lovchi avtobusiga dron orqali hujum uyushtirildiKecha, 16:215300 yillik mumiyada xavfli mikroorganizmlar aniqlandiKecha, 14:12Kutilmagan voqea: ayol mashinasi bilan metro relsiga tushib qoldiKecha, 13:42Ilon Mask dunyodagi ilk trillioner bo‘lishi mumkinKecha, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi – Zamin.uz, 04.06.2026