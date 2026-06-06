Arne Slot «Fulxem» klubidan tushgan taklifni rad etdi
Yevropa futbolida nafaqat transferlar, balki murabbiylar rotatsiyasi ham haqiqiy "taxtlar o‘yini"ga aylanib bormoqda. Yaqindagina grand jamoa — «Liverpul» bosh murabbiyligidan ozod etilgan niderlandiyalik taniqli mutaxassis Arne Slotga Tumanli Albionning o‘zidan zudlik bilan yangi ish joyi topilgan edi. Biroq tajribali murabbiy yashil maydonga qaytishga unchalik shoshilmayapti.
Insayderlarning xabar berishicha, niderlandiyalik ushbu mutaxassis uni o‘z bag‘riga chorlagan Londonning «Fulxem» klubi bilan bo‘lajak hamkorlik shartlarini muhokama qilishdan ham qat’iyan bosh tortgan.
Shoshqaloqlikni yoqtirmaydigan Slot va Londonliklarning rad etilgan rejasi
Ma’lumotlarga qaraganda, Arne Slot o‘zining murabbiylik faoliyatidagi navbatdagi qadamni o‘ta ehtiyotkorlik va vazminlik bilan, har bir detalni chuqur o‘ylagan holda tashlamoqchi.
«U London klubi taklif qilgan variantni o‘zining yuqori ambitsiyalariga mos loyiha deb hisoblamagan va faoliyatida biroz tanaffus qilishni ma’qul ko‘rgan».
Ayni paytda «Fulxem» rahbariyati juda noqulay vaziyatda qolgan. Chunki jamoani tez orada tark etishi kutilayotgan hozirgi bosh murabbiy Marku Silva o‘rniga shoshilinch ravishda munosib nomzod izlash ishlari boshlab yuborilgan.
Yevropa bo‘ylab zanjirli murabbiylar rokirovkasi
Eng qiziqarli jihati, Slotning rad javobi ortida Yevropaning bir nechta yirik klublarini qamrab olgan katta zanjirli o‘zgarishlar zamin yaratmoqda. Quyidagi jadvalda ushbu murakkab murabbiylar rokirovkasini yaqqol ko‘rish mumkin:
Murabbiy
Joriy/Sobiq jamoasi
Borishi kutilayotgan yangi klubi
Rokirovka sababi / O‘rniga kim keladi?
Arne Slot
«Liverpul»
«Fulxem» (Rad etdi)
Faoliyatida shoshilmasdan, yirikroq loyiha kutishni xohlaydi.
Marku Silva
«Fulxem»
«Benfika» (Portugaliya)
Joze Mourinodan bo‘shaydigan o‘rinni egallaydi.
Joze Mourino
«Benfika»
«Real Madrid»
Yaqin orada "Qirollik klubi" boshqaruvini o‘z qo‘liga oladi.
Ushbu zanjirli tizim sport olamida murabbiylar bozori naqadar qizg‘in faoliyat yuritayotganini ko‘rsatib turibdi. Marku Silva Lissabon grandiga yo‘l olayotgan bir paytda, «Fulxem»ning Slotdan rad javobini olishi londonliklarning rejalarini chipakka chiqardi.
Zamin sharhi: Arne Slotning «Fulxem»ga bormaslik haqidagi qarorini tushunish mumkin. «Liverpul» kabi top-klubdagi bosim va yuqori saviyadan so‘ng, APLning o‘rtamiyona jamoasida ishlash unga ruhiy jihatdan pasayishdek tuyulgan bo‘lishi tabiiy. Biroq bu yerda eng shov-shuvli voqea — Joze Mourinoning yana «Real Madrid» boshqaruviga qaytayotganidir! Ushbu zanjirli ko‘chishlar yaqin kunlarda Yevropa futbolida katta evrilishlarni boshlab beradi.
Yevropa yashil maydonlaridagi eng qaynoq murabbiylar rokirovkasi, «Real» va «Liverpul» atrofidagi yashirin kelishuvlar hamda sport olamining eng eksklyuziv insaydlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…