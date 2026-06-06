Arne Slot «Fulxem» klubidan tushgan taklifni rad etdi

·78·Sport
Arne Slot «Fulxem» klubidan tushgan taklifni rad etdi

Yevropa futbolida nafaqat transferlar, balki murabbiylar rotatsiyasi ham haqiqiy "taxtlar o‘yini"ga aylanib bormoqda. Yaqindagina grand jamoa — «Liverpul» bosh murabbiyligidan ozod etilgan niderlandiyalik taniqli mutaxassis Arne Slotga Tumanli Albionning o‘zidan zudlik bilan yangi ish joyi topilgan edi. Biroq tajribali murabbiy yashil maydonga qaytishga unchalik shoshilmayapti.

Insayderlarning xabar berishicha, niderlandiyalik ushbu mutaxassis uni o‘z bag‘riga chorlagan Londonning «Fulxem» klubi bilan bo‘lajak hamkorlik shartlarini muhokama qilishdan ham qat’iyan bosh tortgan.

Shoshqaloqlikni yoqtirmaydigan Slot va Londonliklarning rad etilgan rejasi

Ma’lumotlarga qaraganda, Arne Slot o‘zining murabbiylik faoliyatidagi navbatdagi qadamni o‘ta ehtiyotkorlik va vazminlik bilan, har bir detalni chuqur o‘ylagan holda tashlamoqchi.

«U London klubi taklif qilgan variantni o‘zining yuqori ambitsiyalariga mos loyiha deb hisoblamagan va faoliyatida biroz tanaffus qilishni ma’qul ko‘rgan».

Ayni paytda «Fulxem» rahbariyati juda noqulay vaziyatda qolgan. Chunki jamoani tez orada tark etishi kutilayotgan hozirgi bosh murabbiy Marku Silva o‘rniga shoshilinch ravishda munosib nomzod izlash ishlari boshlab yuborilgan.

Yevropa bo‘ylab zanjirli murabbiylar rokirovkasi

Eng qiziqarli jihati, Slotning rad javobi ortida Yevropaning bir nechta yirik klublarini qamrab olgan katta zanjirli o‘zgarishlar zamin yaratmoqda. Quyidagi jadvalda ushbu murakkab murabbiylar rokirovkasini yaqqol ko‘rish mumkin:

Murabbiy

Joriy/Sobiq jamoasi

Borishi kutilayotgan yangi klubi

Rokirovka sababi / O‘rniga kim keladi?

Arne Slot

«Liverpul»

«Fulxem» (Rad etdi)

Faoliyatida shoshilmasdan, yirikroq loyiha kutishni xohlaydi.

Marku Silva

«Fulxem»

«Benfika» (Portugaliya)

Joze Mourinodan bo‘shaydigan o‘rinni egallaydi.

Joze Mourino

«Benfika»

«Real Madrid»

Yaqin orada "Qirollik klubi" boshqaruvini o‘z qo‘liga oladi.

Ushbu zanjirli tizim sport olamida murabbiylar bozori naqadar qizg‘in faoliyat yuritayotganini ko‘rsatib turibdi. Marku Silva Lissabon grandiga yo‘l olayotgan bir paytda, «Fulxem»ning Slotdan rad javobini olishi londonliklarning rejalarini chipakka chiqardi.

Zamin sharhi: Arne Slotning «Fulxem»ga bormaslik haqidagi qarorini tushunish mumkin. «Liverpul» kabi top-klubdagi bosim va yuqori saviyadan so‘ng, APLning o‘rtamiyona jamoasida ishlash unga ruhiy jihatdan pasayishdek tuyulgan bo‘lishi tabiiy. Biroq bu yerda eng shov-shuvli voqea — Joze Mourinoning yana «Real Madrid» boshqaruviga qaytayotganidir! Ushbu zanjirli ko‘chishlar yaqin kunlarda Yevropa futbolida katta evrilishlarni boshlab beradi.

Yevropa yashil maydonlaridagi eng qaynoq murabbiylar rokirovkasi, «Real» va «Liverpul» atrofidagi yashirin kelishuvlar hamda sport olamining eng eksklyuziv insaydlarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Arne SlotFulhamLiverpoolMarco SilvaJosé Mourinho
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiMirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiBugun, 19:21Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKecha, 18:53Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Kecha, 16:52Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiKecha, 16:44Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBelgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiKecha, 16:27UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiKecha, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi