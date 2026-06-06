O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnatga layoqatli hisoblanadi?
Jonajon va shiddat bilan o‘sib borayotgan O‘zbekistonimiz demografik jihatdan naqadar ulkan salohiyatga ega ekanligi sir emas. Mamlakatimiz nafaqat fuqarolar soni, balki ularning yosh tarkibi, xususan, mehnat bozoridagi faolligi bo‘yicha ham mintaqada mutlaq yetakchilardan biri hisoblanadi. Xo‘sh, bugungi kunda yurtimiz aholisining qancha qismini kuch-quvvatga to‘lgan yoshlar va mehnat faollari tashkil etadi?
Ushbu qiziqarli savollarga Milliy statistika agentligi tomonidan e’lon qilingan eng so‘nggi demografik hisobot aniq va batafsil javob berdi. Rasmiy ma’lumotlarga qaraganda, 2026 yilning 1 yanvar holatiga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasining jami doimiy aholi soni naqd 38,2 million nafarga yetgan.
Mehnatga layoqatli qatlam — iqtisodiyotimizning bosh drayveri
E’lon qilingan raqamlarning ichida eng quvonarli va e’tiborga loyiq jihati — yurtimizda iqtisodiy faol, ya’ni mehnat qilish yoshidagi fuqarolarning ulushi juda yuqori ekanligidir. Statistikaga ko‘ra, yurtimiz aholisining qariyb 56 foizini aynan mana shunday kuch-quvvatga to‘lgan qatlam tashkil qilmoqda:
Asosiy suyanch — mehnat yoshidagilar: Yurtimizda ayni paytda mehnatga layoqatli yoshdagi aholi soni 21,3 million kishini tashkil etmoqda. Bu umumiy aholining naqd 55,8 foizi demakdir.
Kelajak poydevori — bolajonlar: Mehnatga layoqatli yoshdan kichiklar, ya’ni bolalar va o‘smirlar soni 12,3 million kishiga (32,1 foiz) yetgan. Bu raqam yaqin yillarda mamlakatimizda yangi va yanada kuchli ishchi kuchi shakllanishidan dalolat beradi.
Tabarruk keksalarimiz: Mehnatga layoqatli yoshdan katta bo‘lgan nuroniy otaxon va onaxonlarimiz esa umumiy aholining 12,1 foizini, ya’ni 4,6 million kishini tashkil qilmoqda.
O‘zbekiston aholisining yosh tarkibi (Raqamlar va foizlarda)
Mamlakatimizning bugungi demografik suratini yanada tiniqroq tasavvur qilishingiz uchun agentlik ma’lumotlari asosida tayyorlangan maxsus jadvalni taqdim etamiz:
Aholining yosh toifalari
Jami soni (mln kishi)
Umumiy ulushi (foizda)
Demografik ahamiyati
Yoshdan kichiklar (Bolalar)
12,3 mln
32,1 %
Yurtimizning yaqin kelajakdagi eng katta inson kapitali.
Mehnat yoshidagilar (Ishchi kuchi)
21,3 mln
55,8 %
Bugungi iqtisodiy yuksalish va farovonlikni ta’minlovchi kuch.
Yoshdan kattalar (Nuroniylar)
4,6 mln
12,1 %
Duogo‘y va tajribali hayotiy maktab egalari.
Jami doimiy aholi
38,2 mln
100 %
Markaziy Osiyodagi eng yirik va boy demografik salohiyat.
Mamlakatimiz demografiyasi, ijtimoiy hayotdagi eng so‘nggi rasmiy yangiliklar va kundalik turmushimizga oid muhim tahliliy ma’lumotlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…