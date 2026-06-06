O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnatga layoqatli hisoblanadi?

·46·O‘zbekiston
O‘zbekiston aholisining necha foizi mehnatga layoqatli hisoblanadi?

Jonajon va shiddat bilan o‘sib borayotgan O‘zbekistonimiz demografik jihatdan naqadar ulkan salohiyatga ega ekanligi sir emas. Mamlakatimiz nafaqat fuqarolar soni, balki ularning yosh tarkibi, xususan, mehnat bozoridagi faolligi bo‘yicha ham mintaqada mutlaq yetakchilardan biri hisoblanadi. Xo‘sh, bugungi kunda yurtimiz aholisining qancha qismini kuch-quvvatga to‘lgan yoshlar va mehnat faollari tashkil etadi?

Ushbu qiziqarli savollarga Milliy statistika agentligi tomonidan e’lon qilingan eng so‘nggi demografik hisobot aniq va batafsil javob berdi. Rasmiy ma’lumotlarga qaraganda, 2026 yilning 1 yanvar holatiga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasining jami doimiy aholi soni naqd 38,2 million nafarga yetgan.

Mehnatga layoqatli qatlam — iqtisodiyotimizning bosh drayveri

E’lon qilingan raqamlarning ichida eng quvonarli va e’tiborga loyiq jihati — yurtimizda iqtisodiy faol, ya’ni mehnat qilish yoshidagi fuqarolarning ulushi juda yuqori ekanligidir. Statistikaga ko‘ra, yurtimiz aholisining qariyb 56 foizini aynan mana shunday kuch-quvvatga to‘lgan qatlam tashkil qilmoqda:

  • Asosiy suyanch — mehnat yoshidagilar: Yurtimizda ayni paytda mehnatga layoqatli yoshdagi aholi soni 21,3 million kishini tashkil etmoqda. Bu umumiy aholining naqd 55,8 foizi demakdir.

  • Kelajak poydevori — bolajonlar: Mehnatga layoqatli yoshdan kichiklar, ya’ni bolalar va o‘smirlar soni 12,3 million kishiga (32,1 foiz) yetgan. Bu raqam yaqin yillarda mamlakatimizda yangi va yanada kuchli ishchi kuchi shakllanishidan dalolat beradi.

  • Tabarruk keksalarimiz: Mehnatga layoqatli yoshdan katta bo‘lgan nuroniy otaxon va onaxonlarimiz esa umumiy aholining 12,1 foizini, ya’ni 4,6 million kishini tashkil qilmoqda.

O‘zbekiston aholisining yosh tarkibi (Raqamlar va foizlarda)

Mamlakatimizning bugungi demografik suratini yanada tiniqroq tasavvur qilishingiz uchun agentlik ma’lumotlari asosida tayyorlangan maxsus jadvalni taqdim etamiz:

Aholining yosh toifalari

Jami soni (mln kishi)

Umumiy ulushi (foizda)

Demografik ahamiyati

Yoshdan kichiklar (Bolalar)

12,3 mln

32,1 %

Yurtimizning yaqin kelajakdagi eng katta inson kapitali.

Mehnat yoshidagilar (Ishchi kuchi)

21,3 mln

55,8 %

Bugungi iqtisodiy yuksalish va farovonlikni ta’minlovchi kuch.

Yoshdan kattalar (Nuroniylar)

4,6 mln

12,1 %

Duogo‘y va tajribali hayotiy maktab egalari.

Jami doimiy aholi

38,2 mln

100 %

Markaziy Osiyodagi eng yirik va boy demografik salohiyat.

Mamlakatimiz demografiyasi, ijtimoiy hayotdagi eng so‘nggi rasmiy yangiliklar va kundalik turmushimizga oid muhim tahliliy ma’lumotlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekistonStatistika agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiO‘zbekistonda pul o‘tkazmalari tizimida yangilanishlar amalga oshiriladiKecha, 13:27O‘zbekiston hududlarida bir kilogramm palov tayyorlash xarajatlari qancha?O‘zbekiston hududlarida bir kilogramm palov tayyorlash xarajatlari qancha?Kecha, 10:20O‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindiO‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindiKecha, 10:14Eski ko‘p kvartirali uylarda xona rejasini o‘zgartirishga ruxsat berilmaydiEski ko‘p kvartirali uylarda xona rejasini o‘zgartirishga ruxsat berilmaydiKecha, 07:45O‘zbekiston qurilish sohasiga sun’iy intellekt joriy etiladiO‘zbekiston qurilish sohasiga sun’iy intellekt joriy etiladiKecha, 07:30Ko‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildiKo‘p qavatli uylarni rasmiylashtirishda yangi raqamli tartib joriy etildi05.06, 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi