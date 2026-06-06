«Atletiko» klubi tarkibni yetti nafar yangi futbolchi bilan kuchaytiradi

·820·Sport
«Atletiko» klubi tarkibni yetti nafar yangi futbolchi bilan kuchaytiradi

Yevropa yashil maydonlarida navbatdagi mavsum yakunlanib, qizg‘in transfer mavsumi boshlanmoqda. Bu borada ayniqsa Ispaniya La Ligasi grandlaridan biri — «Atletiko Madrid» klubi juda katta masshtabdagi islohotlarga qo‘l urish arafasida turibdi. Argentinalik tajribali mutaxassis Diyego Simeone boshqaruvidagi «matraschilar» yangi mavsum startidan avval jamoa tarkibini tubdan yangilash va kuchaytirishni asosiy vazifa etib belgilagan.

Insayderlik xabarlariga ko‘ra, Madrid klubining sport direktori Mateu Alemani yozgi transferlar oynasida naqd yetti nafar yuqori saviyali ijrochini jamoaga olib kelish ustida qizg‘in ish olib bormoqda.

Madridliklarning short-listi va asosiy nishonlari

Mateu Alemanining rejasiga ko‘ra, jamoaning har bir chizig‘i jiddiy ravishda raqobatbardosh holatga keltirilishi lozim. Klub ayni damda quyidagi pozitsiyalar uchun munosib nomzodlarni qidirmoqda:

  • Himoya chizig‘i uchun: Bitta markaziy va bitta chap qanot himoyachisi.

  • Yarim himoya va qanotlar: Bitta markaziy yarim himoyachi hamda hujumkorlikni oshirish uchun ikki nafar tezkor vinger.

  • Hujum kuchi: Bitta sof markaziy hujumchi va yaqindagina jamoani tark etgan Antuan Grizmannning o‘rnini bosa oladigan yangi yetakchi.

Kukurelya, Bernardu Silva va Gonsales transferlari

«Atletiko» rahbariyati shunchaki oddiy futbolchilarni emas, balki Yevropa futbolida o‘z so‘zini aytgan yulduzlarni Madridga chorlamoqda. Quyidagi jadvalda klubning yozdagi eng asosiy va shov-shuvli transfer nishonlari bilan tanishishingiz mumkin:

Futbolchining ism-sharifi

Ayni damdagi klubi

«Atletiko»dagi bo‘lajak pozitsiyasi / Maqomi

Mark Kukurelya

«Chelsi»

Chap qanot mudofaasini mustahkamlash uchun asosiy nomzod.

Bernardu Silva

«Manchester Siti»

«Orlando»ga ketgan Antuan Grizmannning haqiqiy vorisi.

Nikolas Gonsales

«Yuventus»

O‘tgan mavsumni ijarada o‘tkazgan futbolchining transfer huquqi to‘liq sotib olinadi.

Grizmannning MLS (AQSH) vakili «Orlando» safiga ko‘chib o‘tishi madridliklar hujumkorligiga katta ta’sir o‘tkazmasdan qolmaydi. Shu sababli «Manchester Siti» bilan ko‘plab sovrinlarni yutgan Bernardu Silva transferiga Diyego Simeone shaxsan qiziqish bildirmoqda.

Zamin sharhi: Diyego Simeonening «Atletiko»da qurgan uzoq yillik tizimi yangi qon quyilishiga muhtoj edi. Mateu Alemani kabi tajribali sport direktorining jamoaga kelishi va transfer bozoridagi dadil qadamlari madridliklarning ambitsiyasi hali ham yuqori ekanligini ko‘rsatadi. Kukurelya va Bernardu Silva kabi APL yulduzlarining Madridga ko‘chib o‘tishi nafaqat «Atletiko»ni, balki butun La Liganing jozibadorligini oshirishi tabiiy. Yangi mavsumda «Vanda Metropolitano»da mutlaqo yangi va shiddatli jamoani ko‘rishimiz kutilmoqda.

Yevropa futbolining eng shov-shuvli transfer yangiliklari, «Atletiko Madrid» va boshqa grandlarning yozgi rejalari hamda eksklyuziv sport tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Atletiko MadridDiego SimeoneMateu AlemanyMarc CucurellaBernardo Silva
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiMirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiBugun, 19:21Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKecha, 18:53Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Kecha, 16:52Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiKecha, 16:44Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBelgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiKecha, 16:27UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiKecha, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi