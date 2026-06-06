«Atletiko» klubi tarkibni yetti nafar yangi futbolchi bilan kuchaytiradi
Yevropa yashil maydonlarida navbatdagi mavsum yakunlanib, qizg‘in transfer mavsumi boshlanmoqda. Bu borada ayniqsa Ispaniya La Ligasi grandlaridan biri — «Atletiko Madrid» klubi juda katta masshtabdagi islohotlarga qo‘l urish arafasida turibdi. Argentinalik tajribali mutaxassis Diyego Simeone boshqaruvidagi «matraschilar» yangi mavsum startidan avval jamoa tarkibini tubdan yangilash va kuchaytirishni asosiy vazifa etib belgilagan.
Insayderlik xabarlariga ko‘ra, Madrid klubining sport direktori Mateu Alemani yozgi transferlar oynasida naqd yetti nafar yuqori saviyali ijrochini jamoaga olib kelish ustida qizg‘in ish olib bormoqda.
Madridliklarning short-listi va asosiy nishonlari
Mateu Alemanining rejasiga ko‘ra, jamoaning har bir chizig‘i jiddiy ravishda raqobatbardosh holatga keltirilishi lozim. Klub ayni damda quyidagi pozitsiyalar uchun munosib nomzodlarni qidirmoqda:
Himoya chizig‘i uchun: Bitta markaziy va bitta chap qanot himoyachisi.
Yarim himoya va qanotlar: Bitta markaziy yarim himoyachi hamda hujumkorlikni oshirish uchun ikki nafar tezkor vinger.
Hujum kuchi: Bitta sof markaziy hujumchi va yaqindagina jamoani tark etgan Antuan Grizmannning o‘rnini bosa oladigan yangi yetakchi.
Kukurelya, Bernardu Silva va Gonsales transferlari
«Atletiko» rahbariyati shunchaki oddiy futbolchilarni emas, balki Yevropa futbolida o‘z so‘zini aytgan yulduzlarni Madridga chorlamoqda. Quyidagi jadvalda klubning yozdagi eng asosiy va shov-shuvli transfer nishonlari bilan tanishishingiz mumkin:
Futbolchining ism-sharifi
Ayni damdagi klubi
«Atletiko»dagi bo‘lajak pozitsiyasi / Maqomi
Mark Kukurelya
«Chelsi»
Chap qanot mudofaasini mustahkamlash uchun asosiy nomzod.
Bernardu Silva
«Manchester Siti»
«Orlando»ga ketgan Antuan Grizmannning haqiqiy vorisi.
Nikolas Gonsales
«Yuventus»
O‘tgan mavsumni ijarada o‘tkazgan futbolchining transfer huquqi to‘liq sotib olinadi.
Grizmannning MLS (AQSH) vakili «Orlando» safiga ko‘chib o‘tishi madridliklar hujumkorligiga katta ta’sir o‘tkazmasdan qolmaydi. Shu sababli «Manchester Siti» bilan ko‘plab sovrinlarni yutgan Bernardu Silva transferiga Diyego Simeone shaxsan qiziqish bildirmoqda.
Zamin sharhi: Diyego Simeonening «Atletiko»da qurgan uzoq yillik tizimi yangi qon quyilishiga muhtoj edi. Mateu Alemani kabi tajribali sport direktorining jamoaga kelishi va transfer bozoridagi dadil qadamlari madridliklarning ambitsiyasi hali ham yuqori ekanligini ko‘rsatadi. Kukurelya va Bernardu Silva kabi APL yulduzlarining Madridga ko‘chib o‘tishi nafaqat «Atletiko»ni, balki butun La Liganing jozibadorligini oshirishi tabiiy. Yangi mavsumda «Vanda Metropolitano»da mutlaqo yangi va shiddatli jamoani ko‘rishimiz kutilmoqda.
Yevropa futbolining eng shov-shuvli transfer yangiliklari, «Atletiko Madrid» va boshqa grandlarning yozgi rejalari hamda eksklyuziv sport tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…