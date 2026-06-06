«Bavariya» klubi yulduzi Maykl Olise «Real Madrid»ga o‘tishga rozi bo‘ldi
Yevropa futbolida transfer bozori endigina ochilgan bo‘lsa-da, albatta, grand klublar ishtirokidagi katta shov-shuvlar va kutilmagan burilishlar boshlanib ketdi. Ayniqsa, Ispaniya va Yevropa taxti sohibi bo‘lmish «Real Madrid» klubi bu yozda ham tinch o‘tirmoqchi emas. «Qirollik klubi» tarkibni yanada vahimali ko‘rinishga keltirish maqsadida navbatdagi mega-transferga qo‘l urmoqda.
Eng ishonchli va nufuzli insayderlardan biri Ramon Alvaresning bergan so‘nggi ma’lumotlariga ko‘ra, Myunxenning «Bavariya» jamoasi hujumkor yarim himoyachisi Maykl Olise faoliyatini Madridda davom ettirish taklifiga rasman rozilik bergan. Futbolchining «Santyago Bernabeu»ga ko‘chib o‘tish istagidan xabar topgan «Real» rahbariyati allaqachon ushbu yirik kelishuv ustida faol ish boshlab yuborgan.
Seshanba kungi rasmiy qadam va astronomik summa
Madridliklar ushbu transferni uzoqqa cho‘zmoqchi emas. Insayderning ta’kidlashicha, Ispaniya grandi kelayotgan seshanba kuni nemislar klubiga transfer bo‘yicha o‘zining birinchi rasmiy taklifini yuborishni rejalashtirmoqda. Ushbu transferning moliyaviy detallari esa har qanday muxlisni hayratda qoldirishi tabiiy:
Transferning taxminiy bahosi: «Real Madrid» Maykl Olise uchun naqd 180 million yevro atrofida mablag‘ tikishga tayyor.
«Bavariya»ning pozitsiyasi: Olise o‘tgan mavsumda Myunxen klubining chinakam yetakchisiga aylandi va jamoaning g‘alabalarida juda muhim rol o‘ynadi. Shu sababli «Bavariya» rahbariyati o‘z yulduzini osonlikcha qo‘yib yuborishni istamayapti va muzokaralarda qattiq turishi kutilmoqda.
Maykl Olise transferining asosiy detallari
Ushbu kutilayotgan yil transferlaridan birining umumiy manzarasini quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali ko‘rishingiz mumkin:
Transfer subyektlari
Joriy holat va raqamlar
Klublarning maqsadi
Maykl Olise
«Real Madrid»ga o‘tishga shaxsan rozi bo‘ldi
Faoliyatida yangi va eng yuqori bosqichga chiqish.
«Real Madrid»
180 mln yevro taklif qilmoqda
Yozgi transfer oynasida tarkibni yangi yulduz bilan kuchaytirish.
«Bavariya» Myunxen
Futbolchini jamoada saqlab qolmoqchi
Asosiy tarkib o‘zagini va yetakchi ijrochini yo‘qotmaslik.
Zamin sharhi: «Real Madrid»ning transfer bozoridagi bunday keskin va katta qadamlari klubning kelajakdagi ambitsiyalari naqadar ulkan ekanligidan dalolat beradi. 180 million yevro — bu futbol tarixidagi eng qimmatbaho transferlardan biriga aylanishi mumkin. Maykl Olisening Myunxendagi ajoyib o‘yinlaridan so‘ng Madrid superklubiga o‘tishi «qaymoqranglilar» hujum chizig‘ini yanada dahshatli kuchga aylantiradi. To‘g‘ri, «Bavariya» o‘z yetakchisini osonlikcha qo‘yib yubormaydi, biroq futbolchining o‘zi Madridga intilayotgani va «Real»ning moliyaviy qudrati bu transferning amalga oshishiga bosh omil bo‘lishi mumkin. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz!
Yevropa futbolining eng shov-shuvli transfer yangiliklari, «Real Madrid» va «Bavariya» klublari o‘rtasidagi yirik muzokaralar hamda eksklyuziv sport tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…