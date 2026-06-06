«Bavariya» klubi yulduzi Maykl Olise «Real Madrid»ga o‘tishga rozi bo‘ldi

·2.5K·Sport
«Bavariya» klubi yulduzi Maykl Olise «Real Madrid»ga o‘tishga rozi bo‘ldi

Yevropa futbolida transfer bozori endigina ochilgan bo‘lsa-da, albatta, grand klublar ishtirokidagi katta shov-shuvlar va kutilmagan burilishlar boshlanib ketdi. Ayniqsa, Ispaniya va Yevropa taxti sohibi bo‘lmish «Real Madrid» klubi bu yozda ham tinch o‘tirmoqchi emas. «Qirollik klubi» tarkibni yanada vahimali ko‘rinishga keltirish maqsadida navbatdagi mega-transferga qo‘l urmoqda.

Eng ishonchli va nufuzli insayderlardan biri Ramon Alvaresning bergan so‘nggi ma’lumotlariga ko‘ra, Myunxenning «Bavariya» jamoasi hujumkor yarim himoyachisi Maykl Olise faoliyatini Madridda davom ettirish taklifiga rasman rozilik bergan. Futbolchining «Santyago Bernabeu»ga ko‘chib o‘tish istagidan xabar topgan «Real» rahbariyati allaqachon ushbu yirik kelishuv ustida faol ish boshlab yuborgan.

Seshanba kungi rasmiy qadam va astronomik summa

Madridliklar ushbu transferni uzoqqa cho‘zmoqchi emas. Insayderning ta’kidlashicha, Ispaniya grandi kelayotgan seshanba kuni nemislar klubiga transfer bo‘yicha o‘zining birinchi rasmiy taklifini yuborishni rejalashtirmoqda. Ushbu transferning moliyaviy detallari esa har qanday muxlisni hayratda qoldirishi tabiiy:

  • Transferning taxminiy bahosi: «Real Madrid» Maykl Olise uchun naqd 180 million yevro atrofida mablag‘ tikishga tayyor.

  • «Bavariya»ning pozitsiyasi: Olise o‘tgan mavsumda Myunxen klubining chinakam yetakchisiga aylandi va jamoaning g‘alabalarida juda muhim rol o‘ynadi. Shu sababli «Bavariya» rahbariyati o‘z yulduzini osonlikcha qo‘yib yuborishni istamayapti va muzokaralarda qattiq turishi kutilmoqda.

Maykl Olise transferining asosiy detallari

Ushbu kutilayotgan yil transferlaridan birining umumiy manzarasini quyidagi integratsiyalashgan jadval orqali ko‘rishingiz mumkin:

Transfer subyektlari

Joriy holat va raqamlar

Klublarning maqsadi

Maykl Olise

«Real Madrid»ga o‘tishga shaxsan rozi bo‘ldi

Faoliyatida yangi va eng yuqori bosqichga chiqish.

«Real Madrid»

180 mln yevro taklif qilmoqda

Yozgi transfer oynasida tarkibni yangi yulduz bilan kuchaytirish.

«Bavariya» Myunxen

Futbolchini jamoada saqlab qolmoqchi

Asosiy tarkib o‘zagini va yetakchi ijrochini yo‘qotmaslik.

Zamin sharhi: «Real Madrid»ning transfer bozoridagi bunday keskin va katta qadamlari klubning kelajakdagi ambitsiyalari naqadar ulkan ekanligidan dalolat beradi. 180 million yevro — bu futbol tarixidagi eng qimmatbaho transferlardan biriga aylanishi mumkin. Maykl Olisening Myunxendagi ajoyib o‘yinlaridan so‘ng Madrid superklubiga o‘tishi «qaymoqranglilar» hujum chizig‘ini yanada dahshatli kuchga aylantiradi. To‘g‘ri, «Bavariya» o‘z yetakchisini osonlikcha qo‘yib yubormaydi, biroq futbolchining o‘zi Madridga intilayotgani va «Real»ning moliyaviy qudrati bu transferning amalga oshishiga bosh omil bo‘lishi mumkin. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz!

Yevropa futbolining eng shov-shuvli transfer yangiliklari, «Real Madrid» va «Bavariya» klublari o‘rtasidagi yirik muzokaralar hamda eksklyuziv sport tahlillarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Maykl OliseReal MadridBavariyaMadridMyunxen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiMirra Andreyeva «Rolan Garros»dagi g‘alabasidan so‘ng o‘zini tabrikladiBugun, 19:21Kapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKapello Italiya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi kim bo‘lishini aytdiKecha, 18:53Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Mirra Andreyeva «Rolan Garros-2026» chempionligini qo‘lga kiritdi!Kecha, 16:52Italiya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiItaliya A Seriyasi yangi mavsum uchun rasmiy o‘yinlar taqvimini e’lon qildiKecha, 16:44Belgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiBelgiya terma jamoasi Tunisni 5:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdiKecha, 16:27UFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiUFC jangchisi Shavkat Rahmonov turmush o‘rtog‘i bilan yarashdiKecha, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi