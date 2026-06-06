Wildberries oʻz mehmonxonalarida buyurtma berish punktlarini ochadi
Wildberries kompaniyasi Rossiyada barpo etilayotgan oʻzining WB Travel mehmonxonalarida buyurtmalarni berish punktlarini (ПВЗ) joylashtirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda PMEF-2026 doirasida РВБ guruhi bosh ijrochi direktori Robert Mirzoyan maʻlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu loyihadan koʻzlangan asosiy maqsad — mijozlar uchun taʻtil vaqtida ham odatiy xarid qilish ssenariysini saqlab qolishdir. Endilikda sayyohlar zarur mahsulotlarni toʻgʻridan-toʻgʻri mehmonxonaning oʻziga buyurtma qilishlari va ularni oʻsha yerda qabul qilib olishlari mumkin boʻladi.
Hozirda Wildberries ushbu modelni WB Travel konsepsiyasi doirasida Rossiya hududida sinovdan oʻtkazish niyatida. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, bu xizmat dam oluvchilar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi va platformaning ekotizimini yanada kengaytiradi.
Eslatib oʻtamiz, avvalroq Wildberries kompaniyasi “AliExpress Rossiya” ulushini sotib olish niyatida ekanligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Kompaniya logistika va chakana savdo sohasidagi oʻz mavqeini mustahkamlashda davom etmoqda.
…