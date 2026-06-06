Habib Nurmagomedov faoliyatidan keyingi holati haqida gapirdi
UFC sobiq chempioni Habib Nurmagomedov faoliyatini yakunlaganidan keyingi jismoniy holati, salomatligi va sport bilan aloqasi haqida fikr bildirdi. Rossiyalik mashhur jangchi professional oktagonni tark etgan bo‘lsa-da, hali ham o‘zini yaxshi his qilayotganini va mashg‘ulotlarda yuqori darajada harakat qilishda davom etayotganini ta’kidladi.
Habibning aytishicha, faoliyati davomida va undan keyin ayrim jarrohlik amaliyotlarini boshdan kechirgan. Xususan, bel va tizza sohasida bir nechta operatsiyalar o‘tkazilgan. Biroq shunga qaramay, u bugungi holatidan mamnun ekanini bildirdi.
“Belimda va tizzamda bir nechta operatsiyalar bo‘ldi. Lekin o‘zimni juda yaxshi his qilaman. Hali ham zalda eng kuchli sportchilar bilan mashg‘ulot qilib, raqobatlashishda davom etyapman”, — dedi Nurmagomedov.
Bu so‘zlar Habibning sportdan butunlay uzoqlashmaganini ko‘rsatadi. U rasmiy janglarda ishtirok etmayotgan bo‘lsa ham, zaldagi muhit, mashg‘ulotlar va raqobat ruhini saqlab qolgan. Bunday jangchilar uchun sport faqat kasb emas, balki hayot tarziga aylangan bo‘ladi. Habib ham shu ruhda yashashda davom etmoqda.
Nurmagomedov o‘z faoliyati davomida janglarda jiddiy zarar ko‘rmaganini ham alohida ta’kidladi. Uning fikricha, ko‘plab jangchilar karyera yakunida tanasi va miyasi bilan bog‘liq turli muammolarga duch keladi. Habib esa o‘zini bu borada omadli sportchilardan biri deb hisoblaydi.
“Butun faoliyatim davomida janglarda biror marta jiddiy zarar ko‘rmaganman. Doim yaxshi holatda bo‘lganman, yuzimda jarohatlar bo‘lmagan, kayfiyatim yaxshi bo‘lgan holda g‘alabani qo‘lga kiritganman”, — deya qo‘shimcha qildi u.
Haqiqatan ham, Habibning faoliyati MMA tarixida alohida o‘rin tutadi. U ko‘plab raqiblariga nisbatan ustunlikni asosan kurash, nazorat, bosim va taktik intizom orqali qo‘lga kiritgan. Shu sababli uning janglarida keskin zarba almashinuvlari kamroq bo‘lgan, u ko‘p holatda raqiblarini parterda nazorat qilib, o‘z rejasini amalga oshirgan.
Bu uslub Habibga nafaqat g‘alabalar, balki salomatligini nisbatan yaxshi saqlab qolish imkonini ham bergan bo‘lishi mumkin. Chunki MMA kabi og‘ir sport turida har bir jang tanaga katta yuk tushiradi. Jangchi karyerasi tugagach, ko‘pincha jarohatlar, bosh miya bilan bog‘liq muammolar, bo‘g‘im va mushak og‘riqlari bilan yashashga majbur bo‘ladi.
Habib esa o‘zini 100 foiz ideal formada deb atashga shoshilmadi. Ammo u boshqa sobiq jangchilar bilan taqqoslaganda, o‘z holati yaxshi ekanini aytdi. Uning so‘zlarida shukr, real baho va o‘z tanasini yaxshi his qilish bor.
“Men o‘zimni 100 foiz formadaman deb aytmayman. Lekin boshqa jangchilar bilan taqqoslasak, ular faoliyatini tugatgach miyasi, tanasi bilan bog‘liq muammolarga duch keladi. Alhamdulillah, menda hammasi joyida”, — dedi Nurmagomedov.
Habib 2020 yilda professional faoliyatini yakunlagan. U MMAda 29 ta g‘alaba qozonib, birorta ham mag‘lubiyatga uchramagan holda sportdan ketdi. Bu natija uni aralash yakkakurashlar tarixidagi eng buyuk jangchilardan biriga aylantirdi.
Uning karyerasida Konor Makgregor, Dastin Pore va Jastin Getji kabi kuchli raqiblarga qarshi g‘alabalar alohida esda qolgan. Habib har bir katta jangda o‘z uslubini raqibga majbur qila olgan, bosimni oshirgan va jangni o‘zi xohlagan ssenariyga burgan.
Faoliyatini 29-0 natija bilan yakunlash — MMAda juda noyob holat. Bu nafaqat jismoniy kuch, balki intizom, ruhiy mustahkamlik, taktik aql va uzoq yillik mehnat natijasi hisoblanadi. Habib shu jihatlari bilan butun dunyoda millionlab muxlislarga ega bo‘ldi.
Bugun u professional jangchi sifatida oktagonga qaytmayapti, ammo sportdan uzilgani yo‘q. U yosh jangchilarni tayyorlash, jamoasi bilan ishlash va mashg‘ulotlarda ishtirok etish orqali MMA olamidagi ta’sirini saqlab kelmoqda. Habib uchun katta sport sahnasi yopilgan bo‘lishi mumkin, lekin zal eshigi hali ham ochiq.
Uning salomatligi haqidagi so‘zlari muxlislar uchun ham muhim. Chunki ko‘pchilik sobiq chempionning karyeradan keyingi holati, jarohatlari va kundalik hayoti bilan qiziqadi. Habib esa bu borada ochiq gapirib, o‘zini yaxshi his qilayotganini aytdi.
Albatta, bel va tizzadagi operatsiyalar katta sportning og‘ir izlaridan biri. Ammo Habibning hali ham kuchli sportchilar bilan mashq qilishi, raqobat ruhini yo‘qotmagani va o‘zini yaxshi holatda his qilishi uning professionallik darajasini yana bir bor ko‘rsatadi.
Habib Nurmagomedov faoliyatini yakunlaganiga bir necha yil bo‘lgan bo‘lsa ham, uning nomi MMA olamida hamon katta salmoqqa ega. U janglardagi natijalari, mag‘lubiyatsiz rekordi va sportga bo‘lgan jiddiy munosabati bilan o‘z davrining eng kuchli atletlaridan biri sifatida tarixda qoldi.
Endi esa sobiq chempion hayotining yangi bosqichida. U oktagonda emas, ammo hali ham sport ichida. U raqiblar bilan rasmiy jang qilmayapti, ammo zaldagi raqobatni tark etgani yo‘q. Xullas, Habib uchun “pensiya” degani divanda yotish emas, shunchaki titul himoya qilmasdan ham formada yurish ekan.
…