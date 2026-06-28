Roberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildi

·0·Sport
Roberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildi

Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez Jaxon chempionati guruh bosqichidagi oʻyinlardan soʻng oʻz sardori Cristiano Ronaldo atrofidagi bahs-munozaralarga chek qoʻydi. Mutaxassis 41 yoshli hujumchini boshqa yulduzlar bilan solishtirishni nooʻrin deb hisoblamoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiy Ronaldoning jismoniy holati va uning maydondagi roli mutlaqo oʻzgacha ekanini taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Guruh bosqichining barcha 270 daqiqasini maydonda oʻtkazgan Cristiano Ronaldo, hatto jamoasi pley-off masalasini hal qilgan vaziyatda ham zaxiraga olinmadi. Bu holat koʻplab mutaxassislar va muxlislar eʼtiroziga sabab boʻldi. Boisi, Argentina terma jamoasi Lionel Messi, Norvegiya esa Erling Xolandga dam berishni maʼqul koʻrgan bir paytda, Portugaliya oʻz faxriy hujumchisini toʻliq oʻynatishda davom etmoqda.

Taqqoslashlar — bolalarcha yondashuv

Matbuot anjumanida jurnalistlarning nima uchun Ronaldo rotatsiya qilinmayotgani haqidagi savoliga Martinez keskin javob qaytardi. Uning fikricha, har bir futbolchining organizmi va oʻyin uslubi individual yondashuvni talab qiladi. "Biz oʻz futbolchilarimizni boshqa jamoa vakillari bilan solishtirmaymiz. Bu bolalarcha yondashuv boʻlar edi", — deya taʼkidladi ispaniyalik mutaxassis.

Murabbiyning tushuntirishicha, Cristiano Ronaldo kabi tajribali oʻyinchi uchun jismoniy toliqishdan koʻra, ruhiy tayyorgarlik va intizom muhimroqdir. U maydonda kerakli vaqtda kerakli joyda boʻlishni biladi va jamoaning hujum chizigʻida boʻsh hududlar yaratishda asosiy vazifani bajaradi. Martinezning soʻzlariga koʻra, Ronaldoning 90 daqiqa oʻynashi jamoa uchun muammo tugʻdirmaydi.

Portugaliya murabbiylar shtabi har bir futbolchining holatini maxsus maʼlumotlar va koʻrsatkichlar (data) asosida tahlil qilib boradi. Kolumbiya bilan durang qayd etilgan bahsda (0:0) murabbiy Joao Neves, Ruben Neves, Diogo Dalot va Joao Cancelo kabi oʻyinchilarni almashtirgan boʻlsa-da, Ronaldoni maydonda qoldirdi. Bu esa hujumchining tiklanish jarayoni boshqalardan farq qilishini anglatadi.

Hozirgi vaqtda Portugaliya terma jamoasi tarkibida 21 nafar futbolchi maydonga tushishga ulgurdi. Bu esa jamoada rotatsiya tizimi mavjudligini koʻrsatadi. Biroq, sardorning oʻrni daxlsiz boʻlib qolmoqda. Garchi soʻnggi bahsda u gol ura olmagan boʻlsa-da, Martinez uning jismoniy va ruhiy holatidan toʻliq qoniqish hosil qilayotganini bildirdi.

Keyingi bosqich oʻyinlari oldidan Ronaldoning bunday yuklamaga qanchalik tayyor ekani katta savol ostida qolmoqda. Ammo Roberto Martinez oʻz qarorida qatʼiy: Cristiano Ronaldo — bu shunchaki futbolchi emas, u jamoaning maydondagi yetakchisi va uning uchun alohida qoidalar amal qiladi. Pley-off bosqichida ushbu tavakkal oʻzini qanchalik oqlashini vaqt koʻrsatadi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaRoberto MartinezLionel MessiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formadaGari Nevill Angliya terma jamoasini tanqid qildi: Faqat Jud Bellingem formadaBugun, 12:18JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Xorvatiya - Gana 2:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 12:04JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Iordaniya – Argentina 1:3 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 11:59JCH-2026. O‘zbekiston - Kongo bahsida eng past baho Abduqodir HusanovdaJCH-2026. O‘zbekiston - Kongo bahsida eng past baho Abduqodir HusanovdaBugun, 11:55JCH-2026. Kongo DR bilan bahsda O‘zbekistonni mag‘lub etgan uch qahramonJCH-2026. Kongo DR bilan bahsda O‘zbekistonni mag‘lub etgan uch qahramonBugun, 11:48JCH-2026. Messi va Ronaldu to‘qnashuvi qaysi bosqichda ro‘y berishi mumkin?JCH-2026. Messi va Ronaldu to‘qnashuvi qaysi bosqichda ro‘y berishi mumkin?Bugun, 11:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi