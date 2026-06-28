Roberto Martinez Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarni tanqid qildi
Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Martinez Jaxon chempionati guruh bosqichidagi oʻyinlardan soʻng oʻz sardori Cristiano Ronaldo atrofidagi bahs-munozaralarga chek qoʻydi. Mutaxassis 41 yoshli hujumchini boshqa yulduzlar bilan solishtirishni nooʻrin deb hisoblamoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiy Ronaldoning jismoniy holati va uning maydondagi roli mutlaqo oʻzgacha ekanini taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Guruh bosqichining barcha 270 daqiqasini maydonda oʻtkazgan Cristiano Ronaldo, hatto jamoasi pley-off masalasini hal qilgan vaziyatda ham zaxiraga olinmadi. Bu holat koʻplab mutaxassislar va muxlislar eʼtiroziga sabab boʻldi. Boisi, Argentina terma jamoasi Lionel Messi, Norvegiya esa Erling Xolandga dam berishni maʼqul koʻrgan bir paytda, Portugaliya oʻz faxriy hujumchisini toʻliq oʻynatishda davom etmoqda.
Taqqoslashlar — bolalarcha yondashuvMatbuot anjumanida jurnalistlarning nima uchun Ronaldo rotatsiya qilinmayotgani haqidagi savoliga Martinez keskin javob qaytardi. Uning fikricha, har bir futbolchining organizmi va oʻyin uslubi individual yondashuvni talab qiladi. "Biz oʻz futbolchilarimizni boshqa jamoa vakillari bilan solishtirmaymiz. Bu bolalarcha yondashuv boʻlar edi", — deya taʼkidladi ispaniyalik mutaxassis.
Murabbiyning tushuntirishicha, Cristiano Ronaldo kabi tajribali oʻyinchi uchun jismoniy toliqishdan koʻra, ruhiy tayyorgarlik va intizom muhimroqdir. U maydonda kerakli vaqtda kerakli joyda boʻlishni biladi va jamoaning hujum chizigʻida boʻsh hududlar yaratishda asosiy vazifani bajaradi. Martinezning soʻzlariga koʻra, Ronaldoning 90 daqiqa oʻynashi jamoa uchun muammo tugʻdirmaydi.
Portugaliya murabbiylar shtabi har bir futbolchining holatini maxsus maʼlumotlar va koʻrsatkichlar (data) asosida tahlil qilib boradi. Kolumbiya bilan durang qayd etilgan bahsda (0:0) murabbiy Joao Neves, Ruben Neves, Diogo Dalot va Joao Cancelo kabi oʻyinchilarni almashtirgan boʻlsa-da, Ronaldoni maydonda qoldirdi. Bu esa hujumchining tiklanish jarayoni boshqalardan farq qilishini anglatadi.
Hozirgi vaqtda Portugaliya terma jamoasi tarkibida 21 nafar futbolchi maydonga tushishga ulgurdi. Bu esa jamoada rotatsiya tizimi mavjudligini koʻrsatadi. Biroq, sardorning oʻrni daxlsiz boʻlib qolmoqda. Garchi soʻnggi bahsda u gol ura olmagan boʻlsa-da, Martinez uning jismoniy va ruhiy holatidan toʻliq qoniqish hosil qilayotganini bildirdi.
Keyingi bosqich oʻyinlari oldidan Ronaldoning bunday yuklamaga qanchalik tayyor ekani katta savol ostida qolmoqda. Ammo Roberto Martinez oʻz qarorida qatʼiy: Cristiano Ronaldo — bu shunchaki futbolchi emas, u jamoaning maydondagi yetakchisi va uning uchun alohida qoidalar amal qiladi. Pley-off bosqichida ushbu tavakkal oʻzini qanchalik oqlashini vaqt koʻrsatadi.
…