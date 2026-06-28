Liverpul afsonasi Muhammad Salah oʻrniga kutilmagan nomzodni taklif qildi
Angliyaning Liverpul klubi rahbariyati jamoa yetakchisi Muhammad Salahning oʻrnini bosa oladigan munosib nomzod qidirishda davom etmoqda. Mersisaydliklar afsonasi Robbi Fauler ushbu vakant oʻrin uchun kutilmagan, ammo qiziqarli variantni ilgari surdi. Sobiq hujumchining fikricha, hozirda Milan safida porlayotgan AQSH terma jamoasi sardori Christian Pulisic Liverpul uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabar berishicha, Robbi Fauler oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida Pulisicning oʻyin uslubi va tajribasi unga Muhammad Salah bosib oʻtgan yoʻlni takrorlash imkonini berishini taʼkidlagan. Faulerning yozishicha, amerikalik futbolchi Angliya Premer-ligasini yaxshi biladi, ayni kuchga toʻlgan yoshda va uning oʻyin uslubi muxlislarga zavq bagʻishlaydi.
Salahning oʻrnini kim egallaydi?Liverpul ayni damda RB Leypsig hujumchisi Yan Diomande uchun 86 million funt sterlinglik taklif tayyorlagan boʻlsa-da, muzokaralar kutilganidek tez kechmayapti. Shu sababli, klub skautlari muqobil variantlarni koʻrib chiqishga majbur. Christian Pulisic esa Italiya A Seriyasida oʻz faoliyatini qayta tiklashga muvaffaq boʻldi va San Siroda haqiqiy yetakchiga aylandi.
Maʼlumot uchun, Pulisic Milan safida 134 ta oʻyinda maydonga tushib, 42 ta gol va 27 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu koʻrsatkich uning Chelsi tarkibidagi omadsiz va jarohatlarga boy mavsumlaridan tubdan farq qiladi. Milanda u nafaqat jismoniy holatini tikladi, balki maydonning har ikki qanotida ham xavfli hujumchi ekanligini isbotladi.
Pulisicga nafaqat Liverpul, balki Manchester Yunayted ham qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar bor. Sobiq himoyachi Pol Parkerning fikricha, amerikalik yulduzning Old Traffordga koʻchib oʻtishi uning faoliyatidagi eng yirik qadam boʻlishi mumkin. Biroq, ekspertlar futbolchining uslubi har qanday jamoaga ham tushavermasligidan ogohlantirmoqda.
Xususan, AQSH terma jamoasining sobiq aʼzosi Tab Ramos Pulisic faqat hujumkor va toʻp nazoratiga tayanadigan jamoalarda samarali oʻyin koʻrsatishini taʼkidladi. Uning fikricha, autsayder yoki faqat qarshi hujumga tayanadigan jamoalar Pulisicning iqtidorini boʻgʻib qoʻyishi mumkin. Liverpulning hujumkor futboli esa bu borada ideal tanlov boʻlib koʻrinmoqda.
Hozircha Liverpul rahbariyati Pulisic transferi boʻyicha rasmiy taklif bilan chiqqani yoʻq. Ammo Muhammad Salahning shartnomasi yakunlanib borayotgani va uning Saudiya Arabistoni klublariga oʻtish ehtimoli yuqoriligi mersisaydliklarni tezroq qaror qabul qilishga undamoqda. Christian Pulisic esa transfer bozorida nisbatan arzon va sinalgan variant sifatida qolmoqda.
…