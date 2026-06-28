Liverpul afsonasi Muhammad Salah oʻrniga kutilmagan nomzodni taklif qildi

·0·Sport
Liverpul afsonasi Muhammad Salah oʻrniga kutilmagan nomzodni taklif qildi

Angliyaning Liverpul klubi rahbariyati jamoa yetakchisi Muhammad Salahning oʻrnini bosa oladigan munosib nomzod qidirishda davom etmoqda. Mersisaydliklar afsonasi Robbi Fauler ushbu vakant oʻrin uchun kutilmagan, ammo qiziqarli variantni ilgari surdi. Sobiq hujumchining fikricha, hozirda Milan safida porlayotgan AQSH terma jamoasi sardori Christian Pulisic Liverpul uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishicha, Robbi Fauler oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida Pulisicning oʻyin uslubi va tajribasi unga Muhammad Salah bosib oʻtgan yoʻlni takrorlash imkonini berishini taʼkidlagan. Faulerning yozishicha, amerikalik futbolchi Angliya Premer-ligasini yaxshi biladi, ayni kuchga toʻlgan yoshda va uning oʻyin uslubi muxlislarga zavq bagʻishlaydi.

Salahning oʻrnini kim egallaydi?

Liverpul ayni damda RB Leypsig hujumchisi Yan Diomande uchun 86 million funt sterlinglik taklif tayyorlagan boʻlsa-da, muzokaralar kutilganidek tez kechmayapti. Shu sababli, klub skautlari muqobil variantlarni koʻrib chiqishga majbur. Christian Pulisic esa Italiya A Seriyasida oʻz faoliyatini qayta tiklashga muvaffaq boʻldi va San Siroda haqiqiy yetakchiga aylandi.

Maʼlumot uchun, Pulisic Milan safida 134 ta oʻyinda maydonga tushib, 42 ta gol va 27 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu koʻrsatkich uning Chelsi tarkibidagi omadsiz va jarohatlarga boy mavsumlaridan tubdan farq qiladi. Milanda u nafaqat jismoniy holatini tikladi, balki maydonning har ikki qanotida ham xavfli hujumchi ekanligini isbotladi.

Pulisicga nafaqat Liverpul, balki Manchester Yunayted ham qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar bor. Sobiq himoyachi Pol Parkerning fikricha, amerikalik yulduzning Old Traffordga koʻchib oʻtishi uning faoliyatidagi eng yirik qadam boʻlishi mumkin. Biroq, ekspertlar futbolchining uslubi har qanday jamoaga ham tushavermasligidan ogohlantirmoqda.

Xususan, AQSH terma jamoasining sobiq aʼzosi Tab Ramos Pulisic faqat hujumkor va toʻp nazoratiga tayanadigan jamoalarda samarali oʻyin koʻrsatishini taʼkidladi. Uning fikricha, autsayder yoki faqat qarshi hujumga tayanadigan jamoalar Pulisicning iqtidorini boʻgʻib qoʻyishi mumkin. Liverpulning hujumkor futboli esa bu borada ideal tanlov boʻlib koʻrinmoqda.

Hozircha Liverpul rahbariyati Pulisic transferi boʻyicha rasmiy taklif bilan chiqqani yoʻq. Ammo Muhammad Salahning shartnomasi yakunlanib borayotgani va uning Saudiya Arabistoni klublariga oʻtish ehtimoli yuqoriligi mersisaydliklarni tezroq qaror qabul qilishga undamoqda. Christian Pulisic esa transfer bozorida nisbatan arzon va sinalgan variant sifatida qolmoqda.

LiverpulChristian PulisicMuhammad SalahMilanTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Wayne Rooney Thomas Tuchelga ogohlantirish bilan chiqdi: Harry Kane xatosi takrorlanmasinWayne Rooney Thomas Tuchelga ogohlantirish bilan chiqdi: Harry Kane xatosi takrorlanmasinBugun, 16:59Urugvay guruhidagi natijalardan so‘ng charter reysi bekor qilindiUrugvay guruhidagi natijalardan so‘ng charter reysi bekor qilindiBugun, 16:42Jud Bellingem Harry Kane haqida: U tariximizdagi eng buyuk futbolchiJud Bellingem Harry Kane haqida: U tariximizdagi eng buyuk futbolchiBugun, 16:12Lionel Messi kutilmagan qarori bilan hayratda qoldirdi: Argentina sardori yana rekord oʻrnatdiLionel Messi kutilmagan qarori bilan hayratda qoldirdi: Argentina sardori yana rekord oʻrnatdiBugun, 15:34Lionel Messi yana bir rekordni yangiladi: Argentina Jahon chempionatida Jordan ustidan gʻalaba qozondiLionel Messi yana bir rekordni yangiladi: Argentina Jahon chempionatida Jordan ustidan gʻalaba qozondiBugun, 15:15Messi barchani ortda qoldirdi: u guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisiMessi barchani ortda qoldirdi: u guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisiBugun, 15:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi