Lionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldi

·27·Sport
Lionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldi

Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) milliy terma jamoa bosh murabbiyi Lionel Scaloni bilan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishdi. Mazkur qaror “Albiseleste”ning soʻnggi yillardagi ulkan muvaffaqiyatlari va jamoadagi barqarorlikni saqlab qolish istagi bilan bogʻliq. Yangi shartnomaga koʻra, mutaxassis jamoani 2030-yilgi jahon chempionati yakuniga qadar boshqarishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN Mundial jurnalisti Diego Monroig xabariga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar terma jamoa Shimoliy Amerikadagi jahon chempionatiga yetib kelguniga qadar yakunlangan. AFA rahbariyati Scalonining ishidan toʻliq qoniqish hosil qilmoqda va uni uzoq muddatli loyihaning asosi deb biladi. Hozirda murabbiy va assotsiatsiya oʻrtasida 2031-yilgacha moʻljallangan hamkorlik boʻyicha “ogʻzaki pakt” mavjud.

Barqarorlik va yangi marralar

Garchi kelajak borasida aniq toʻxtamga kelingan boʻlsa-da, Lionel Scaloni bu yangilik hozirgi musobaqa davomida futbolchilarning diqqatini chalgʻitishini istamayapti. Shu sababli, shartnomaning rasmiy imzolanish marosimi va eʼlon qilinishi turnir yakuniga qadar qoldirilgan. Murabbiy bor eʼtiborini chempionlik unvonini himoya qilishga qaratgan.

Goal.com nashri maʼlumotlariga koʻra, Scaloni Argentina futboli tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiylardan biriga aylandi. Uning qoʻl ostida jamoa nafaqat natija koʻrsatmoqda, balki Lionel Messi kabi yulduzlar va yosh iqtidorlar oʻrtasida mukammal balans topa oldi. Bu esa Argentinaning xalqaro maydondagi gegemonligini taʼminlayotgan asosiy omildir.

Scalonining statistikasi haqiqatdan ham hayratlanarli: u jamoani boshqargan 99 ta oʻyinning 72 tasida gʻalaba qozongan, 18 marta durang qayd etgan va bor-yoʻgʻi 9 bor magʻlubiyat alamini totib koʻrgan. Keyingi uchrashuv mutaxassis uchun terma jamoa rulidagi yubiley — 100-oʻyin boʻladi.

Tarixiy gʻalabalar meʼmori

2018-yilda jamoani qabul qilib olgan Scaloni qisqa vaqt ichida Argentina xalqining koʻp yillik orzularini ushalishiga sababchi boʻldi. Uning rahbarligida erishilgan yutuqlar roʻyxati salmoqli:

  • 2021 va 2024-yillardagi Copa America gʻolibligi;
  • 2022-yilgi Finalissima kubogi;
  • Qatarda oʻtgan 2022-yilgi jahon chempionatidagi tarixiy gʻalaba.
Ushbu muvaffaqiyatlar seriyasi Argentinaning uzoq yillik sovrinsiz davriga chek qoʻydi. Endilikda AFA ushbu “oltin davr”ni imkon qadar uzoqroq davom ettirishni koʻzlamoqda. Yangi kelishuv Scaloniga nafaqat 2026-yilgi, balki 2030-yilgi jahon chempionatida ham jamoani boshqarish imkonini beradi, bu esa zamonaviy futbolda kamdan-kam kuzatiladigan holatdir.

ArgentinaLionel ScaloniLionel MessiJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 13:31Nepomnyashchiy: «O‘zbekistonni Kapadze boshqarishi kerak edi»Nepomnyashchiy: «O‘zbekistonni Kapadze boshqarishi kerak edi»Bugun, 13:26JCH-2026. FIFA yil goli nomzodlari orasiga Shomurodovni qo‘shdiJCH-2026. FIFA yil goli nomzodlari orasiga Shomurodovni qo‘shdiBugun, 13:17Saudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiSaudiya futbolida katta iste’fo: federatsiya prezidenti xalqdan uzr so‘radiBugun, 13:12Yaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiYaponiya murabbiyi Braziliyaga qarshi bahs oldidan dadil gapirdiBugun, 12:42Janubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildiJanubiy Koreyada futbol mojarosi: prezident tergov talab qildiBugun, 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi