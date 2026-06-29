Lionel Scaloni Argentina terma jamoasida 2031-yilgacha qoladigan boʻldi
Argentina futbol assotsiatsiyasi (AFA) milliy terma jamoa bosh murabbiyi Lionel Scaloni bilan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishdi. Mazkur qaror “Albiseleste”ning soʻnggi yillardagi ulkan muvaffaqiyatlari va jamoadagi barqarorlikni saqlab qolish istagi bilan bogʻliq. Yangi shartnomaga koʻra, mutaxassis jamoani 2030-yilgi jahon chempionati yakuniga qadar boshqarishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ESPN Mundial jurnalisti Diego Monroig xabariga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar terma jamoa Shimoliy Amerikadagi jahon chempionatiga yetib kelguniga qadar yakunlangan. AFA rahbariyati Scalonining ishidan toʻliq qoniqish hosil qilmoqda va uni uzoq muddatli loyihaning asosi deb biladi. Hozirda murabbiy va assotsiatsiya oʻrtasida 2031-yilgacha moʻljallangan hamkorlik boʻyicha “ogʻzaki pakt” mavjud.
Barqarorlik va yangi marralarGarchi kelajak borasida aniq toʻxtamga kelingan boʻlsa-da, Lionel Scaloni bu yangilik hozirgi musobaqa davomida futbolchilarning diqqatini chalgʻitishini istamayapti. Shu sababli, shartnomaning rasmiy imzolanish marosimi va eʼlon qilinishi turnir yakuniga qadar qoldirilgan. Murabbiy bor eʼtiborini chempionlik unvonini himoya qilishga qaratgan.
Goal.com nashri maʼlumotlariga koʻra, Scaloni Argentina futboli tarixidagi eng muvaffaqiyatli murabbiylardan biriga aylandi. Uning qoʻl ostida jamoa nafaqat natija koʻrsatmoqda, balki Lionel Messi kabi yulduzlar va yosh iqtidorlar oʻrtasida mukammal balans topa oldi. Bu esa Argentinaning xalqaro maydondagi gegemonligini taʼminlayotgan asosiy omildir.
Scalonining statistikasi haqiqatdan ham hayratlanarli: u jamoani boshqargan 99 ta oʻyinning 72 tasida gʻalaba qozongan, 18 marta durang qayd etgan va bor-yoʻgʻi 9 bor magʻlubiyat alamini totib koʻrgan. Keyingi uchrashuv mutaxassis uchun terma jamoa rulidagi yubiley — 100-oʻyin boʻladi.
Tarixiy gʻalabalar meʼmori2018-yilda jamoani qabul qilib olgan Scaloni qisqa vaqt ichida Argentina xalqining koʻp yillik orzularini ushalishiga sababchi boʻldi. Uning rahbarligida erishilgan yutuqlar roʻyxati salmoqli:
- 2021 va 2024-yillardagi Copa America gʻolibligi;
- 2022-yilgi Finalissima kubogi;
- Qatarda oʻtgan 2022-yilgi jahon chempionatidagi tarixiy gʻalaba.
…