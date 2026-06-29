Julian Alvarez va Atletiko Madrid oʻrtasidagi aloqalar uzildi: Simeone transferga ruxsat berdi
Madridning Atletiko klubi va argentinalik hujumchi Julian Alvarez oʻrtasidagi munosabatlar tiklab boʻlmas darajada yomonlashdi. Jamoa bosh murabbiyi Diego Simeone futbolchining Barselona klubiga oʻtish istagini ochiqchasiga namoyish etayotganidan soʻng, uning transferiga yashil chiroq yoqishga qaror qildi. Bu haqda SPORT nashri maʼlumotlariga tayanib Goal.com xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, Diego Simeone oʻz shogirdlaridan mutlaq sadoqat va jamoaga fidoyilikni talab qiladigan mutaxassis hisoblanadi. Julian Alvarezning soʻnggi paytlarda kataloniyaliklar safiga oʻtishga boʻlgan urinishlari va bu boradagi ochiq ishoralari murabbiyning sabr kosasini toʻldirdi. Endilikda Simeone tarkibda qolishni istamayotgan oʻyinchi bilan xayrlashishni kiyinish xonasidagi muhitni saqlab qolishning yagona yoʻli deb bilmoqda.
Barselona qiziqishi va transfer shartlariBarselona sport direktori Deku anchadan beri argentinalik jahon chempionining oʻyinlarini kuzatib keladi. U Julian Alvarezni "koʻk-anorranglilar" hujum chizigʻini kuchaytirish uchun asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Sobiq Manchester Siti aʼzosi ham Kataloniya klubida toʻp tepish istagini yashirmayapti, bu esa Atletiko Madrid rahbariyatining rejalariga zid kelmoqda.
Garchi futbolchi va murabbiy oʻrtasidagi aloqa uzilgan boʻlsa-da, Madrid klubi rahbariyati transfer masalasida Barselona uchun osonlikcha yon bosmoqchi emas. Atletiko mutasaddilari oʻzining eng iqtidorli hujumchilaridan birini toʻgʻridan-toʻgʻri raqibiga sotishdan koʻra, uni xorijiy chempionatlardan biriga yuborishni afzal koʻrishmoqda.
Ispaniya futboli ekspertlarining fikricha, ushbu transferning amalga oshishi Joan Laporta boshchiligidagi Barselona rahbariyati uchun moliyaviy jihatdan katta qiyinchilik tugʻdirishi mumkin. Atletiko Madrid oʻz yulduzi uchun juda yuqori narx belgilagan va bu mablagʻ kataloniyaliklarning hozirgi byudjetiga ogʻirlik qilishi aniq.
Julian Alvarezning Madridni tark etish istagi klub ichida hech kimni hayron qoldirmadi. Jamoa rasmiylari futbolchining yangi chaqiriqlarga tayyorligini va aynan Barselona uning birinchi galdagi tanlovi ekanligini avvaldan bilishgan. Endilikda barcha masalalar yozgi transfer oynasidagi muzokaralar jarayonida hal etilishi kutilmoqda.
…