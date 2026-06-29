Julian Alvarez va Atletiko Madrid oʻrtasidagi aloqalar uzildi: Simeone transferga ruxsat berdi

·0·Sport
Julian Alvarez va Atletiko Madrid oʻrtasidagi aloqalar uzildi: Simeone transferga ruxsat berdi

Madridning Atletiko klubi va argentinalik hujumchi Julian Alvarez oʻrtasidagi munosabatlar tiklab boʻlmas darajada yomonlashdi. Jamoa bosh murabbiyi Diego Simeone futbolchining Barselona klubiga oʻtish istagini ochiqchasiga namoyish etayotganidan soʻng, uning transferiga yashil chiroq yoqishga qaror qildi. Bu haqda SPORT nashri maʼlumotlariga tayanib Goal.com xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, Diego Simeone oʻz shogirdlaridan mutlaq sadoqat va jamoaga fidoyilikni talab qiladigan mutaxassis hisoblanadi. Julian Alvarezning soʻnggi paytlarda kataloniyaliklar safiga oʻtishga boʻlgan urinishlari va bu boradagi ochiq ishoralari murabbiyning sabr kosasini toʻldirdi. Endilikda Simeone tarkibda qolishni istamayotgan oʻyinchi bilan xayrlashishni kiyinish xonasidagi muhitni saqlab qolishning yagona yoʻli deb bilmoqda.

Barselona qiziqishi va transfer shartlari

Barselona sport direktori Deku anchadan beri argentinalik jahon chempionining oʻyinlarini kuzatib keladi. U Julian Alvarezni "koʻk-anorranglilar" hujum chizigʻini kuchaytirish uchun asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Sobiq Manchester Siti aʼzosi ham Kataloniya klubida toʻp tepish istagini yashirmayapti, bu esa Atletiko Madrid rahbariyatining rejalariga zid kelmoqda.

Garchi futbolchi va murabbiy oʻrtasidagi aloqa uzilgan boʻlsa-da, Madrid klubi rahbariyati transfer masalasida Barselona uchun osonlikcha yon bosmoqchi emas. Atletiko mutasaddilari oʻzining eng iqtidorli hujumchilaridan birini toʻgʻridan-toʻgʻri raqibiga sotishdan koʻra, uni xorijiy chempionatlardan biriga yuborishni afzal koʻrishmoqda.

Ispaniya futboli ekspertlarining fikricha, ushbu transferning amalga oshishi Joan Laporta boshchiligidagi Barselona rahbariyati uchun moliyaviy jihatdan katta qiyinchilik tugʻdirishi mumkin. Atletiko Madrid oʻz yulduzi uchun juda yuqori narx belgilagan va bu mablagʻ kataloniyaliklarning hozirgi byudjetiga ogʻirlik qilishi aniq.

Julian Alvarezning Madridni tark etish istagi klub ichida hech kimni hayron qoldirmadi. Jamoa rasmiylari futbolchining yangi chaqiriqlarga tayyorligini va aynan Barselona uning birinchi galdagi tanlovi ekanligini avvaldan bilishgan. Endilikda barcha masalalar yozgi transfer oynasidagi muzokaralar jarayonida hal etilishi kutilmoqda.

Julian AlvarezAtletiko MadridBarselonaDiego SimeoneTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ekvador termasida yangi davr: Moises Caicedo sardorlik bogʻichini qabul qilib oldiEkvador termasida yangi davr: Moises Caicedo sardorlik bogʻichini qabul qilib oldiBugun, 16:39Rossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiRossiyalik murabbiy O‘zbekistonning asosiy muammosini ochiq aytdiBugun, 16:15Diego Forlan: Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasining oʻyiniga xalaqit bermoqdaDiego Forlan: Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasining oʻyiniga xalaqit bermoqdaBugun, 16:13Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Shomurodovning goli — Jahon chempionatlari tarixidagi noyob rekord (video)Bugun, 16:12Bukayo Saka jarohati Angliya terma jamoasi va Arsenal muxlislarini xavotirga solmoqdaBukayo Saka jarohati Angliya terma jamoasi va Arsenal muxlislarini xavotirga solmoqdaBugun, 15:54Chelsi yulduzi Cole Palmerga ogohlantirish: Buyuklikka erishish uchun barqarorlik zarurChelsi yulduzi Cole Palmerga ogohlantirish: Buyuklikka erishish uchun barqarorlik zarurBugun, 15:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi