Aston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladi

·38·Sport
Aston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladi

Angliya Premer-ligasining joriy mavsumdagi eng yorqin kashfiyotlaridan biri boʻlgan Morgan Rogers transfer bozori markazida qolmoqda. Birmingemning Aston Villa klubi oʻzining yetakchi yarim himoyachisini qoʻldan chiqarmaslik maqsadida uning narxini astronomik darajaga koʻtardi. Klub rahbariyati futbolchi uchun 130 million funt sterling talab qilmoqda, bu esa Britaniya futboli tarixidagi yangi transfer rekordiga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Telegraph nashri xabariga koʻra, ushbu narx Londonning ikki giganti — Arsenal va Chelsi klublarining qiziqishlariga javoban belgilangan. Agar ushbu transfer amalga oshsa, u oʻtgan yozda Liverpul tomonidan Alexander Isak uchun toʻlangan 125 million funtlik rekordni yangilaydi. Hozirda 23 yoshli Rogers Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etmoqda va uning nufuzi kundan-kunga ortib bormoqda.

Narxning shakllanishiga taʼsir qilgan omillar

Aston Villa nima uchun bunday yuqori narx soʻrayotganiga bir qancha asosli sabablar bor. Birinchidan, yaqinda Elliot Andersonning 116 million funt evaziga Manchester Siti klubiga oʻtishi bozordagi narxlarni keskin koʻtarib yubordi. Villa rahbariyati Rogersni oʻz jamoadoshidan ustun deb hisoblaydi: u terma jamoada 18 ta oʻyin oʻtkazgan, bu esa Andersonning koʻrsatkichidan oltitaga koʻpdir.

Ikkinchidan, transfer summasining sezilarli qismi futbolchining sobiq klubi — Midlsbro hisobiga oʻtishi kerak. 2024-yilda imzolangan shartnomaga koʻra, keyingi sotuvdan tushadigan mablagʻning 20 foizi sobiq jamoaga tegishli boʻladi. Shu sababli, Birmingem klubi oʻzi uchun munosib foyda qolishini taʼminlash maqsadida yakuniy narxni oshirishga majbur boʻlgan.

Arsenal ustozi Mikel Arteta kelasi mavsumda yarim himoya chizigʻini kuchaytirishni ustuvor vazifa qilib belgilagan. Jamoa oʻtgan mavsumda Premer-ligada gʻolib chiqqan boʻlsa-da, Chempionlar ligasi finalidagi magʻlubiyatdan soʻng tarkibni yangilashga ehtiyoj sezmoqda. Rogers aynan Artetaning taktik sxemalariga mos tushadigan universal ijrochi sifatida koʻrilmoqda.

Biroq, 130 million funtlik narx hatto Arsenal kabi boy klublar uchun ham jiddiy toʻsiq boʻlishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, londonliklar ushbu transferni moliyalashtirish uchun baʼzi yulduz futbolchilarini sotib yuborish variantini koʻrib chiqishlari kerak boʻladi. Morgan Rogersning Aston Villa bilan amaldagi shartnomasi 2031-yilgacha davom etishi klubga muzokaralarda ustunlik bermoqda.

Goal.com nashrining qoʻshimcha qilishicha, Chelsi ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Koʻk gvardiyachilar yosh iqtidorlarni yigʻish siyosatini davom ettirgan holda, Rogers uchun kurashga kirishishga tayyor. Ammo hozircha hech bir klub Aston Villa qoʻygan talabni bajarishga shoshilayotgani yoʻq. Transfer oynasi yakuniga qadar ushbu masala Angliya sport matbuotining asosiy mavzusi boʻlib qolishi shubhasiz.

Aston VillaArsenalMorgan RogersTransferlarPremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldiNico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldiBugun, 01:38Germaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiGermaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:04Germaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringGermaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringBugun, 01:01Didye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishganDidye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishganBugun, 00:55Germaniya va Paragvay o‘yini oldidan tarkiblar ma’lum bo‘ldiGermaniya va Paragvay o‘yini oldidan tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 00:54Manchester Siti jiddiy yoʻqotishga uchradi: Rodri jarrohlik amaliyotini oʻtkazadiManchester Siti jiddiy yoʻqotishga uchradi: Rodri jarrohlik amaliyotini oʻtkazadiBugun, 00:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi