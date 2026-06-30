Aston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladi
Angliya Premer-ligasining joriy mavsumdagi eng yorqin kashfiyotlaridan biri boʻlgan Morgan Rogers transfer bozori markazida qolmoqda. Birmingemning Aston Villa klubi oʻzining yetakchi yarim himoyachisini qoʻldan chiqarmaslik maqsadida uning narxini astronomik darajaga koʻtardi. Klub rahbariyati futbolchi uchun 130 million funt sterling talab qilmoqda, bu esa Britaniya futboli tarixidagi yangi transfer rekordiga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Telegraph nashri xabariga koʻra, ushbu narx Londonning ikki giganti — Arsenal va Chelsi klublarining qiziqishlariga javoban belgilangan. Agar ushbu transfer amalga oshsa, u oʻtgan yozda Liverpul tomonidan Alexander Isak uchun toʻlangan 125 million funtlik rekordni yangilaydi. Hozirda 23 yoshli Rogers Angliya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etmoqda va uning nufuzi kundan-kunga ortib bormoqda.
Narxning shakllanishiga taʼsir qilgan omillarAston Villa nima uchun bunday yuqori narx soʻrayotganiga bir qancha asosli sabablar bor. Birinchidan, yaqinda Elliot Andersonning 116 million funt evaziga Manchester Siti klubiga oʻtishi bozordagi narxlarni keskin koʻtarib yubordi. Villa rahbariyati Rogersni oʻz jamoadoshidan ustun deb hisoblaydi: u terma jamoada 18 ta oʻyin oʻtkazgan, bu esa Andersonning koʻrsatkichidan oltitaga koʻpdir.
Ikkinchidan, transfer summasining sezilarli qismi futbolchining sobiq klubi — Midlsbro hisobiga oʻtishi kerak. 2024-yilda imzolangan shartnomaga koʻra, keyingi sotuvdan tushadigan mablagʻning 20 foizi sobiq jamoaga tegishli boʻladi. Shu sababli, Birmingem klubi oʻzi uchun munosib foyda qolishini taʼminlash maqsadida yakuniy narxni oshirishga majbur boʻlgan.
Arsenal ustozi Mikel Arteta kelasi mavsumda yarim himoya chizigʻini kuchaytirishni ustuvor vazifa qilib belgilagan. Jamoa oʻtgan mavsumda Premer-ligada gʻolib chiqqan boʻlsa-da, Chempionlar ligasi finalidagi magʻlubiyatdan soʻng tarkibni yangilashga ehtiyoj sezmoqda. Rogers aynan Artetaning taktik sxemalariga mos tushadigan universal ijrochi sifatida koʻrilmoqda.
Biroq, 130 million funtlik narx hatto Arsenal kabi boy klublar uchun ham jiddiy toʻsiq boʻlishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, londonliklar ushbu transferni moliyalashtirish uchun baʼzi yulduz futbolchilarini sotib yuborish variantini koʻrib chiqishlari kerak boʻladi. Morgan Rogersning Aston Villa bilan amaldagi shartnomasi 2031-yilgacha davom etishi klubga muzokaralarda ustunlik bermoqda.
Goal.com nashrining qoʻshimcha qilishicha, Chelsi ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Koʻk gvardiyachilar yosh iqtidorlarni yigʻish siyosatini davom ettirgan holda, Rogers uchun kurashga kirishishga tayyor. Ammo hozircha hech bir klub Aston Villa qoʻygan talabni bajarishga shoshilayotgani yoʻq. Transfer oynasi yakuniga qadar ushbu masala Angliya sport matbuotining asosiy mavzusi boʻlib qolishi shubhasiz.
…