Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldi

·0·Sport
Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldi

Italiyaning Como klubi hamda Madridning Real Madrid jamoasi argentinalik iqtidorli yarim himoyachi Nico Pazning kelajagi borasida rasmiy kelishuvga erishdi. Tomonlar oʻrtasidagi yangi bitimga koʻra, 21 yoshli futbolchi A Seriyadagi faoliyatini davom ettiradi. Bu qaror futbolchining oʻsish surʼati va jamoadagi muhim oʻrnini inobatga olgan holda qabul qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Nico Paz oʻtgan mavsumda Stadio Giuseppe Sinigaglia maydonida oʻzini koʻrsata oldi va Cesc Fabregas boshqaruvidagi jamoaning haqiqiy yetakchisiga aylandi. Goal.com xabariga koʻra, yangi kelishuv futbolchining 2026-2027-yilgi mavsum oxirigacha Como safida qolishini koʻzda tutadi. Bu esa yosh yulduzning barqaror oʻyin amaliyotiga ega boʻlishini taʼminlaydi.

Real Madridning strategik rejasi

Garchi futbolchi Italiyada qolgan boʻlsa-da, Real Madrid uning ustidan toʻliq nazoratni yoʻqotgani yoʻq. Ispaniya grandining rasmiy bayonotida taʼkidlanishicha, kelishuvda maxsus band mavjud boʻlib, unga koʻra "Qirollik klubi" 2027-2028-yilgi mavsumda Nico Pazni qayta sotib olish huquqiga ega boʻladi.

Ushbu band Madrid klubi rahbariyatining argentinalik futbolchini kelajakda asosiy jamoaning muhim boʻlagi sifatida koʻrayotganidan dalolat beradi. Shartnoma shartlari bevosita futbolchining oʻz xohishiga koʻra shakllantirilgan, chunki Paz hozirgi bosqichda koʻproq maydonga tushishni va tajriba toʻplashni istamoqda.

Italiya chempionatidagi yorqin natijalar

Nico Paz Italiya yarim oroliga koʻchib oʻtgach, kutilganidan ham yuqori natijalarni qayd etishni boshladi. U shunchaki akademiyaning istiqbolli bitiruvchisi emas, balki A Seriyaning eng xavfli hujumkor yarim himoyachilaridan biriga aylandi. Uning oʻyin uslubi va maydonni koʻra olish qobiliyati Como hujumlarini tashkil etishda asosiy omil boʻlib xizmat qilmoqda.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Paz Como safida A Seriya va Italiya kubogi doirasida jami 75 ta uchrashuvda maydonga tushib, 19 ta gol urdi va 17 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bunday koʻrsatkichlar uning ham toʻpurar, ham ajoyib pleymeyker ekanini isbotlaydi.

Cesc Fabregas qoʻl ostida Paz taktik jihatdan ancha oʻsdi. Murabbiyning ishonchi va Italiya futbolining oʻziga xos himoyaviy uslubi yosh futbolchining jismoniy va aqliy tayyorgarligini yangi bosqichga olib chiqdi. Endilikda u nafaqat klub darajasida, balki Argentina terma jamoasi safida ham oʻz oʻrniga ega boʻlishga intilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, ushbu kelishuv barcha tomonlar uchun manfaatli boʻldi. Como oʻzining asosiy yulduzini saqlab qolgan boʻlsa, Real Madrid iqtidorli futbolchining rivojlanishini kuzatishda davom etadi va kerakli vaqtda uni ortga qaytarish imkoniyatini saqlab qoladi.

Real MadridComoNico PazTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiAston Villa Morgan Rogers uchun rekord darajadagi transfer narxini belgiladiBugun, 01:15Germaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiGermaniya — Paragvay: 1/8 final yo‘llanmasi uchun tarkiblar e’lon qilindiBugun, 01:04Germaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringGermaniya va Paragvay o‘yinini saytimizda jonli kuzatib boringBugun, 01:01Didye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishganDidye Desham: Kylian Mbappe oʻzining maxsus missiyasini bajarishga kirishganBugun, 00:55Germaniya va Paragvay o‘yini oldidan tarkiblar ma’lum bo‘ldiGermaniya va Paragvay o‘yini oldidan tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 00:54Manchester Siti jiddiy yoʻqotishga uchradi: Rodri jarrohlik amaliyotini oʻtkazadiManchester Siti jiddiy yoʻqotishga uchradi: Rodri jarrohlik amaliyotini oʻtkazadiBugun, 00:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi