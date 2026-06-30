Nico Paz Como safida qoladi: Real Madrid yosh yulduz ustidan nazoratni saqlab qoldi
Italiyaning Como klubi hamda Madridning Real Madrid jamoasi argentinalik iqtidorli yarim himoyachi Nico Pazning kelajagi borasida rasmiy kelishuvga erishdi. Tomonlar oʻrtasidagi yangi bitimga koʻra, 21 yoshli futbolchi A Seriyadagi faoliyatini davom ettiradi. Bu qaror futbolchining oʻsish surʼati va jamoadagi muhim oʻrnini inobatga olgan holda qabul qilindi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Nico Paz oʻtgan mavsumda Stadio Giuseppe Sinigaglia maydonida oʻzini koʻrsata oldi va Cesc Fabregas boshqaruvidagi jamoaning haqiqiy yetakchisiga aylandi. Goal.com xabariga koʻra, yangi kelishuv futbolchining 2026-2027-yilgi mavsum oxirigacha Como safida qolishini koʻzda tutadi. Bu esa yosh yulduzning barqaror oʻyin amaliyotiga ega boʻlishini taʼminlaydi.
Real Madridning strategik rejasiGarchi futbolchi Italiyada qolgan boʻlsa-da, Real Madrid uning ustidan toʻliq nazoratni yoʻqotgani yoʻq. Ispaniya grandining rasmiy bayonotida taʼkidlanishicha, kelishuvda maxsus band mavjud boʻlib, unga koʻra "Qirollik klubi" 2027-2028-yilgi mavsumda Nico Pazni qayta sotib olish huquqiga ega boʻladi.
Ushbu band Madrid klubi rahbariyatining argentinalik futbolchini kelajakda asosiy jamoaning muhim boʻlagi sifatida koʻrayotganidan dalolat beradi. Shartnoma shartlari bevosita futbolchining oʻz xohishiga koʻra shakllantirilgan, chunki Paz hozirgi bosqichda koʻproq maydonga tushishni va tajriba toʻplashni istamoqda.
Italiya chempionatidagi yorqin natijalarNico Paz Italiya yarim oroliga koʻchib oʻtgach, kutilganidan ham yuqori natijalarni qayd etishni boshladi. U shunchaki akademiyaning istiqbolli bitiruvchisi emas, balki A Seriyaning eng xavfli hujumkor yarim himoyachilaridan biriga aylandi. Uning oʻyin uslubi va maydonni koʻra olish qobiliyati Como hujumlarini tashkil etishda asosiy omil boʻlib xizmat qilmoqda.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Paz Como safida A Seriya va Italiya kubogi doirasida jami 75 ta uchrashuvda maydonga tushib, 19 ta gol urdi va 17 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bunday koʻrsatkichlar uning ham toʻpurar, ham ajoyib pleymeyker ekanini isbotlaydi.
Cesc Fabregas qoʻl ostida Paz taktik jihatdan ancha oʻsdi. Murabbiyning ishonchi va Italiya futbolining oʻziga xos himoyaviy uslubi yosh futbolchining jismoniy va aqliy tayyorgarligini yangi bosqichga olib chiqdi. Endilikda u nafaqat klub darajasida, balki Argentina terma jamoasi safida ham oʻz oʻrniga ega boʻlishga intilmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, ushbu kelishuv barcha tomonlar uchun manfaatli boʻldi. Como oʻzining asosiy yulduzini saqlab qolgan boʻlsa, Real Madrid iqtidorli futbolchining rivojlanishini kuzatishda davom etadi va kerakli vaqtda uni ortga qaytarish imkoniyatini saqlab qoladi.
…