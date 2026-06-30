Neymar germaniyalik iqtisodchining xato bashoratini ijtimoiy tarmoqlarda masxara qildi
Braziliya terma jamoasi yulduzi Neymar 2026-yilgi Jahon chempionati doirasida Yaponiya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng, oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida germaniyalik iqtisodchi Yoaxim Klementning ustidan kuldi. Klement oʻzining matematik modeli orqali yaponlarning gʻalabasini bashorat qilgan edi, biroq maydondagi natija mutaxassisning hisob-kitoblariga zid boʻlib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionatining 1/16 final bosqichida Braziliya terma jamoasi Yaponiya ustidan 2:1 hisobida qiyin gʻalabani qoʻlga kiritdi. Oʻyindan soʻng Neymar X (sobiq Twitter) tarmogʻida Klementga qarata: "Janob Yoaxim Klement... iltimos, keyingi Jahon chempionatida yana bir bor urinib koʻring", deya kinoyali post qoldirdi. Bu bilan futbolchi iqtisodchining Braziliya turnirdan chiqib ketishi haqidagi taxminlari asossiz ekanligini taʼkidladi.
Matematik model va kutilmagan magʻlubiyatYoaxim Klement shunchaki havaskor emas, u 2014, 2018 va 2022-yillardagi Jahon chempionlari kim boʻlishini aniq topgan matematik va iqtisodchi sifatida tanilgan edi. Turnir oldidan u oʻz modeliga tayanib, Braziliyaning hozirgi avlodi eng yaxshi sport formasida emasligini, Yaponiya esa aksincha, kuchli jamoaga aylanganini aytgan edi. Uning bashorati koʻpchilik uchun kutilmagan va hatto absurddek tuyulgan boʻlsa-da, mutaxassis oʻz hisob-kitoblariga ishongan edi.
Uchrashuv davomida Karlo Anchelotti boshchiligidagi Braziliya haqiqatdan ham jiddiy qarshilikka duch keldi. Yaponiya terma jamoasi oʻyin oxirigacha besh karra jahon chempionlarini xavotirda ushlab turdi. Biroq uchrashuv yakunida Rayanning faolligi va Bruno Guimaraesning uzatmasidan soʻng Gabriel Martinelli tomonidan kiritilgan gol "Selesao"ni keyingi bosqichga olib chiqdi.
Neymarning "ov"i davom etadiGoal.com nashrining xabar berishicha, Neymar faqat Yaponiya bilan bogʻliq xato ustidan kulish bilan cheklanib qolmadi. U iqtisodchining boshqa bashoratlarini ham kuzatib bordi. Klement ushbu turnirda Niderlandiya terma jamoasining chempion boʻlishini ham taxmin qilgan edi. Ammo niderlandlar Marokashga penaltilar seriyasida imkoniyatni boy bergach, Neymar yana sahnaga chiqdi.
Braziliyalik hujumchi iqtisodchiga javoban yana bir qisqa va loʻnda xabar qoldirdi: "Siz yana adashdingiz". Bu holat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida katta qiziqish uygʻotib, futbolchining oʻziga xos hazilomuz xarakterini yana bir bor namoyish etdi.
Braziliya terma jamoasi turnirdagi yurishini davom ettirmoqda va Neymar kabi yetakchilarning ruhiy holati jamoaning umumiy kayfiyatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi shubhasiz. Iqtisodchi Klement uchun esa bu yilgi turnir uning yengilmas bashoratlar seriyasiga yakun yasadi. Futbolda matematik hisob-kitoblar har doim ham maydondagi iroda va mahorat qarshisida dosh bera olmasligi yana bir bor isbotlandi.
…