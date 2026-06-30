Neymar germaniyalik iqtisodchining xato bashoratini ijtimoiy tarmoqlarda masxara qildi

·68·Sport
Neymar germaniyalik iqtisodchining xato bashoratini ijtimoiy tarmoqlarda masxara qildi

Braziliya terma jamoasi yulduzi Neymar 2026-yilgi Jahon chempionati doirasida Yaponiya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng, oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida germaniyalik iqtisodchi Yoaxim Klementning ustidan kuldi. Klement oʻzining matematik modeli orqali yaponlarning gʻalabasini bashorat qilgan edi, biroq maydondagi natija mutaxassisning hisob-kitoblariga zid boʻlib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionatining 1/16 final bosqichida Braziliya terma jamoasi Yaponiya ustidan 2:1 hisobida qiyin gʻalabani qoʻlga kiritdi. Oʻyindan soʻng Neymar X (sobiq Twitter) tarmogʻida Klementga qarata: "Janob Yoaxim Klement... iltimos, keyingi Jahon chempionatida yana bir bor urinib koʻring", deya kinoyali post qoldirdi. Bu bilan futbolchi iqtisodchining Braziliya turnirdan chiqib ketishi haqidagi taxminlari asossiz ekanligini taʼkidladi.

Matematik model va kutilmagan magʻlubiyat

Yoaxim Klement shunchaki havaskor emas, u 2014, 2018 va 2022-yillardagi Jahon chempionlari kim boʻlishini aniq topgan matematik va iqtisodchi sifatida tanilgan edi. Turnir oldidan u oʻz modeliga tayanib, Braziliyaning hozirgi avlodi eng yaxshi sport formasida emasligini, Yaponiya esa aksincha, kuchli jamoaga aylanganini aytgan edi. Uning bashorati koʻpchilik uchun kutilmagan va hatto absurddek tuyulgan boʻlsa-da, mutaxassis oʻz hisob-kitoblariga ishongan edi.

Uchrashuv davomida Karlo Anchelotti boshchiligidagi Braziliya haqiqatdan ham jiddiy qarshilikka duch keldi. Yaponiya terma jamoasi oʻyin oxirigacha besh karra jahon chempionlarini xavotirda ushlab turdi. Biroq uchrashuv yakunida Rayanning faolligi va Bruno Guimaraesning uzatmasidan soʻng Gabriel Martinelli tomonidan kiritilgan gol "Selesao"ni keyingi bosqichga olib chiqdi.

Neymarning "ov"i davom etadi

Goal.com nashrining xabar berishicha, Neymar faqat Yaponiya bilan bogʻliq xato ustidan kulish bilan cheklanib qolmadi. U iqtisodchining boshqa bashoratlarini ham kuzatib bordi. Klement ushbu turnirda Niderlandiya terma jamoasining chempion boʻlishini ham taxmin qilgan edi. Ammo niderlandlar Marokashga penaltilar seriyasida imkoniyatni boy bergach, Neymar yana sahnaga chiqdi.

Braziliyalik hujumchi iqtisodchiga javoban yana bir qisqa va loʻnda xabar qoldirdi: "Siz yana adashdingiz". Bu holat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida katta qiziqish uygʻotib, futbolchining oʻziga xos hazilomuz xarakterini yana bir bor namoyish etdi.

Braziliya terma jamoasi turnirdagi yurishini davom ettirmoqda va Neymar kabi yetakchilarning ruhiy holati jamoaning umumiy kayfiyatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi shubhasiz. Iqtisodchi Klement uchun esa bu yilgi turnir uning yengilmas bashoratlar seriyasiga yakun yasadi. Futbolda matematik hisob-kitoblar har doim ham maydondagi iroda va mahorat qarshisida dosh bera olmasligi yana bir bor isbotlandi.

NeymarBraziliyaYaponiyaJahon ChempionatiBashorat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiPrezident O‘zbekiston terma jamoasini qo‘llab-quvvatlashga chaqirdiBugun, 14:05Jud Bellingem Angliyaning yangi yetakchisiga aylandi: U Messi kabi jamoani ortidan boshlamoqdaJud Bellingem Angliyaning yangi yetakchisiga aylandi: U Messi kabi jamoani ortidan boshlamoqdaBugun, 13:36Portugaliya terma jamoasida ogʻir judolik: Cristiano Ronaldo va jamoadoshlari Ricardo Carvalhoni qoʻllab-quvvatlamoqdaPortugaliya terma jamoasida ogʻir judolik: Cristiano Ronaldo va jamoadoshlari Ricardo Carvalhoni qoʻllab-quvvatlamoqdaBugun, 13:11O‘zbekiston futboli faxri Eldor Shomurodov 31 yoshni qarshi oldiO‘zbekiston futboli faxri Eldor Shomurodov 31 yoshni qarshi oldiBugun, 12:44Yurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdiYurgen Klopp Germaniya termasi haqida kutilmagan javob berdiBugun, 12:34«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...«Manchester Siti» rahbari Mareska haqida muhim gapni aytdi...Bugun, 12:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi