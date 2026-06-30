Syomin Marokashning JCH-2026dagi imkoniyatini yuqori baholadi
Tajribali murabbiy Yuriy Syomin 2026 yilgi jahon chempionatining 1/8 final bosqichiga yo‘l olgan Marokash milliy jamoasining salohiyati haqida fikr bildirdi. Uning aytishicha, afrikaliklar yana bir bor yirik turnirlarda kutilmagan natija qayd etishga qodir ekanini isbotlamoqda.
Marokash terma jamoasi 1/16 final bosqichida Niderlandiyaga qarshi murakkab uchrashuv o‘tkazdi. Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlanganidan keyin g‘olib penaltilar seriyasida aniqlandi. Unda marokashlik futbolchilar sovuqqonlik ko‘rsatib, navbatdagi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Syomin Marokashdan yana tarixiy natija kutmoqda
Yuriy Syomin Marokash jamoasining kuchini futbol jamoatchiligi hali 2022 yilgi jahon chempionatidayoq ko‘rganini ta’kidladi. Murabbiyning fikricha, 2026 yilgi mundialda ham afrikaliklar o‘z darajasini yana bir bor namoyish etmoqda.
«Avvalgi mundialda, 2022 yildayoq hamma Marokashning kuchini ko‘rgandi. Endi barcha buni 2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichida ham ko‘rdi», — dedi Syomin.
Mutaxassis nazariy jihatdan Marokash avvalgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatini takrorlab, yana yarimfinalgacha yetib borishi mumkinligini qayd etdi. Biroq u bu vazifani amalga oshirish juda murakkab bo‘lishini ham qo‘shimcha qildi.
Keyingi raqib — mezbon Kanada
Marokash milliy jamoasi 1/8 final bosqichida musobaqa mezbonlaridan biri Kanada terma jamoasi bilan kuch sinashadi. Bu uchrashuvda afrikaliklardan yana tartibli himoya, tezkor qarshi hujumlar va yuqori jismoniy tayyorgarlik talab etiladi.
Kanada o‘z maydonida muxlislar qo‘llab-quvvatloviga tayanadi. Shu sabab Marokash uchun navbatdagi bahs Niderlandiyaga qarshi o‘yindan ham og‘irroq kechishi mumkin.
Marokash 2022 yilda tarix yaratgan edi
Eslatib o‘tamiz, Marokash milliy jamoasi 2022 yilgi jahon chempionatida yarimfinalga qadar yetib borgan va yakunda to‘rtinchi o‘rinni egallagan edi. Shu tariqa, jamoa mundial tarixida yarimfinalga chiqqan ilk Afrika termasiga aylangan.
Endi marokashliklar oldida o‘sha tarixiy natijani takrorlash imkoniyati turibdi. Biroq pley-off bosqichida har bir xato hal qiluvchi bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, Marokash bu safar ham yarimfinalgacha yetib boradimi?
…