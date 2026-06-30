Syomin Marokashning JCH-2026dagi imkoniyatini yuqori baholadi

·38·Sport
Syomin Marokashning JCH-2026dagi imkoniyatini yuqori baholadi

Tajribali murabbiy Yuriy Syomin 2026 yilgi jahon chempionatining 1/8 final bosqichiga yo‘l olgan Marokash milliy jamoasining salohiyati haqida fikr bildirdi. Uning aytishicha, afrikaliklar yana bir bor yirik turnirlarda kutilmagan natija qayd etishga qodir ekanini isbotlamoqda.

Marokash terma jamoasi 1/16 final bosqichida Niderlandiyaga qarshi murakkab uchrashuv o‘tkazdi. Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlanganidan keyin g‘olib penaltilar seriyasida aniqlandi. Unda marokashlik futbolchilar sovuqqonlik ko‘rsatib, navbatdagi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Syomin Marokashdan yana tarixiy natija kutmoqda

Yuriy Syomin Marokash jamoasining kuchini futbol jamoatchiligi hali 2022 yilgi jahon chempionatidayoq ko‘rganini ta’kidladi. Murabbiyning fikricha, 2026 yilgi mundialda ham afrikaliklar o‘z darajasini yana bir bor namoyish etmoqda.

«Avvalgi mundialda, 2022 yildayoq hamma Marokashning kuchini ko‘rgandi. Endi barcha buni 2026 yilgi jahon chempionati guruh bosqichida ham ko‘rdi», — dedi Syomin.

Mutaxassis nazariy jihatdan Marokash avvalgi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatini takrorlab, yana yarimfinalgacha yetib borishi mumkinligini qayd etdi. Biroq u bu vazifani amalga oshirish juda murakkab bo‘lishini ham qo‘shimcha qildi.

Keyingi raqib — mezbon Kanada

Marokash milliy jamoasi 1/8 final bosqichida musobaqa mezbonlaridan biri Kanada terma jamoasi bilan kuch sinashadi. Bu uchrashuvda afrikaliklardan yana tartibli himoya, tezkor qarshi hujumlar va yuqori jismoniy tayyorgarlik talab etiladi.

Kanada o‘z maydonida muxlislar qo‘llab-quvvatloviga tayanadi. Shu sabab Marokash uchun navbatdagi bahs Niderlandiyaga qarshi o‘yindan ham og‘irroq kechishi mumkin.

Marokash 2022 yilda tarix yaratgan edi

Eslatib o‘tamiz, Marokash milliy jamoasi 2022 yilgi jahon chempionatida yarimfinalga qadar yetib borgan va yakunda to‘rtinchi o‘rinni egallagan edi. Shu tariqa, jamoa mundial tarixida yarimfinalga chiqqan ilk Afrika termasiga aylangan.

Endi marokashliklar oldida o‘sha tarixiy natijani takrorlash imkoniyati turibdi. Biroq pley-off bosqichida har bir xato hal qiluvchi bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, Marokash bu safar ham yarimfinalgacha yetib boradimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaKot-d'Ivuar va Norvegiya o‘yini: matnli translyatsiyaBugun, 21:52Real Madrid dunyo transfer rekordini yangilamoqchi: Michael Olise uchun 223 million yevroReal Madrid dunyo transfer rekordini yangilamoqchi: Michael Olise uchun 223 million yevroBugun, 21:11Uch terma jamoa penaltilar seriyasida hali mag‘lub bo‘lmagan...Uch terma jamoa penaltilar seriyasida hali mag‘lub bo‘lmagan...Bugun, 21:05Ansu Fati rasman Monako aʼzosiga aylandi: Barselona oʻz tarbiyalanuvchisini sotib yubordiAnsu Fati rasman Monako aʼzosiga aylandi: Barselona oʻz tarbiyalanuvchisini sotib yubordiBugun, 20:53Niderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqdaNiderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqdaBugun, 20:30Lionel Messi va Tom Holland yangi Spider-Man filmi reklamasida suratga tushdiLionel Messi va Tom Holland yangi Spider-Man filmi reklamasida suratga tushdiBugun, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi