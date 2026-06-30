Ansu Fati rasman Monako aʼzosiga aylandi: Barselona oʻz tarbiyalanuvchisini sotib yubordi
Fransiyaning Monako klubi Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Ansu Fati transferini toʻliq amalga oshirganini eʼlon qildi. Liga 1 vakili futbolchini ijaraga olganidan soʻng, shartnomadagi 11 million yevrolik sotib olish bandini faollashtirishga qaror qildi. Bir paytlar Lionel Messi ketganidan keyin Barselona jamoasida afsonaviy 10-raqamni meros qilib olgan iqtidorli futbolchi endilikda oʻz faoliyatini knyazlik klubida davom ettiradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabariga koʻra, 23 yoshli hujumchi Monako bilan 2030-yilning iyuniga qadar amal qiladigan toʻrt yillik shartnomaga imzo chekdi. Barselona klubi ham mazkur kelishuvni rasman tasdiqladi. Shartnoma shartlariga koʻra, Kataloniya klubi futbolchining kelajakdagi keyingi sotuvidan maʼlum miqdorda foiz olish huquqini oʻzida saqlab qolgan.
Ansu Fati oʻtgan mavsumni Monako safida ijara asosida oʻtkazib, oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklashga muvaffaq boʻldi. U barcha musobaqalarda 30 ta uchrashuvda maydonga tushib, 12 ta gol urishga erishdi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u har 110 daqiqada bitta gol urgan, bu esa oʻtgan mavsumda Liga 1 chempionatidagi eng yaxshi samaradorlik koʻrsatkichi boʻlib qayd etildi.
Kataloniyadagi yorqin debyut va qiyinchiliklarAnsu Fati Barselona akademiyasi — La Masianing soʻnggi yillardagi eng iqtidorli tarbiyalanuvchisi hisoblanardi. U asosiy jamoada 2019-2020-yilgi mavsumda debyut qilgan va qisqa vaqt ichida bir qator rekordlarni yangilagan edi. Xususan, u 16 yoshu 304 kunligida Osasuna darvozasiga gol urib, klub tarixidagi eng yosh gol muallifiga aylangan. Shuningdek, Chempionlar ligasi tarixida ham eng yosh gol urgan futbolchi sifatida rekord oʻrnatgan edi.
Biroq, ketma-ket jarohatlar va Angliya Premer-ligasining Brayton klubidagi omadsiz ijara muddati uning faoliyatiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Barselona rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining jismoniy holati borasidagi xavotirlar tufayli uni doimiy ravishda transferga qoʻyishni rejalashtirib kelayotgan edi. Monako esa futbolchiga ishonch bildirdi va u bu ishonchni oqlashni boshladi.
Barselona klubi oʻz rasmiy bayonotida futbolchiga minnatdorchilik bildirdi: "Barselona Ansu Fatiga koʻrsatgan sadoqati va jamoaga qoʻshgan hissasi uchun ochiqchasiga rahmat aytadi hamda uning kelgusi faoliyatida omad tilaydi". Fati Kataloniya klubi safida jami 123 ta oʻyinda maydonga tushib, 29 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi.
Yangi sahifa va kelajak rejalariMonako safida Fati oʻzining texnik mahorati va gol sezish qobiliyatini yana bir bor namoyish etdi. Ayniqsa, Nitsa jamoasiga qarshi derbidagi dubli hamda Lans va Metsga qarshi oʻyinlardagi gʻalaba gollari muxlislar yodida qoldi. Klub rahbariyati futbolchining jismoniy holati toʻliq tiklanganini va u jamoaning hujumkor salohiyatini oshirishda asosiy figuralardan biri boʻlishini taʼkidlamoqda.
Ushbu transfer Ansu Fati uchun Kataloniyadagi ulkan bosimdan xalos boʻlish va yangi muhitda oʻz salohiyatini toʻliq namoyon etish uchun ajoyib imkoniyatdir. Monako kabi yosh iqtidorlar bilan ishlashni biladigan klubda u yana Yevropaning eng kuchli hujumchilari qatoriga qaytishi kutilmoqda.
…