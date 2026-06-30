Ansu Fati rasman Monako aʼzosiga aylandi: Barselona oʻz tarbiyalanuvchisini sotib yubordi

·18·Sport
Ansu Fati rasman Monako aʼzosiga aylandi: Barselona oʻz tarbiyalanuvchisini sotib yubordi

Fransiyaning Monako klubi Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Ansu Fati transferini toʻliq amalga oshirganini eʼlon qildi. Liga 1 vakili futbolchini ijaraga olganidan soʻng, shartnomadagi 11 million yevrolik sotib olish bandini faollashtirishga qaror qildi. Bir paytlar Lionel Messi ketganidan keyin Barselona jamoasida afsonaviy 10-raqamni meros qilib olgan iqtidorli futbolchi endilikda oʻz faoliyatini knyazlik klubida davom ettiradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabariga koʻra, 23 yoshli hujumchi Monako bilan 2030-yilning iyuniga qadar amal qiladigan toʻrt yillik shartnomaga imzo chekdi. Barselona klubi ham mazkur kelishuvni rasman tasdiqladi. Shartnoma shartlariga koʻra, Kataloniya klubi futbolchining kelajakdagi keyingi sotuvidan maʼlum miqdorda foiz olish huquqini oʻzida saqlab qolgan.

Ansu Fati oʻtgan mavsumni Monako safida ijara asosida oʻtkazib, oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklashga muvaffaq boʻldi. U barcha musobaqalarda 30 ta uchrashuvda maydonga tushib, 12 ta gol urishga erishdi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u har 110 daqiqada bitta gol urgan, bu esa oʻtgan mavsumda Liga 1 chempionatidagi eng yaxshi samaradorlik koʻrsatkichi boʻlib qayd etildi.

Kataloniyadagi yorqin debyut va qiyinchiliklar

Ansu Fati Barselona akademiyasi — La Masianing soʻnggi yillardagi eng iqtidorli tarbiyalanuvchisi hisoblanardi. U asosiy jamoada 2019-2020-yilgi mavsumda debyut qilgan va qisqa vaqt ichida bir qator rekordlarni yangilagan edi. Xususan, u 16 yoshu 304 kunligida Osasuna darvozasiga gol urib, klub tarixidagi eng yosh gol muallifiga aylangan. Shuningdek, Chempionlar ligasi tarixida ham eng yosh gol urgan futbolchi sifatida rekord oʻrnatgan edi.

Biroq, ketma-ket jarohatlar va Angliya Premer-ligasining Brayton klubidagi omadsiz ijara muddati uning faoliyatiga salbiy taʼsir koʻrsatdi. Barselona rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining jismoniy holati borasidagi xavotirlar tufayli uni doimiy ravishda transferga qoʻyishni rejalashtirib kelayotgan edi. Monako esa futbolchiga ishonch bildirdi va u bu ishonchni oqlashni boshladi.

Barselona klubi oʻz rasmiy bayonotida futbolchiga minnatdorchilik bildirdi: "Barselona Ansu Fatiga koʻrsatgan sadoqati va jamoaga qoʻshgan hissasi uchun ochiqchasiga rahmat aytadi hamda uning kelgusi faoliyatida omad tilaydi". Fati Kataloniya klubi safida jami 123 ta oʻyinda maydonga tushib, 29 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi.

Yangi sahifa va kelajak rejalari

Monako safida Fati oʻzining texnik mahorati va gol sezish qobiliyatini yana bir bor namoyish etdi. Ayniqsa, Nitsa jamoasiga qarshi derbidagi dubli hamda Lans va Metsga qarshi oʻyinlardagi gʻalaba gollari muxlislar yodida qoldi. Klub rahbariyati futbolchining jismoniy holati toʻliq tiklanganini va u jamoaning hujumkor salohiyatini oshirishda asosiy figuralardan biri boʻlishini taʼkidlamoqda.

Ushbu transfer Ansu Fati uchun Kataloniyadagi ulkan bosimdan xalos boʻlish va yangi muhitda oʻz salohiyatini toʻliq namoyon etish uchun ajoyib imkoniyatdir. Monako kabi yosh iqtidorlar bilan ishlashni biladigan klubda u yana Yevropaning eng kuchli hujumchilari qatoriga qaytishi kutilmoqda.

Ansu FatiBarselonaMonakoTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid dunyo transfer rekordini yangilamoqchi: Michael Olise uchun 223 million yevroReal Madrid dunyo transfer rekordini yangilamoqchi: Michael Olise uchun 223 million yevroBugun, 21:11Uch terma jamoa penaltilar seriyasida hali mag‘lub bo‘lmagan...Uch terma jamoa penaltilar seriyasida hali mag‘lub bo‘lmagan...Bugun, 21:05Syomin Marokashning JCH-2026dagi imkoniyatini yuqori baholadiSyomin Marokashning JCH-2026dagi imkoniyatini yuqori baholadiBugun, 20:55Niderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqdaNiderlandiya terma jamoasida katta oʻzgarishlar: Van Dijk va Koeman ketishi kutilmoqdaBugun, 20:30Lionel Messi va Tom Holland yangi Spider-Man filmi reklamasida suratga tushdiLionel Messi va Tom Holland yangi Spider-Man filmi reklamasida suratga tushdiBugun, 20:15Jud Bellingem oʻzini yangi Jeyms Bond rolida sinab koʻrmoqchiJud Bellingem oʻzini yangi Jeyms Bond rolida sinab koʻrmoqchiBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi