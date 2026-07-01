Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqda
Portugaliya terma jamoasining Jahon chempionati pley-off bosqichi doirasidagi Xorvatiyaga qarshi oʻyini oldidan jamoa bosh murabbiyi Roberto Martinez keskin tanqidlar nishoniga aylandi. Angliya Premer-ligasining sobiq hujumchisi va taniqli ekspert Chris Sutton murabbiyning Cristiano Ronaldo atrofida qurayotgan taktikasini “uyatli” deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Suttonning fikricha, Martinez jamoaning yosh va iqtidorli futbolchilari salohiyatini cheklab, 41 yoshli Cristiano Ronaldo xizmatlariga haddan tashqari koʻp tayanmoqda. Hujumchi turnirning barcha daqiqalarida maydonda harakat qilayotgani va murabbiy uni almashtirishga botina olmayotgani mutaxassislar oʻrtasida jiddiy bahslarga sabab boʻlmoqda.
BBC Sport nashriga bergan intervyusida Chris Sutton Roberto Martinezning ushbu yondashuvini “yaltoqlik” sifatida baholadi. Uning taʼkidlashicha, Portugaliya tarkibida jahon darajasidagi koʻplab ijrochilar boʻlishiga qaramay, jamoaning umumiy oʻyini keksayib borayotgan yulduzning maydonda doimiy boʻlishi tufayli oqsamoqda.
Taktik turgʻunlik va yulduzlar soyasi“Cristiano Ronaldo 41 yoshda boʻlishiga qaramay, Portugaliya safida har bir daqiqani maydonda oʻtkazmoqda. Bu Roberto Martinez uchun uyatli holat deb hisoblayman. Men hali biror murabbiyning bir futbolchiga bunchalik darajada yon bosganini koʻrmaganman. Portugaliyada ajoyib oʻyinchilar bor, lekin Ronaldo qanchalik buyuk boʻlmasin, uning markaziy hujumda doimiy qolishi jamoani orqaga tortmoqda”, — deydi Sutton.
Goal.com xabariga koʻra, Portugaliya terma jamoasi zaxirasida Diogo Jota, Goncalo Ramos va Rafael Leao kabi yuqori tezlikka ega hujumchilar borligiga qaramay, Martinez asosiy urgʻuni tajribaga bermoqda. Bu esa jamoaning dinamikasiga va raqib himoyasini yorib oʻtish tezligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligi aytilmoqda.
Shunga qaramay, ekspert Xorvatiyaga qarshi bahsda Portugaliyaning imkoniyatlarini yuqori baholamoqda. Xorvatiya ham keksayib borayotgan tarkib bilan muammolarga duch kelayotgani va avvalgi yillardagi dominantlikni namoyish eta olmayotgani portugallarga qoʻl kelishi mumkin.
Qiziqarli jihati shundaki, Chris Sutton oʻz tanqidlariga qaramay, Portugaliyaning 1:0 hisobidagi gʻalabasini taxmin qilgan. Uning fikricha, aynan Cristiano Ronaldo barcha eʼtirozlarga javoban uchrashuvdagi yagona va hal qiluvchi golga mualliflik qilishi ehtimoli yuqori. Bu esa futboldagi oʻziga xos ironik ssenariylardan biri boʻlishi mumkin.
Portugaliya va Xorvatiya oʻrtasidagi nimchorak final uchrashuvi yakshanba kuni boʻlib oʻtadi. Ushbu bahs nafaqat jamoalarning keyingi bosqichga chiqishini, balki Roberto Martinezning tanlangan taktikasi qanchalik toʻgʻri ekanligini ham koʻrsatib beradi.
…