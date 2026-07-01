Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqda

·34·Sport
Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqda

Portugaliya terma jamoasining Jahon chempionati pley-off bosqichi doirasidagi Xorvatiyaga qarshi oʻyini oldidan jamoa bosh murabbiyi Roberto Martinez keskin tanqidlar nishoniga aylandi. Angliya Premer-ligasining sobiq hujumchisi va taniqli ekspert Chris Sutton murabbiyning Cristiano Ronaldo atrofida qurayotgan taktikasini “uyatli” deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Suttonning fikricha, Martinez jamoaning yosh va iqtidorli futbolchilari salohiyatini cheklab, 41 yoshli Cristiano Ronaldo xizmatlariga haddan tashqari koʻp tayanmoqda. Hujumchi turnirning barcha daqiqalarida maydonda harakat qilayotgani va murabbiy uni almashtirishga botina olmayotgani mutaxassislar oʻrtasida jiddiy bahslarga sabab boʻlmoqda.

BBC Sport nashriga bergan intervyusida Chris Sutton Roberto Martinezning ushbu yondashuvini “yaltoqlik” sifatida baholadi. Uning taʼkidlashicha, Portugaliya tarkibida jahon darajasidagi koʻplab ijrochilar boʻlishiga qaramay, jamoaning umumiy oʻyini keksayib borayotgan yulduzning maydonda doimiy boʻlishi tufayli oqsamoqda.

Taktik turgʻunlik va yulduzlar soyasi

“Cristiano Ronaldo 41 yoshda boʻlishiga qaramay, Portugaliya safida har bir daqiqani maydonda oʻtkazmoqda. Bu Roberto Martinez uchun uyatli holat deb hisoblayman. Men hali biror murabbiyning bir futbolchiga bunchalik darajada yon bosganini koʻrmaganman. Portugaliyada ajoyib oʻyinchilar bor, lekin Ronaldo qanchalik buyuk boʻlmasin, uning markaziy hujumda doimiy qolishi jamoani orqaga tortmoqda”, — deydi Sutton.

Goal.com xabariga koʻra, Portugaliya terma jamoasi zaxirasida Diogo Jota, Goncalo Ramos va Rafael Leao kabi yuqori tezlikka ega hujumchilar borligiga qaramay, Martinez asosiy urgʻuni tajribaga bermoqda. Bu esa jamoaning dinamikasiga va raqib himoyasini yorib oʻtish tezligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligi aytilmoqda.

Shunga qaramay, ekspert Xorvatiyaga qarshi bahsda Portugaliyaning imkoniyatlarini yuqori baholamoqda. Xorvatiya ham keksayib borayotgan tarkib bilan muammolarga duch kelayotgani va avvalgi yillardagi dominantlikni namoyish eta olmayotgani portugallarga qoʻl kelishi mumkin.

Qiziqarli jihati shundaki, Chris Sutton oʻz tanqidlariga qaramay, Portugaliyaning 1:0 hisobidagi gʻalabasini taxmin qilgan. Uning fikricha, aynan Cristiano Ronaldo barcha eʼtirozlarga javoban uchrashuvdagi yagona va hal qiluvchi golga mualliflik qilishi ehtimoli yuqori. Bu esa futboldagi oʻziga xos ironik ssenariylardan biri boʻlishi mumkin.

Portugaliya va Xorvatiya oʻrtasidagi nimchorak final uchrashuvi yakshanba kuni boʻlib oʻtadi. Ushbu bahs nafaqat jamoalarning keyingi bosqichga chiqishini, balki Roberto Martinezning tanlangan taktikasi qanchalik toʻgʻri ekanligini ham koʻrsatib beradi.

PortugaliyaCristiano RonaldoRoberto MartinezJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiVinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 02:11Barselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lumBarselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lumBugun, 01:37Noni Madueke Jud Bellingem haqida: “Uning darajasi hech kimni hayron qoldirmasligi kerak”Noni Madueke Jud Bellingem haqida: “Uning darajasi hech kimni hayron qoldirmasligi kerak”Bugun, 01:30Mareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkinMareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkinBugun, 01:29Fransiya va Shvetsiya o‘yini: matnli translyatsiyaFransiya va Shvetsiya o‘yini: matnli translyatsiyaBugun, 01:05Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”Bugun, 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi