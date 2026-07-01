Vinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldi
Madridning Real Madrid jamoasi va uning braziliyalik yulduzi Vinicius Junior oʻrtasidagi shartnomani uzaytirish masalasi kutilmagan burilish yasadi. Tomonlar oʻzaro hamkorlikni davom ettirish istagini bildirishayotgan boʻlsa-da, amalda yangi bitim boʻyicha rasmiy muzokaralar toʻxtab qolgan. Bu holat futbolchining kelajagi borasidagi turli mish-mishlarning koʻpayishiga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Marca nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid rahbariyati va futbolchi vakillari rasmiy muloqotni 2026-yilgi Jahon chempionati yakuniga qadar kechiktirishga kelishib olishgan. Klub rahbariyati Braziliya terma jamoasi safida muhim turnirga tayyorgarlik koʻrayotgan hujumchini ortiqcha bosim va chalgʻituvchi muzokaralar bilan bezovta qilishni istamayapti. Biroq bu qaror klub uchun xavfli boʻlishi mumkin, chunki olti oydan soʻng Vinicius boshqa jamoalar bilan dastlabki kelishuvlarni imzolash huquqiga ega boʻladi.
Chelsi varianti nega rad etildi?Avvalroq Angliya Premer-ligasining Chelsi klubi Vinicius Junior uchun asosiy daʼvogarlardan biri sifatida koʻrilayotgan edi. Ammo soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, London klubiga oʻtish varianti butunlay kun tartibidan olib tashlangan. Buning asosiy sababi sifatida Stamford Bridgeʼda ish boshlagan yangi bosh murabbiy Xabi Alonso va braziliyalik futbolchi oʻrtasidagi sovuq munosabatlar koʻrsatilmoqda.
Maʼlum boʻlishicha, Alonso va Vinicius Madridda birga faoliyat yuritgan qisqa davr mobaynida oʻzaro kelisha olishmagan. Xususan, Bernabeuda oʻtgan El-Klasiko uchrashuvlaridan biridagi almashtirish vaqtida yuzaga kelgan keskinlik munosabatlarning butunlay yomonlashishiga olib kelgan. Shu sababli, Xabi Alonso boshchiligidagi Chelsi braziliyalik yulduzni oʻz safiga qoʻshib olish niyatidan voz kechgan.
Shartnoma masalasidagi yana bir jiddiy toʻsiq — bu moliyaviy talablar. Hozirda mavsumiga qariyb 20 million yevro maosh olayotgan Vinicius oʻz maqomiga mos ravishda bu summani 30 million yevroga yetkazishni soʻramoqda. Real Madrid prezidenti Florentino Perez futbolchining qolishini istashini ochiq aytsa-da, klub bunday katta miqdordagi maoshni toʻlashga tayyor emasligi aytilmoqda.
Qizigʻi shundaki, ayni damda Vinicius Junior uchun Yevropaning boshqa grand klublaridan aniq takliflar mavjud emas. Mavsum boshida Saudiya Arabistoni klublaridan tushgan astronomik summadagi takliflar ham asta-sekin pasaygan. Mutaxassislar buni futbolchining agentlari tomonidan shartnoma shartlarini yaxshilash uchun ishlatilgan taktik yurish boʻlishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.
Hozirda futbolchi bor eʼtiborini Braziliya terma jamoasiga qaratgan. U guruh bosqichidagi uchta oʻyinda uchta gol va ikkita assist qayd etib, oʻzining yuqori formasini namoyish etmoqda. Viniciusning taʼkidlashicha, agar u Jahon chempionatida zafar quchsa va bir nechta muhim gollarga mualliflik qilsa, uning transfer bozoridagi va muzokaralar stolidagi oʻrni butunlay oʻzgaradi.
…