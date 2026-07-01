Vinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldi

·0·Sport
Vinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldi

Madridning Real Madrid jamoasi va uning braziliyalik yulduzi Vinicius Junior oʻrtasidagi shartnomani uzaytirish masalasi kutilmagan burilish yasadi. Tomonlar oʻzaro hamkorlikni davom ettirish istagini bildirishayotgan boʻlsa-da, amalda yangi bitim boʻyicha rasmiy muzokaralar toʻxtab qolgan. Bu holat futbolchining kelajagi borasidagi turli mish-mishlarning koʻpayishiga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Marca nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid rahbariyati va futbolchi vakillari rasmiy muloqotni 2026-yilgi Jahon chempionati yakuniga qadar kechiktirishga kelishib olishgan. Klub rahbariyati Braziliya terma jamoasi safida muhim turnirga tayyorgarlik koʻrayotgan hujumchini ortiqcha bosim va chalgʻituvchi muzokaralar bilan bezovta qilishni istamayapti. Biroq bu qaror klub uchun xavfli boʻlishi mumkin, chunki olti oydan soʻng Vinicius boshqa jamoalar bilan dastlabki kelishuvlarni imzolash huquqiga ega boʻladi.

Chelsi varianti nega rad etildi?

Avvalroq Angliya Premer-ligasining Chelsi klubi Vinicius Junior uchun asosiy daʼvogarlardan biri sifatida koʻrilayotgan edi. Ammo soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, London klubiga oʻtish varianti butunlay kun tartibidan olib tashlangan. Buning asosiy sababi sifatida Stamford Bridgeʼda ish boshlagan yangi bosh murabbiy Xabi Alonso va braziliyalik futbolchi oʻrtasidagi sovuq munosabatlar koʻrsatilmoqda.

Maʼlum boʻlishicha, Alonso va Vinicius Madridda birga faoliyat yuritgan qisqa davr mobaynida oʻzaro kelisha olishmagan. Xususan, Bernabeuda oʻtgan El-Klasiko uchrashuvlaridan biridagi almashtirish vaqtida yuzaga kelgan keskinlik munosabatlarning butunlay yomonlashishiga olib kelgan. Shu sababli, Xabi Alonso boshchiligidagi Chelsi braziliyalik yulduzni oʻz safiga qoʻshib olish niyatidan voz kechgan.

Shartnoma masalasidagi yana bir jiddiy toʻsiq — bu moliyaviy talablar. Hozirda mavsumiga qariyb 20 million yevro maosh olayotgan Vinicius oʻz maqomiga mos ravishda bu summani 30 million yevroga yetkazishni soʻramoqda. Real Madrid prezidenti Florentino Perez futbolchining qolishini istashini ochiq aytsa-da, klub bunday katta miqdordagi maoshni toʻlashga tayyor emasligi aytilmoqda.

Qizigʻi shundaki, ayni damda Vinicius Junior uchun Yevropaning boshqa grand klublaridan aniq takliflar mavjud emas. Mavsum boshida Saudiya Arabistoni klublaridan tushgan astronomik summadagi takliflar ham asta-sekin pasaygan. Mutaxassislar buni futbolchining agentlari tomonidan shartnoma shartlarini yaxshilash uchun ishlatilgan taktik yurish boʻlishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.

Hozirda futbolchi bor eʼtiborini Braziliya terma jamoasiga qaratgan. U guruh bosqichidagi uchta oʻyinda uchta gol va ikkita assist qayd etib, oʻzining yuqori formasini namoyish etmoqda. Viniciusning taʼkidlashicha, agar u Jahon chempionatida zafar quchsa va bir nechta muhim gollarga mualliflik qilsa, uning transfer bozoridagi va muzokaralar stolidagi oʻrni butunlay oʻzgaradi.

Real MadridVinicius JuniorChelsiTransferXabi Alonso
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaRoberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaBugun, 01:59Barselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lumBarselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lumBugun, 01:37Noni Madueke Jud Bellingem haqida: “Uning darajasi hech kimni hayron qoldirmasligi kerak”Noni Madueke Jud Bellingem haqida: “Uning darajasi hech kimni hayron qoldirmasligi kerak”Bugun, 01:30Mareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkinMareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkinBugun, 01:29Fransiya va Shvetsiya o‘yini: matnli translyatsiyaFransiya va Shvetsiya o‘yini: matnli translyatsiyaBugun, 01:05Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”Lamine Yamal: “Men “Barselona”ning 10-raqamiman, bosimdan qoʻrqmayman”Bugun, 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi