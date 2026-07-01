Arsenal afsonasi Morgan Rogers uchun soʻralayotgan 130 million funtdan hayratda

·24·Sport
Arsenal afsonasi Morgan Rogers uchun soʻralayotgan 130 million funtdan hayratda

Londonning Arsenal klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Biroq, jamoaning nishonida turgan Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun belgilangan narx hatto tajribali mutaxassislarni ham lol qoldirdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, birmingemliklar oʻz iqtidorini 130 million funt sterlingga (taxminan 172 million dollar) baholagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenal afsonasi Emmanuel Petit ushbu transfer summasini eshitib, oʻz hayratini yashira olmadi. Sobiq yarim himoyachi zamonaviy futboldagi narxlarning asossiz ravishda oʻsib borayotganini keskin tanqid qildi. Uning fikricha, bunday ulkan mablagʻ nafaqat klub budjetiga, balki futbolchining zimmasiga ham ogʻir bosim yuklaydi.

Transfer bozoridagi inflyatsiya va Petitning munosabati

“Bu shunchaki aql bovar qilmaydigan summa. Transferlar 100 million funtlik dovondan oshib oʻtgandan beri, har kuni futbolchilarning narxini koʻrib yoqa ushlayman. Agar siz birgina oʻyinchi uchun shuncha pul sarflashga tayyor boʻlsangiz, u haqiqatda oʻyin taqdirini hal qila olishi kerak”, — deya tushuntirdi Petit talkSPORT nashriga bergan intervyusida.

Emmanuel Petit misol tariqasida Declan Rice transferini keltirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Rice oʻziga tikilgan mablagʻni oqlab, jamoaga moslashib ketgan boʻlsa-da, har bir futbolchi ham 130 million funtlik bosim ostida oʻzini koʻrsata olmasligi mumkin. Rogers hali yosh va bunday narx uning faoliyatiga salbiy taʼsir koʻrsatishidan xavotirda ekanini bildirdi.

Mikel Arteta boshchiligidagi Arsenal rahbariyati esa Rogersni jamoaning asosiy transfer nishoniga aylantirgan. 23 yoshli hujumchi Angliya Premer-ligasida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Londonliklar tarkibni kuchaytirish va chempionlik poygasida ustunlikka erishish uchun Britaniya transfer rekordini yangilashga ham tayyor koʻrinmoqda.

Muqobil variant: Nico Williams

Agar Morgan Rogers boʻyicha muzokaralar juda murakkablashsa yoki narx oʻta qimmatlik qilsa, Emmanuel Petit klubga boshqa bir nomzodni tavsiya qildi. Fransiyalik sobiq futbolchi uzoq vaqtdan beri Athletic Club qanot hujumchisi Nico Williams oʻyinlariga qiziqishini bildirib keladi.

“Men bir yildan beri takrorlayapman — Nico Williams. Uning oʻyin uslubi menga juda yoqadi”, — deya taʼkidladi Petit. Williams Yevro-2024 turnirida oʻzini koʻrsatib, Yevropaning eng kuchli vingerlaridan biri ekanini isbotlagan edi. Biroq, hozircha Arsenal bor eʼtiborini faqat Rogersga qaratgan va ispaniyalik futbolchi boʻyicha rasmiy harakatlarni boshlamagan.

Aston Villa esa oʻz yulduzini qoʻyib yuborishga shoshilmayapti. Morgan Rogersning klub bilan 2031-yilning iyuniga qadar shartnomasi bor, bu esa Birmingem klubiga muzokaralarda oʻz shartlarini diktatsiya qilish imkonini beradi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, bu futbol tarixidagi eng qimmat kelishuvlardan biriga aylanadi.

ArsenalAston VillaMorgan RogersEmmanuel PetitTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiFransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldiBugun, 04:00Deklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiDeklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 02:59Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Bugun, 02:44Vinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiVinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 02:11Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaRoberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaBugun, 01:59Barselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lumBarselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lumBugun, 01:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi