Arsenal afsonasi Morgan Rogers uchun soʻralayotgan 130 million funtdan hayratda
Londonning Arsenal klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Biroq, jamoaning nishonida turgan Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun belgilangan narx hatto tajribali mutaxassislarni ham lol qoldirdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, birmingemliklar oʻz iqtidorini 130 million funt sterlingga (taxminan 172 million dollar) baholagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenal afsonasi Emmanuel Petit ushbu transfer summasini eshitib, oʻz hayratini yashira olmadi. Sobiq yarim himoyachi zamonaviy futboldagi narxlarning asossiz ravishda oʻsib borayotganini keskin tanqid qildi. Uning fikricha, bunday ulkan mablagʻ nafaqat klub budjetiga, balki futbolchining zimmasiga ham ogʻir bosim yuklaydi.
Transfer bozoridagi inflyatsiya va Petitning munosabati“Bu shunchaki aql bovar qilmaydigan summa. Transferlar 100 million funtlik dovondan oshib oʻtgandan beri, har kuni futbolchilarning narxini koʻrib yoqa ushlayman. Agar siz birgina oʻyinchi uchun shuncha pul sarflashga tayyor boʻlsangiz, u haqiqatda oʻyin taqdirini hal qila olishi kerak”, — deya tushuntirdi Petit talkSPORT nashriga bergan intervyusida.
Emmanuel Petit misol tariqasida Declan Rice transferini keltirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Rice oʻziga tikilgan mablagʻni oqlab, jamoaga moslashib ketgan boʻlsa-da, har bir futbolchi ham 130 million funtlik bosim ostida oʻzini koʻrsata olmasligi mumkin. Rogers hali yosh va bunday narx uning faoliyatiga salbiy taʼsir koʻrsatishidan xavotirda ekanini bildirdi.
Mikel Arteta boshchiligidagi Arsenal rahbariyati esa Rogersni jamoaning asosiy transfer nishoniga aylantirgan. 23 yoshli hujumchi Angliya Premer-ligasida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan koʻpchilikning eʼtiborini tortdi. Londonliklar tarkibni kuchaytirish va chempionlik poygasida ustunlikka erishish uchun Britaniya transfer rekordini yangilashga ham tayyor koʻrinmoqda.
Muqobil variant: Nico WilliamsAgar Morgan Rogers boʻyicha muzokaralar juda murakkablashsa yoki narx oʻta qimmatlik qilsa, Emmanuel Petit klubga boshqa bir nomzodni tavsiya qildi. Fransiyalik sobiq futbolchi uzoq vaqtdan beri Athletic Club qanot hujumchisi Nico Williams oʻyinlariga qiziqishini bildirib keladi.
“Men bir yildan beri takrorlayapman — Nico Williams. Uning oʻyin uslubi menga juda yoqadi”, — deya taʼkidladi Petit. Williams Yevro-2024 turnirida oʻzini koʻrsatib, Yevropaning eng kuchli vingerlaridan biri ekanini isbotlagan edi. Biroq, hozircha Arsenal bor eʼtiborini faqat Rogersga qaratgan va ispaniyalik futbolchi boʻyicha rasmiy harakatlarni boshlamagan.
Aston Villa esa oʻz yulduzini qoʻyib yuborishga shoshilmayapti. Morgan Rogersning klub bilan 2031-yilning iyuniga qadar shartnomasi bor, bu esa Birmingem klubiga muzokaralarda oʻz shartlarini diktatsiya qilish imkonini beradi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, bu futbol tarixidagi eng qimmat kelishuvlardan biriga aylanadi.
…