Fransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldi
Fransiya terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatining guruh bosqichida Shvetsiya ustidan 3:0 hisobida ishonchli gʻalabaga erishib, muddatidan oldin pley-off bosqichiga yoʻllanmani qoʻlga kiritdi. Nyu-Jersi shtatida boʻlib oʻtgan uchrashuvda "uch ranglilar" oʻz ustunligini toʻliq namoyish etib, turnirning asosiy favoritlaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyinning dastlabki daqiqalaridan Didye Desham shogirdlari bosimni oshirib bordi. Bradley Barcola va Kylian Mbappe tomonidan yaratilgan xavfli vaziyatlar shvetsiyaliklar himoyasini sarosimaga solib qoʻydi. Garchi Mbappe urgan birinchi gol ofsayd tufayli bekor qilingan boʻlsa-da, frantsuzlarning shiddati soʻnmadi. Real Madrid hujumchisi va Adrien Rabiotning ketma-ket urinishlari darvoza ustuniga tegishi yoki noaniq ketishi uzoq davom etmadi.
Michael Olise va Kylian Mbappe tandemining yorqin oʻyiniUchrashuvning haqiqiy qahramoniga Bavariya vingeri Michael Olise aylandi. Uning maydon markazidagi va qanotdagi harakatlari Fransiya hujumlariga oʻzgacha joziba bagʻishladi. Olise tomonidan ijro etilgan akrobatik uslubdagi zarba darvoza ustuniga tegib qaytgani uchrashuvning eng chiroyli vaziyatlaridan biri boʻldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, aynan Olise va Ousmane Dembele ishtirokidagi kombinatsiyadan soʻng Kylian Mbappe hisobni ochishga muvaffaq boʻldi.
Ikkinchi boʻlimda ham frantsuzlar tempni tushirishmadi. Michael Olise tomonidan yetkazib berilgan ajoyib pasdan soʻng Bradley Barcola hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Shvetsiya terma jamoasi, xususan ularning asosiy yulduzi Viktor Gyokeres Fransiya himoyasini yorib oʻtishda katta qiyinchiliklarga duch keldi. Oʻyin yakunlanishiga 15 daqiqa qolganida Mbappe dublini rasmiylashtirib, yakuniy hisobni oʻrnatdi.
Ushbu gʻalaba nafaqat Fransiyani keyingi bosqichga olib chiqdi, balki jamoaning hujum salohiyati naqadar yuqori ekanini koʻrsatdi. Kylian Mbappe ushbu gollaridan soʻng jahon chempionatlari tarixidagi samaradorlik borasida Lionel Messi kabi afsonalar bilan tenglashib oldi. Bu esa frantsuz hujumchisining zamonamizning eng buyuk futbolchilaridan biri ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.
Endilikda Fransiya terma jamoasi nimchorak finalda Paragvayga qarshi maydonga tushadi. Mutaxassislar Desham jamoasining jismoniy holati va taktik tayyorgarligini yuqori baholamoqda. Shvetsiya esa ushbu magʻlubiyatdan soʻng turnirdagi ishtirokini yakunlashga majbur boʻldi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu yirik turnirning pley-off bahslari katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz, zero Fransiya kabi grandlarning oʻyini doimo diqqat markazida boʻlib kelgan.
…