Fransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldi

·1·Sport
Fransiya Shvetsiyani magʻlub etib, JCh-2026 nimchorak finaliga yoʻl oldi

Fransiya terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatining guruh bosqichida Shvetsiya ustidan 3:0 hisobida ishonchli gʻalabaga erishib, muddatidan oldin pley-off bosqichiga yoʻllanmani qoʻlga kiritdi. Nyu-Jersi shtatida boʻlib oʻtgan uchrashuvda "uch ranglilar" oʻz ustunligini toʻliq namoyish etib, turnirning asosiy favoritlaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyinning dastlabki daqiqalaridan Didye Desham shogirdlari bosimni oshirib bordi. Bradley Barcola va Kylian Mbappe tomonidan yaratilgan xavfli vaziyatlar shvetsiyaliklar himoyasini sarosimaga solib qoʻydi. Garchi Mbappe urgan birinchi gol ofsayd tufayli bekor qilingan boʻlsa-da, frantsuzlarning shiddati soʻnmadi. Real Madrid hujumchisi va Adrien Rabiotning ketma-ket urinishlari darvoza ustuniga tegishi yoki noaniq ketishi uzoq davom etmadi.

Michael Olise va Kylian Mbappe tandemining yorqin oʻyini

Uchrashuvning haqiqiy qahramoniga Bavariya vingeri Michael Olise aylandi. Uning maydon markazidagi va qanotdagi harakatlari Fransiya hujumlariga oʻzgacha joziba bagʻishladi. Olise tomonidan ijro etilgan akrobatik uslubdagi zarba darvoza ustuniga tegib qaytgani uchrashuvning eng chiroyli vaziyatlaridan biri boʻldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, aynan Olise va Ousmane Dembele ishtirokidagi kombinatsiyadan soʻng Kylian Mbappe hisobni ochishga muvaffaq boʻldi.

Ikkinchi boʻlimda ham frantsuzlar tempni tushirishmadi. Michael Olise tomonidan yetkazib berilgan ajoyib pasdan soʻng Bradley Barcola hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Shvetsiya terma jamoasi, xususan ularning asosiy yulduzi Viktor Gyokeres Fransiya himoyasini yorib oʻtishda katta qiyinchiliklarga duch keldi. Oʻyin yakunlanishiga 15 daqiqa qolganida Mbappe dublini rasmiylashtirib, yakuniy hisobni oʻrnatdi.

Ushbu gʻalaba nafaqat Fransiyani keyingi bosqichga olib chiqdi, balki jamoaning hujum salohiyati naqadar yuqori ekanini koʻrsatdi. Kylian Mbappe ushbu gollaridan soʻng jahon chempionatlari tarixidagi samaradorlik borasida Lionel Messi kabi afsonalar bilan tenglashib oldi. Bu esa frantsuz hujumchisining zamonamizning eng buyuk futbolchilaridan biri ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

Endilikda Fransiya terma jamoasi nimchorak finalda Paragvayga qarshi maydonga tushadi. Mutaxassislar Desham jamoasining jismoniy holati va taktik tayyorgarligini yuqori baholamoqda. Shvetsiya esa ushbu magʻlubiyatdan soʻng turnirdagi ishtirokini yakunlashga majbur boʻldi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu yirik turnirning pley-off bahslari katta qiziqish uygʻotishi shubhasiz, zero Fransiya kabi grandlarning oʻyini doimo diqqat markazida boʻlib kelgan.

FransiyaKylian MbappeMichael OliseJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiDeklan Rays Angliya terma jamoasining penaltilar seriyasidagi imkoniyatlarini yuqori baholadiBugun, 02:59Arsenal afsonasi Morgan Rogers uchun soʻralayotgan 130 million funtdan hayratdaArsenal afsonasi Morgan Rogers uchun soʻralayotgan 130 million funtdan hayratdaBugun, 02:54Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Bugun, 02:44Vinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiVinicius Junior va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 02:11Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaRoberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo tufayli ayblanmoqdaBugun, 01:59Barselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lumBarselona Harry Kane transferidan butunlay voz kechdi: Sabablar ma’lumBugun, 01:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi