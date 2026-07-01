Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy nomzod

·38·Sport
Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy nomzod

Germaniya milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi kutilmagan mag‘lubiyati murabbiylar shtabida katta o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi mumkin. Germaniya futbol ittifoqi Yulian Nagelsmanning kelajagini muhokama qilayotgan bir paytda, uning ehtimoliy vorisi sifatida Yurgen Klopp nomi tilga olinmoqda.

Sky Sport Germany ma’lumotiga ko‘ra, «Liverpul»ning sobiq bosh murabbiyi Germaniya futbol ittifoqidan rasmiy taklif kelib tushsa, milliy jamoani boshqarish imkoniyatini ko‘rib chiqishga tayyor. Biroq hozircha tomonlar o‘rtasida yakuniy kelishuv yo‘q.

Klopp asosiy nomzodga aylanmoqda

Germaniya terma jamoasining mundialni 1/16 final bosqichida tark etishi Nagelsmanga bo‘lgan bosimni keskin oshirdi.

Sky Germany jurnalisti Florian Plettenberg tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, Germaniya futbol ittifoqi rahbariyatida amaldagi murabbiy bilan hamkorlikni to‘xtatish varianti jiddiy muhokama qilinmoqda. Klopp esa bo‘shashi mumkin bo‘lgan lavozim uchun eng asosiy nomzodlardan biri sifatida ko‘rilmoqda.

Xabarlarda Kloppga rasmiy murojaat qilinsa, u taklifni qabul qilishga tayyor ekani aytilmoqda. Shunga qaramay, 59 yoshli mutaxassis hozircha bu masala bo‘yicha ochiq va qat’iy qarorini e’lon qilgani yo‘q.

Nagelsman iste’foga chiqmoqchi emas

Yulian Nagelsmanning Germaniya futbol ittifoqi bilan shartnomasi 2028 yilgi Yevropa chempionatiga qadar amal qiladi.

Murabbiy Paragvayga qarshi mag‘lubiyatdan keyin o‘z xohishi bilan lavozimidan ketmasligini ma’lum qildi. U federatsiya hamkorlikni davom ettirishni istasa, jamoani keyingi musobaqalarga tayyorlashga tayyorligini aytgan.

Biroq Germaniya futbol ittifoqi rahbariyatining Nagelsmanga bo‘lgan ishonchi pasaygani xabar qilinmoqda. Terma jamoa oldiga kamida 1/8 finalga chiqish vazifasi qo‘yilgan, ammo bu maqsad bajarilmadi.

Paragvay Germaniyani sensatsion tarzda to‘xtatdi

Germaniya jahon chempionatining 1/16 finalida Paragvay bilan to‘qnash keldi. Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlandi.

Penaltilar seriyasida Paragvay 4:3 hisobida g‘alaba qozondi. Kay Xavers, Nik Voltemade va Jonatan Tah o‘z zarbalarini golga aylantira olmadi. Bu Germaniyaning jahon chempionatlari tarixida penaltilar seriyasidagi ilk mag‘lubiyati bo‘ldi.

Shu tariqa, to‘rt karra jahon chempioni musobaqani kutilganidan ancha erta yakunladi.

Klopp Germaniya futbolini o‘zgartira oladimi?

Yurgen Klopp murabbiylik faoliyati davomida Dortmundning «Borussiya» va Angliyaning «Liverpul» klublarida katta muvaffaqiyatlarga erishgan.

U yuqori bosim, tezkor hujumlar va futbolchilarni ruhlantira olish qobiliyati bilan mashhur. Shu sabab Germaniya futbol jamoatchiligida Klopp terma jamoani inqirozdan olib chiqa oladigan asosiy mutaxassis sifatida ko‘rilmoqda.

Klopp avvalroq Germaniya terma jamoasini boshqarish ehtimoli haqidagi savolga hozir bu mavzuni muhokama qilish vaqti emasligini aytgan edi. Demak, u bu variantni to‘liq rad etmagan, ammo hali rasmiy muzokaralar boshlangani tasdiqlanmagan.

Yakuniy qaror hali qabul qilinmadi

Ayni paytda Nagelsman Germaniya milliy jamoasining amaldagi bosh murabbiyi bo‘lib qolmoqda. Uni iste’foga chiqarish yoki Klopp bilan muzokara boshlash bo‘yicha rasmiy bayonot berilmagan.

Shu bois Kloppning terma jamoaga kelishi hozircha ehtimoliy ssenariy hisoblanadi. Biroq Germaniyaning mundialdagi navbatdagi muvaffaqiyatsizligi federatsiya rahbariyatini keskin qaror qabul qilishga majbur etishi mumkin.

Jurgen KloppJulian NagelsmannGermaniyaLiverpulParagvay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardimLamine Yamal Julian Alvarezning Barselonaga oʻtishi haqida: Men uning oʻrnida boʻlsam kelardimBugun, 14:58Hamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiHamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadiBugun, 14:37Gari Nevill Fransiya hujumini mundialning asosiy dahshati deb atadiGari Nevill Fransiya hujumini mundialning asosiy dahshati deb atadiBugun, 14:33«Manchester Siti» Tonali uchun 110 million yevro tayyorladi«Manchester Siti» Tonali uchun 110 million yevro tayyorladiBugun, 14:18Eldor Shomurodov Toshkentda muxlislardan uzr so‘radi (video)Eldor Shomurodov Toshkentda muxlislardan uzr so‘radi (video)Bugun, 14:16Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Bugun, 13:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi