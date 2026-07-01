Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy nomzod
Germaniya milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidagi kutilmagan mag‘lubiyati murabbiylar shtabida katta o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi mumkin. Germaniya futbol ittifoqi Yulian Nagelsmanning kelajagini muhokama qilayotgan bir paytda, uning ehtimoliy vorisi sifatida Yurgen Klopp nomi tilga olinmoqda.
Sky Sport Germany ma’lumotiga ko‘ra, «Liverpul»ning sobiq bosh murabbiyi Germaniya futbol ittifoqidan rasmiy taklif kelib tushsa, milliy jamoani boshqarish imkoniyatini ko‘rib chiqishga tayyor. Biroq hozircha tomonlar o‘rtasida yakuniy kelishuv yo‘q.
Klopp asosiy nomzodga aylanmoqda
Germaniya terma jamoasining mundialni 1/16 final bosqichida tark etishi Nagelsmanga bo‘lgan bosimni keskin oshirdi.
Sky Germany jurnalisti Florian Plettenberg tarqatgan ma’lumotga ko‘ra, Germaniya futbol ittifoqi rahbariyatida amaldagi murabbiy bilan hamkorlikni to‘xtatish varianti jiddiy muhokama qilinmoqda. Klopp esa bo‘shashi mumkin bo‘lgan lavozim uchun eng asosiy nomzodlardan biri sifatida ko‘rilmoqda.
Xabarlarda Kloppga rasmiy murojaat qilinsa, u taklifni qabul qilishga tayyor ekani aytilmoqda. Shunga qaramay, 59 yoshli mutaxassis hozircha bu masala bo‘yicha ochiq va qat’iy qarorini e’lon qilgani yo‘q.
Nagelsman iste’foga chiqmoqchi emas
Yulian Nagelsmanning Germaniya futbol ittifoqi bilan shartnomasi 2028 yilgi Yevropa chempionatiga qadar amal qiladi.
Murabbiy Paragvayga qarshi mag‘lubiyatdan keyin o‘z xohishi bilan lavozimidan ketmasligini ma’lum qildi. U federatsiya hamkorlikni davom ettirishni istasa, jamoani keyingi musobaqalarga tayyorlashga tayyorligini aytgan.
Biroq Germaniya futbol ittifoqi rahbariyatining Nagelsmanga bo‘lgan ishonchi pasaygani xabar qilinmoqda. Terma jamoa oldiga kamida 1/8 finalga chiqish vazifasi qo‘yilgan, ammo bu maqsad bajarilmadi.
Paragvay Germaniyani sensatsion tarzda to‘xtatdi
Germaniya jahon chempionatining 1/16 finalida Paragvay bilan to‘qnash keldi. Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlandi.
Penaltilar seriyasida Paragvay 4:3 hisobida g‘alaba qozondi. Kay Xavers, Nik Voltemade va Jonatan Tah o‘z zarbalarini golga aylantira olmadi. Bu Germaniyaning jahon chempionatlari tarixida penaltilar seriyasidagi ilk mag‘lubiyati bo‘ldi.
Shu tariqa, to‘rt karra jahon chempioni musobaqani kutilganidan ancha erta yakunladi.
Klopp Germaniya futbolini o‘zgartira oladimi?
Yurgen Klopp murabbiylik faoliyati davomida Dortmundning «Borussiya» va Angliyaning «Liverpul» klublarida katta muvaffaqiyatlarga erishgan.
U yuqori bosim, tezkor hujumlar va futbolchilarni ruhlantira olish qobiliyati bilan mashhur. Shu sabab Germaniya futbol jamoatchiligida Klopp terma jamoani inqirozdan olib chiqa oladigan asosiy mutaxassis sifatida ko‘rilmoqda.
Klopp avvalroq Germaniya terma jamoasini boshqarish ehtimoli haqidagi savolga hozir bu mavzuni muhokama qilish vaqti emasligini aytgan edi. Demak, u bu variantni to‘liq rad etmagan, ammo hali rasmiy muzokaralar boshlangani tasdiqlanmagan.
Yakuniy qaror hali qabul qilinmadi
Ayni paytda Nagelsman Germaniya milliy jamoasining amaldagi bosh murabbiyi bo‘lib qolmoqda. Uni iste’foga chiqarish yoki Klopp bilan muzokara boshlash bo‘yicha rasmiy bayonot berilmagan.
Shu bois Kloppning terma jamoaga kelishi hozircha ehtimoliy ssenariy hisoblanadi. Biroq Germaniyaning mundialdagi navbatdagi muvaffaqiyatsizligi federatsiya rahbariyatini keskin qaror qabul qilishga majbur etishi mumkin.
…