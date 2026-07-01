Hamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadi

·0·Sport
Hamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadi

Germaniya milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidan kutilmagan tarzda chiqib ketishi keskin tanqidlarga sabab bo‘ldi. «Bavariya» va Germaniya terma jamoasining sobiq futbolchisi Ditmar Hamann omadsizlik uchun asosiy javobgar sifatida bosh murabbiy Yulian Nagelsmanni ko‘rsatdi.

Hamannning fikricha, 38 yoshli mutaxassis raqiblarni va milliy jamoaga nomzod futbolchilarni yetarli darajada kuzatmagan. Sobiq yarim himoyachi Nagelsmann jamoada birdamlik muhitini ham shakllantira olmaganini ta’kidladi.

«Asosiy muammo — bosh murabbiyda»

RTE Sport efirida Germaniyaning Paragvayga qarshi mag‘lubiyatini tahlil qilgan Hamann muammoni futbolchilardan ko‘ra ko‘proq murabbiylar shtabi faoliyati bilan bog‘ladi.

«Asosiy muammo murabbiyda. Bu yigit o‘yinlarni juda kam tomosha qiladi. Ehtimol, oyiga Bundesliganing bir yoki ikkita uchrashuvini ko‘rar», — dedi Hamann.

Uning ta’kidlashicha, milliy jamoa murabbiyi klublardagi futbolchilarning holati, ularning rivojlanishi va tarkibga jalb qilinishi mumkin bo‘lgan yangi nomzodlarni muntazam kuzatib borishi shart.

Afrika kubogiga bormagani ham tanqid qilindi

Hamann Nagelsmann ehtimoliy raqiblarni o‘rganish uchun mavjud imkoniyatlardan ham unumli foydalanmaganini aytdi.

Sobiq futbolchi misol sifatida yanvar oyida o‘tkazilgan Afrika millatlar kubogini keltirdi. Uning fikricha, Germaniya murabbiylar shtabi Kot-d'Ivuar va boshqa ehtimoliy raqiblarni joyida kuzatishi mumkin edi.

«Yanvar oyida Afrika kubogi bo‘lib o‘tdi. U Kot-d'Ivuar yoki boshqa ehtimoliy raqiblarni kuzatish imkoniyatiga ega edi. Ammo u bormadi», — dedi Hamann.

Shuningdek, Nagelsmann Germaniya terma jamoasiga chaqirilishi mumkin bo‘lgan ayrim futbolchilarning klublardagi o‘yinlarini ham bevosita tomosha qilmagani tanqid qilindi.

Hamann jamoada birdamlik ko‘rmagan

Ditmar Hamann Germaniyaning faqat taktik emas, balki ruhiy jihatdan ham muammolarga duch kelganini ta’kidladi.

Uning fikricha, futbolchilar maydonda yagona jamoa sifatida harakat qilmagan. Bunday vaziyatda jamoaviy muhitni shakllantirish va futbolchilarni bir maqsad atrofida birlashtirish bosh murabbiyning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

«Men bu jamoaning haqiqatan ham birlashganiga hech qachon ishonmaganman. Futbolchilarni birlashtirish esa murabbiyning vazifasi», — dedi u.

Hamann Germaniyaning erta mag‘lubiyati tasodif emasligini va jamoa ko‘rsatgan o‘yini bilan aynan shunday natijaga loyiq bo‘lganini ham keskin tarzda bildirdi.

Paragvay nemislarni penaltilarda to‘xtatdi

Germaniya milliy jamoasi jahon chempionatining 1/16 final bosqichida Paragvay bilan kuch sinashdi.

Paragvay birinchi bo‘limda hisobni ochdi, Germaniya esa tanaffusdan keyin Kay Haversning goli orqali muvozanatni tikladi. Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlandi.

Penaltilar seriyasida Paragvay 4:3 hisobida g‘alaba qozondi. Germaniya futbolchilaridan Kay Havers, Nik Voltemade va Jonatan Ta o‘z zarbalarini golga aylantira olmadi. Bu Germaniyaning jahon chempionatlari tarixida penaltilar seriyasidagi ilk mag‘lubiyati bo‘ldi.

Nagelsmann iste’fo berishdan bosh tortdi

Mundialdagi omadsizlik va kuchaygan tanqidlarga qaramay, Yulian Nagelsmann o‘z xohishi bilan lavozimini tark etmoqchi emas.

Murabbiy Germaniya futbol ittifoqi uni qo‘llab-quvvatlasa, 2028 yilgi Yevropa chempionati va Millatlar ligasiga tayyorgarlikni davom ettirishga tayyorligini ma’lum qildi.

«Men qochib ketadigan inson emasman. Agar federatsiya men bilan davom etishni istasa, jamoani keyingi musobaqalarga tayyorlashga tayyorman», — dedi Nagelsmann.

Shu bilan birga, Germaniya futbol ittifoqi rahbariyati uning kelajagi bo‘yicha hali yakuniy qaror qabul qilmagan. Jamoaning 1/16 finaldayoq musobaqani tark etishi murabbiyning lavozimiga jiddiy xavf solmoqda.

Germaniya futbolida katta o‘zgarishlar kutilmoqda

Germaniya so‘nggi uchta jahon chempionatida ham kutilgan natijani ko‘rsata olmadi. 2018 va 2022 yillarda jamoa guruh bosqichidan o‘ta olmagan bo‘lsa, 2026 yilda 1/16 finalda musobaqani tark etdi.

Hamannning keskin bayonoti Nagelsmann atrofidagi bosimni yanada oshirdi. Endi Germaniya futbol ittifoqi murabbiyni lavozimida qoldirish yoki milliy jamoani yangi mutaxassisga topshirish bo‘yicha muhim qaror qabul qilishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gari Nevill Fransiya hujumini mundialning asosiy dahshati deb atadiGari Nevill Fransiya hujumini mundialning asosiy dahshati deb atadiBugun, 14:33Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy nomzodKlopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyligiga asosiy nomzodBugun, 14:27«Manchester Siti» Tonali uchun 110 million yevro tayyorladi«Manchester Siti» Tonali uchun 110 million yevro tayyorladiBugun, 14:18Eldor Shomurodov Toshkentda muxlislardan uzr so‘radi (video)Eldor Shomurodov Toshkentda muxlislardan uzr so‘radi (video)Bugun, 14:16Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"Bugun, 13:20Jurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkinJurgen Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyor: Nagelsmann ketishi mumkinBugun, 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi