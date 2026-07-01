Hamann Germaniya fojiasida Nagelsmanni asosiy aybdor deb atadi
Germaniya milliy jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatidan kutilmagan tarzda chiqib ketishi keskin tanqidlarga sabab bo‘ldi. «Bavariya» va Germaniya terma jamoasining sobiq futbolchisi Ditmar Hamann omadsizlik uchun asosiy javobgar sifatida bosh murabbiy Yulian Nagelsmanni ko‘rsatdi.
Hamannning fikricha, 38 yoshli mutaxassis raqiblarni va milliy jamoaga nomzod futbolchilarni yetarli darajada kuzatmagan. Sobiq yarim himoyachi Nagelsmann jamoada birdamlik muhitini ham shakllantira olmaganini ta’kidladi.
«Asosiy muammo — bosh murabbiyda»
RTE Sport efirida Germaniyaning Paragvayga qarshi mag‘lubiyatini tahlil qilgan Hamann muammoni futbolchilardan ko‘ra ko‘proq murabbiylar shtabi faoliyati bilan bog‘ladi.
«Asosiy muammo murabbiyda. Bu yigit o‘yinlarni juda kam tomosha qiladi. Ehtimol, oyiga Bundesliganing bir yoki ikkita uchrashuvini ko‘rar», — dedi Hamann.
Uning ta’kidlashicha, milliy jamoa murabbiyi klublardagi futbolchilarning holati, ularning rivojlanishi va tarkibga jalb qilinishi mumkin bo‘lgan yangi nomzodlarni muntazam kuzatib borishi shart.
Afrika kubogiga bormagani ham tanqid qilindi
Hamann Nagelsmann ehtimoliy raqiblarni o‘rganish uchun mavjud imkoniyatlardan ham unumli foydalanmaganini aytdi.
Sobiq futbolchi misol sifatida yanvar oyida o‘tkazilgan Afrika millatlar kubogini keltirdi. Uning fikricha, Germaniya murabbiylar shtabi Kot-d'Ivuar va boshqa ehtimoliy raqiblarni joyida kuzatishi mumkin edi.
«Yanvar oyida Afrika kubogi bo‘lib o‘tdi. U Kot-d'Ivuar yoki boshqa ehtimoliy raqiblarni kuzatish imkoniyatiga ega edi. Ammo u bormadi», — dedi Hamann.
Shuningdek, Nagelsmann Germaniya terma jamoasiga chaqirilishi mumkin bo‘lgan ayrim futbolchilarning klublardagi o‘yinlarini ham bevosita tomosha qilmagani tanqid qilindi.
Hamann jamoada birdamlik ko‘rmagan
Ditmar Hamann Germaniyaning faqat taktik emas, balki ruhiy jihatdan ham muammolarga duch kelganini ta’kidladi.
Uning fikricha, futbolchilar maydonda yagona jamoa sifatida harakat qilmagan. Bunday vaziyatda jamoaviy muhitni shakllantirish va futbolchilarni bir maqsad atrofida birlashtirish bosh murabbiyning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.
«Men bu jamoaning haqiqatan ham birlashganiga hech qachon ishonmaganman. Futbolchilarni birlashtirish esa murabbiyning vazifasi», — dedi u.
Hamann Germaniyaning erta mag‘lubiyati tasodif emasligini va jamoa ko‘rsatgan o‘yini bilan aynan shunday natijaga loyiq bo‘lganini ham keskin tarzda bildirdi.
Paragvay nemislarni penaltilarda to‘xtatdi
Germaniya milliy jamoasi jahon chempionatining 1/16 final bosqichida Paragvay bilan kuch sinashdi.
Paragvay birinchi bo‘limda hisobni ochdi, Germaniya esa tanaffusdan keyin Kay Haversning goli orqali muvozanatni tikladi. Asosiy va qo‘shimcha vaqt 1:1 hisobida yakunlandi.
Penaltilar seriyasida Paragvay 4:3 hisobida g‘alaba qozondi. Germaniya futbolchilaridan Kay Havers, Nik Voltemade va Jonatan Ta o‘z zarbalarini golga aylantira olmadi. Bu Germaniyaning jahon chempionatlari tarixida penaltilar seriyasidagi ilk mag‘lubiyati bo‘ldi.
Nagelsmann iste’fo berishdan bosh tortdi
Mundialdagi omadsizlik va kuchaygan tanqidlarga qaramay, Yulian Nagelsmann o‘z xohishi bilan lavozimini tark etmoqchi emas.
Murabbiy Germaniya futbol ittifoqi uni qo‘llab-quvvatlasa, 2028 yilgi Yevropa chempionati va Millatlar ligasiga tayyorgarlikni davom ettirishga tayyorligini ma’lum qildi.
«Men qochib ketadigan inson emasman. Agar federatsiya men bilan davom etishni istasa, jamoani keyingi musobaqalarga tayyorlashga tayyorman», — dedi Nagelsmann.
Shu bilan birga, Germaniya futbol ittifoqi rahbariyati uning kelajagi bo‘yicha hali yakuniy qaror qabul qilmagan. Jamoaning 1/16 finaldayoq musobaqani tark etishi murabbiyning lavozimiga jiddiy xavf solmoqda.
Germaniya futbolida katta o‘zgarishlar kutilmoqda
Germaniya so‘nggi uchta jahon chempionatida ham kutilgan natijani ko‘rsata olmadi. 2018 va 2022 yillarda jamoa guruh bosqichidan o‘ta olmagan bo‘lsa, 2026 yilda 1/16 finalda musobaqani tark etdi.
Hamannning keskin bayonoti Nagelsmann atrofidagi bosimni yanada oshirdi. Endi Germaniya futbol ittifoqi murabbiyni lavozimida qoldirish yoki milliy jamoani yangi mutaxassisga topshirish bo‘yicha muhim qaror qabul qilishi kutilmoqda.
…