Erling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadi

·49·Sport
Erling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadi

Futbol olamida shov-shuv koʻtarayotgan Norvegiya terma jamoasi Jahon chempionatining nimchorak final bosqichiga yoʻl oldi. Biroq jamoaning asosiy yulduzi Erling Xoland navbatdagi raqib — Braziliya bilan boʻladigan toʻqnashuv oldidan kutilmagan darajada ehtiyotkorlik bilan fikr bildirdi. Manchester Siti hujumchisi oʻz jamoasining keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini oʻta past deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Norvegiya terma jamoasi 1/32 final bosqichida Kot-d'Ivuar ustidan 2:1 hisobida gʻalaba qozonib, turnirdagi yurishini davom ettiradigan boʻldi. Uchrashuvning 86-daqiqasida aynan Erling Xoland Patrick Bergning uzatmasidan soʻng hal qiluvchi golni urib, skandinaviyaliklarga gʻalaba keltirdi. Bu gʻalaba Norvegiyaning turnirdagi toʻrtta oʻyindan uchtasida gʻalaba qozonganini anglatadi, ammo oldinda ularni haqiqiy sinov kutib turibdi.

Oʻyindan soʻng bergan intervyusida Erling Xoland boʻlajak raqibning saviyasiga alohida toʻxtaldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, hujumchi Braziliyaga qarshi bahsda Norvegiyaning imkoniyatlari haqidagi savolga qisqa va loʻnda qilib: "Juda kam", deya javob bergan. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa nimchorak finalga chiqqanidan xursand, biroq realistik qarashni saqlab qolish lozim.

Rekordlar va toʻpurarlar poygasi

Erling Xoland ushbu turnirda oʻzining yuqori formasida ekanligini yana bir bor isbotlamoqda. Kot-d'Ivuar darvozasiga urilgan gol uning chempionatdagi beshinchi goli boʻldi. Ayni damda u "Oltin butsa" uchun kurashda Lionel Messi va Kylian Mbappe kabi yulduzlardan bor-yoʻgʻi bitta gol ortda qolmoqda. Bu natija Haalandning xalqaro maydondagi debyut turniri uchun hayratlanarli koʻrsatkichdir.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Erling Xoland xalqaro futbolda kamdan-kam uchraydigan samaradorlikni namoyish etmoqda. U Norvegiya libosida oʻtkazgan 53 ta oʻyinida 60 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Taqqoslash uchun, Kylian Mbappe 60 ta gol marrasiga yetish uchun 100 ta oʻyin, Lionel Messi esa 122 ta uchrashuv oʻtkazishiga toʻgʻri kelgan. Bu koʻrsatkich Haalandning naqadar xavfli hujumchi ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Sardorning optimistik qarashi

Jamoa hujumchisi ehtiyotkorlik qilsa-da, Norvegiya terma jamoasi sardori Martin Odegaard biroz boshqacha kayfiyatda. Arsenal pleymeykeri gʻalabadan soʻng muxlislar bilan birga anʼanaviy "Viking qarsaklari"ni ijro etib, jamoada ruhiy holat aʼlo darajada ekanligini koʻrsatdi. U futbol kutilmagan hodisalarga boy ekanligini va har qanday raqibni magʻlub etish mumkinligini taʼkidladi.

"Bu juda qiyin oʻyin boʻladi, ammo futbolda hamma narsaning iloji bor. Biz orzu qilishda va oʻyindan zavq olishda davom etmoqchimiz. Keling, harakat qilib koʻramiz. Yaxshi tayyorgarlik koʻrib, ushbu lahzalardan bahra olishimiz kerak", — dedi Martin Odegaard jurnalistlar bilan suhbatda. Uning fikricha, autsayder maqomida boʻlish jamoaga qoʻshimcha bosimsiz oʻynash imkonini beradi.

Norvegiya va Braziliya oʻrtasidagi nimchorak final bahsi butun dunyo futbol jamoatchiligi eʼtiborida boʻlishi aniq. Skandinaviyaliklarning intizomli oʻyini va Haalandning individual mahorati "pentakampeonlar"ning yulduzli tarkibiga qarshi qanchalik dosh bera olishi turnirning eng asosiy savollaridan biriga aylanmoqda. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari ham ushbu qarama-qarshilikni katta qiziqish bilan kutishmoqda.

Erling HaalandNorvegiyaBraziliyaJahon ChempionatiMartin Odegaard
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fil Foden faoliyatida tushunarsiz pasayish: Aston Villa yulduz uchun najot boʻladimi?Fil Foden faoliyatida tushunarsiz pasayish: Aston Villa yulduz uchun najot boʻladimi?Bugun, 17:13«Real» Maykl Olise uchun rekordga yaqin taklif tayyorlamoqda«Real» Maykl Olise uchun rekordga yaqin taklif tayyorlamoqdaBugun, 16:55Meksikadan mag‘lubiyatdan so‘ng Bekkasese Ekvadordan ketdiMeksikadan mag‘lubiyatdan so‘ng Bekkasese Ekvadordan ketdiBugun, 16:48Milan transfer rekordini yangiladi: Ruben Amorim jamoaga yangi hujumchi olib keldiMilan transfer rekordini yangiladi: Ruben Amorim jamoaga yangi hujumchi olib keldiBugun, 16:32Liverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiLiverpul himoya chizigʻini kuchaytirdi: Jeremy Jacquet transferi rasman eʼlon qilindiBugun, 16:11Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Villi Sanyol: “Agar Michael Olise Oltin toʻpni olmasa, futbolda nimadir notoʻgʻri ketmoqda”Bugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi