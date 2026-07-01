Erling Xoland Braziliyaga qarshi oʻyin oldidan Norvegiya imkoniyatlarini past baholadi
Futbol olamida shov-shuv koʻtarayotgan Norvegiya terma jamoasi Jahon chempionatining nimchorak final bosqichiga yoʻl oldi. Biroq jamoaning asosiy yulduzi Erling Xoland navbatdagi raqib — Braziliya bilan boʻladigan toʻqnashuv oldidan kutilmagan darajada ehtiyotkorlik bilan fikr bildirdi. Manchester Siti hujumchisi oʻz jamoasining keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini oʻta past deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Norvegiya terma jamoasi 1/32 final bosqichida Kot-d'Ivuar ustidan 2:1 hisobida gʻalaba qozonib, turnirdagi yurishini davom ettiradigan boʻldi. Uchrashuvning 86-daqiqasida aynan Erling Xoland Patrick Bergning uzatmasidan soʻng hal qiluvchi golni urib, skandinaviyaliklarga gʻalaba keltirdi. Bu gʻalaba Norvegiyaning turnirdagi toʻrtta oʻyindan uchtasida gʻalaba qozonganini anglatadi, ammo oldinda ularni haqiqiy sinov kutib turibdi.
Oʻyindan soʻng bergan intervyusida Erling Xoland boʻlajak raqibning saviyasiga alohida toʻxtaldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, hujumchi Braziliyaga qarshi bahsda Norvegiyaning imkoniyatlari haqidagi savolga qisqa va loʻnda qilib: "Juda kam", deya javob bergan. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa nimchorak finalga chiqqanidan xursand, biroq realistik qarashni saqlab qolish lozim.
Rekordlar va toʻpurarlar poygasiErling Xoland ushbu turnirda oʻzining yuqori formasida ekanligini yana bir bor isbotlamoqda. Kot-d'Ivuar darvozasiga urilgan gol uning chempionatdagi beshinchi goli boʻldi. Ayni damda u "Oltin butsa" uchun kurashda Lionel Messi va Kylian Mbappe kabi yulduzlardan bor-yoʻgʻi bitta gol ortda qolmoqda. Bu natija Haalandning xalqaro maydondagi debyut turniri uchun hayratlanarli koʻrsatkichdir.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, Erling Xoland xalqaro futbolda kamdan-kam uchraydigan samaradorlikni namoyish etmoqda. U Norvegiya libosida oʻtkazgan 53 ta oʻyinida 60 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Taqqoslash uchun, Kylian Mbappe 60 ta gol marrasiga yetish uchun 100 ta oʻyin, Lionel Messi esa 122 ta uchrashuv oʻtkazishiga toʻgʻri kelgan. Bu koʻrsatkich Haalandning naqadar xavfli hujumchi ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.
Sardorning optimistik qarashiJamoa hujumchisi ehtiyotkorlik qilsa-da, Norvegiya terma jamoasi sardori Martin Odegaard biroz boshqacha kayfiyatda. Arsenal pleymeykeri gʻalabadan soʻng muxlislar bilan birga anʼanaviy "Viking qarsaklari"ni ijro etib, jamoada ruhiy holat aʼlo darajada ekanligini koʻrsatdi. U futbol kutilmagan hodisalarga boy ekanligini va har qanday raqibni magʻlub etish mumkinligini taʼkidladi.
"Bu juda qiyin oʻyin boʻladi, ammo futbolda hamma narsaning iloji bor. Biz orzu qilishda va oʻyindan zavq olishda davom etmoqchimiz. Keling, harakat qilib koʻramiz. Yaxshi tayyorgarlik koʻrib, ushbu lahzalardan bahra olishimiz kerak", — dedi Martin Odegaard jurnalistlar bilan suhbatda. Uning fikricha, autsayder maqomida boʻlish jamoaga qoʻshimcha bosimsiz oʻynash imkonini beradi.
Norvegiya va Braziliya oʻrtasidagi nimchorak final bahsi butun dunyo futbol jamoatchiligi eʼtiborida boʻlishi aniq. Skandinaviyaliklarning intizomli oʻyini va Haalandning individual mahorati "pentakampeonlar"ning yulduzli tarkibiga qarshi qanchalik dosh bera olishi turnirning eng asosiy savollaridan biriga aylanmoqda. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari ham ushbu qarama-qarshilikni katta qiziqish bilan kutishmoqda.
…