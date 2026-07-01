Gavi: Lamine Yamal ayni damda Lionel Messi dan keyin dunyoning eng yaxshi futbolchisi

·0·Sport
Gavi: Lamine Yamal ayni damda Lionel Messi dan keyin dunyoning eng yaxshi futbolchisi

Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yarim himoyachisi Gavi oʻzining jamoadoshi Lamine Yamal haqida yuqori fikr bildirib, 18 yoshli iqtidor egasini zamonamizning eng kuchli oʻyinchilaridan biri deb atadi. Gavining taʼkidlashicha, afsonaviy Lionel Messi omilini hisobga olmaganda, aynan Yamal hozirda jahon futbolining yetakchisi hisoblanadi. Ushbu eʼtirof yosh yulduzning nafaqat klub miqyosida, balki xalqaro maydondagi nufuzi tobora ortib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda Ispaniya terma jamoasi safida Jahon chempionati gʻolibligi uchun kurashayotgan Lamine Yamal turnir oldidan olgan jarohatidan soʻng oʻz sport formasini tiklash bilan band. La Vanguardia nashriga bergan intervyusida Gavi jamoadoshining hatto toʻliq tayyor boʻlmagan holatda ham maydonda katta farq yarata olishini alohida qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Yamalning 70 foiz imkoniyati ham koʻplab boshqa futbolchilarning eng yuqori darajasidan ustundir.

Jarohatdan keyingi tiklanish va barqarorlik

Lamine Yamalning jismoniy holati mutaxassislar eʼtiborida boʻlib turibdi. Goal.com maʼlumotiga koʻra, futbolchi jarohatdan soʻng maydondagi daqiqalarini bosqichma-bosqich oshirib bormoqda. U Kabo-Verdega qarshi 19 daqiqa, Saudiya Arabistoni bilan bahsda 45 daqiqa (gol muallifi boʻldi) va Urugvayga qarshi oʻyinda 76 daqiqa harakat qildi. Gavi turnir davom etgani sari Yamal oʻzining eng yaxshi oʻyinini koʻrsatishiga ishonch bildirmoqda.

18 yosh boʻlishiga qaramay, Yamalning erishgan yutuqlari hayratlanarli. U allaqachon Ispaniya bilan Yevro-2024 gʻolibiga aylangan, Barselona safida uch bor La Liga chempionligini qoʻlga kiritgan va nufuzli Golden Boy mukofoti egasiga aylangan. Shuningdek, 2025-yilgi Oltin toʻp soʻrovnomasida Ousmane Dembele dan keyin ikkinchi oʻrinni egallagani uning naqadar yuqori choʻqqiga chiqqanini isbotlaydi.

Ruhiy barqarorlik va yulduzlik bosimi

Gavi nafaqat Yamalning texnik mahorati, balki uning ruhiy chidamliligiga ham qoyil qolishini yashirmadi. Katta turnirlardagi bosim koʻplab yosh oʻyinchilarni sarosimaga solib qoʻyishi mumkin boʻlsa-da, Lamine oʻzini juda xotirjam tutishi bilan ajralib turadi. "Baʼzida unga bu ishlarni qanday uddalayotganini tushunmasligimni aytaman. Odamlarning eʼtibori va mashhurlik uni asabiylashtirmaydi," — deydi Gavi.

Ispaniya futboli muxlislari va mutaxassislar ushbu tandemning terma jamoa muvaffaqiyatlaridagi rolini yuqori baholamoqda. Gavi oʻz doʻstini har qanday vaziyatda qoʻllab-quvvatlashini va u bilan birga maydonda harakat qilish katta sharaf ekanini taʼkidladi. Jahon chempionatining hal qiluvchi pallalarida aynan Yamalning kreativligi Ispaniya uchun asosiy qurol boʻlishi kutilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchilari boʻlgan bu ikki yosh yulduz nafaqat klub, balki butun Yevropa futbolining kelajagini belgilab bermoqda. Lionel Messi davridan keyin "koʻk-anorranglilar" safidan aynan Yamal kabi yetakchining yetishib chiqishi kataloniyaliklar uchun yangi davr boshlanganidan dalolatdir.

BarselonaLamine YamalGaviLionel MessiIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem Sandro Tonali transferi uchun rekord mablagʻ sarflashga tayyorTottenxem Sandro Tonali transferi uchun rekord mablagʻ sarflashga tayyorBugun, 20:51Zlatan Ibrahimovich JCH-2026dagi eng yaxshi terma jamoani aytdiZlatan Ibrahimovich JCH-2026dagi eng yaxshi terma jamoani aytdiBugun, 20:48Angliya — Kongo DR: asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiAngliya — Kongo DR: asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldiBugun, 20:36Joan Laporta tasdiqladi: Barselona Julian Alvarez uchun rasmiy taklif yubordiJoan Laporta tasdiqladi: Barselona Julian Alvarez uchun rasmiy taklif yubordiBugun, 19:54Arsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyorArsenal Aston Villa yulduzi Morgan Rogers uchun 130 million funt sarflashga tayyorBugun, 18:57Chelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdiChelsi Xabi Alonso davridagi ilk yirik transferni amalga oshirdiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi