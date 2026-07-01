Gavi: Lamine Yamal ayni damda Lionel Messi dan keyin dunyoning eng yaxshi futbolchisi
Ispaniya terma jamoasi va Barselona klubining yarim himoyachisi Gavi oʻzining jamoadoshi Lamine Yamal haqida yuqori fikr bildirib, 18 yoshli iqtidor egasini zamonamizning eng kuchli oʻyinchilaridan biri deb atadi. Gavining taʼkidlashicha, afsonaviy Lionel Messi omilini hisobga olmaganda, aynan Yamal hozirda jahon futbolining yetakchisi hisoblanadi. Ushbu eʼtirof yosh yulduzning nafaqat klub miqyosida, balki xalqaro maydondagi nufuzi tobora ortib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda Ispaniya terma jamoasi safida Jahon chempionati gʻolibligi uchun kurashayotgan Lamine Yamal turnir oldidan olgan jarohatidan soʻng oʻz sport formasini tiklash bilan band. La Vanguardia nashriga bergan intervyusida Gavi jamoadoshining hatto toʻliq tayyor boʻlmagan holatda ham maydonda katta farq yarata olishini alohida qayd etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Yamalning 70 foiz imkoniyati ham koʻplab boshqa futbolchilarning eng yuqori darajasidan ustundir.
Jarohatdan keyingi tiklanish va barqarorlikLamine Yamalning jismoniy holati mutaxassislar eʼtiborida boʻlib turibdi. Goal.com maʼlumotiga koʻra, futbolchi jarohatdan soʻng maydondagi daqiqalarini bosqichma-bosqich oshirib bormoqda. U Kabo-Verdega qarshi 19 daqiqa, Saudiya Arabistoni bilan bahsda 45 daqiqa (gol muallifi boʻldi) va Urugvayga qarshi oʻyinda 76 daqiqa harakat qildi. Gavi turnir davom etgani sari Yamal oʻzining eng yaxshi oʻyinini koʻrsatishiga ishonch bildirmoqda.
18 yosh boʻlishiga qaramay, Yamalning erishgan yutuqlari hayratlanarli. U allaqachon Ispaniya bilan Yevro-2024 gʻolibiga aylangan, Barselona safida uch bor La Liga chempionligini qoʻlga kiritgan va nufuzli Golden Boy mukofoti egasiga aylangan. Shuningdek, 2025-yilgi Oltin toʻp soʻrovnomasida Ousmane Dembele dan keyin ikkinchi oʻrinni egallagani uning naqadar yuqori choʻqqiga chiqqanini isbotlaydi.
Ruhiy barqarorlik va yulduzlik bosimiGavi nafaqat Yamalning texnik mahorati, balki uning ruhiy chidamliligiga ham qoyil qolishini yashirmadi. Katta turnirlardagi bosim koʻplab yosh oʻyinchilarni sarosimaga solib qoʻyishi mumkin boʻlsa-da, Lamine oʻzini juda xotirjam tutishi bilan ajralib turadi. "Baʼzida unga bu ishlarni qanday uddalayotganini tushunmasligimni aytaman. Odamlarning eʼtibori va mashhurlik uni asabiylashtirmaydi," — deydi Gavi.
Ispaniya futboli muxlislari va mutaxassislar ushbu tandemning terma jamoa muvaffaqiyatlaridagi rolini yuqori baholamoqda. Gavi oʻz doʻstini har qanday vaziyatda qoʻllab-quvvatlashini va u bilan birga maydonda harakat qilish katta sharaf ekanini taʼkidladi. Jahon chempionatining hal qiluvchi pallalarida aynan Yamalning kreativligi Ispaniya uchun asosiy qurol boʻlishi kutilmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchilari boʻlgan bu ikki yosh yulduz nafaqat klub, balki butun Yevropa futbolining kelajagini belgilab bermoqda. Lionel Messi davridan keyin "koʻk-anorranglilar" safidan aynan Yamal kabi yetakchining yetishib chiqishi kataloniyaliklar uchun yangi davr boshlanganidan dalolatdir.
…