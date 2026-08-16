Samsung yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishga sunʼiy intellektni joriy etmoqda
Samsung Electronics yarimo'tkazgichlar ishlab chiqarishning butun sikliga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishni boshladi. Shu maqsadda kompaniyaga chuqur o'rganish va kompyuter ko'rishi mutaxassisi Xan Bo-xyon hamda ma'lumotlar muhandisi Xan Txxe-rin ishga qo'shildi. Xan Bo-xyon ilg'or sun'iy intellekt modellarini ishlab chiqish bilan, Xan Txxe-rin esa ushbu modellar uchun zarur ma'lumotlarni tayyorlash va shakllantirish bilan shug'ullanadi.
Samsung Electronics kompaniyasi oʻzining yarimoʻtkazgichlar biznesini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida sunʼiy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqarishning butun sikliga tatbiq etishga kirishdi. Maeil Business nashrining xabar berishicha, ushbu strategik vazifani amalga oshirish uchun yuqori malakali ikki nafar mutaxassis kompaniya safiga qoʻshildi. Mazkur qadam mikrochiplarni loyihalash, texnologik jarayonlarni ishlab chiqish va bevosita tayyor mahsulot chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi jalb qilingan kadrlar orasida chuqur oʻrganish va kompyuter koʻrishi boʻyicha taniqli mutaxassis Xan Bo-xyon bor. U Seul milliy universitetining elektrotexnika va kompyuter injiniringi kafedrasi professori hisoblanadi. Universitet maʼqullagan kelishuvga koʻra, u oʻz faoliyatining yarmini taʼlim muassasasida, qolgan yarmini esa Samsung kompaniyasining yarimoʻtkazgichlar boʻlinmasida olib boradi. Uning asosiy vazifasi yarimoʻtkazgichlarni tadqiq qilish va rivojlantirish uchun ilgʻor sunʼiy intellekt modellarini ishlab chiqishdan iborat.
Maʼlumotlar muhandisligi va sunʼiy intellekt sinergiyasiIkkinchi mutaxassis — maʼlumotlar muhandisligi boʻyicha tajribali mutaxassis Xan Txxe-rin boʻlib, u bungacha Meta kompaniyasida katta maʼlumotlar muhandisi hamda Persona da yetakchi dasturchi sifatida faoliyat yuritgan. Samsung tizimida u sunʼiy intellekt modellarining bevosita ishlashi uchun zarur boʻlgan sifatli va tuzilgan maʼlumotlarni tayyorlash hamda shakllantirish jarayonlarini boshqaradi. Ushbu mutaxassislarning vazifalari taqsimlanishi sanoat miqyosidagi sunʼiy intellektning ikkita oʻzaro bogʻliq elementini — algoritmik modellarni va ularni oziqlantiruvchi maʼlumotlarni mukammal birlashtiradi.
Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt modellari mikrochiplar konstruksiyasini optimallashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish hamda kutilayotgan natijalarni oldindan bashorat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq bu tizimlar samarali ishlashi uchun har tomonlama puxta ishlov berilgan maʼlumotlar bazasi talab etiladi. Samsung mazkur tayyorgarlik jarayonlarini aynan shu yoʻnalishdagi kuchli mutaxassislar yordamida yoʻlga qoʻymoqda.
Kelgusidagi rejalar va kutilayotgan natijalarKompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, Samsung kelgusida ham sunʼiy intellekt va maʼlumotlar tahlili boʻyicha yetakchi kadrlarni ishga olishni davom ettiradi hamda ularning tajribasini turli yoʻnalishlar boʻylab taqsimlaydi. Shunga qaramay, hozircha texnologik gigant kelgusida qoʻllaniladigan modellar arxitekturasi, foydalaniladigan maʼlumotlar toʻplami, joriy etish muddatlari yoki aniq samaradorlik koʻrsatkichlarini oshkor etgani yoʻq.
Yangi intellektual tizimlarning mikrochiplarni ishlab chiqish muddatiga, jarayonlar barqarorligiga hamda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan nosozliklar soniga qanday taʼsir koʻrsatishi amaldagi sinovlardan soʻng toʻliq tasdiqlanishi kerak. Ushbu tashabbus Samsung kompaniyasining global bozorlardagi raqobatbardoshligini yanada oshirish va yarimoʻtkazgichlar sanoatida yetakchilik mavqeini mustahkamlashga qaratilgan uzoq muddatli strategiyasining muhim qismi hisoblanadi.
…