Samsung yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishga sunʼiy intellektni joriy etmoqda

·12·Texno
Samsung yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishga sunʼiy intellektni joriy etmoqda
Qisqacha

Samsung Electronics yarimo'tkazgichlar ishlab chiqarishning butun sikliga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishni boshladi. Shu maqsadda kompaniyaga chuqur o'rganish va kompyuter ko'rishi mutaxassisi Xan Bo-xyon hamda ma'lumotlar muhandisi Xan Txxe-rin ishga qo'shildi. Xan Bo-xyon ilg'or sun'iy intellekt modellarini ishlab chiqish bilan, Xan Txxe-rin esa ushbu modellar uchun zarur ma'lumotlarni tayyorlash va shakllantirish bilan shug'ullanadi.

Samsung Electronics kompaniyasi oʻzining yarimoʻtkazgichlar biznesini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida sunʼiy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqarishning butun sikliga tatbiq etishga kirishdi. Maeil Business nashrining xabar berishicha, ushbu strategik vazifani amalga oshirish uchun yuqori malakali ikki nafar mutaxassis kompaniya safiga qoʻshildi. Mazkur qadam mikrochiplarni loyihalash, texnologik jarayonlarni ishlab chiqish va bevosita tayyor mahsulot chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi jalb qilingan kadrlar orasida chuqur oʻrganish va kompyuter koʻrishi boʻyicha taniqli mutaxassis Xan Bo-xyon bor. U Seul milliy universitetining elektrotexnika va kompyuter injiniringi kafedrasi professori hisoblanadi. Universitet maʼqullagan kelishuvga koʻra, u oʻz faoliyatining yarmini taʼlim muassasasida, qolgan yarmini esa Samsung kompaniyasining yarimoʻtkazgichlar boʻlinmasida olib boradi. Uning asosiy vazifasi yarimoʻtkazgichlarni tadqiq qilish va rivojlantirish uchun ilgʻor sunʼiy intellekt modellarini ishlab chiqishdan iborat.

Maʼlumotlar muhandisligi va sunʼiy intellekt sinergiyasi

Ikkinchi mutaxassis — maʼlumotlar muhandisligi boʻyicha tajribali mutaxassis Xan Txxe-rin boʻlib, u bungacha Meta kompaniyasida katta maʼlumotlar muhandisi hamda Persona da yetakchi dasturchi sifatida faoliyat yuritgan. Samsung tizimida u sunʼiy intellekt modellarining bevosita ishlashi uchun zarur boʻlgan sifatli va tuzilgan maʼlumotlarni tayyorlash hamda shakllantirish jarayonlarini boshqaradi. Ushbu mutaxassislarning vazifalari taqsimlanishi sanoat miqyosidagi sunʼiy intellektning ikkita oʻzaro bogʻliq elementini — algoritmik modellarni va ularni oziqlantiruvchi maʼlumotlarni mukammal birlashtiradi.

Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt modellari mikrochiplar konstruksiyasini optimallashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish hamda kutilayotgan natijalarni oldindan bashorat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq bu tizimlar samarali ishlashi uchun har tomonlama puxta ishlov berilgan maʼlumotlar bazasi talab etiladi. Samsung mazkur tayyorgarlik jarayonlarini aynan shu yoʻnalishdagi kuchli mutaxassislar yordamida yoʻlga qoʻymoqda.

Kelgusidagi rejalar va kutilayotgan natijalar

Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, Samsung kelgusida ham sunʼiy intellekt va maʼlumotlar tahlili boʻyicha yetakchi kadrlarni ishga olishni davom ettiradi hamda ularning tajribasini turli yoʻnalishlar boʻylab taqsimlaydi. Shunga qaramay, hozircha texnologik gigant kelgusida qoʻllaniladigan modellar arxitekturasi, foydalaniladigan maʼlumotlar toʻplami, joriy etish muddatlari yoki aniq samaradorlik koʻrsatkichlarini oshkor etgani yoʻq.

Yangi intellektual tizimlarning mikrochiplarni ishlab chiqish muddatiga, jarayonlar barqarorligiga hamda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan nosozliklar soniga qanday taʼsir koʻrsatishi amaldagi sinovlardan soʻng toʻliq tasdiqlanishi kerak. Ushbu tashabbus Samsung kompaniyasining global bozorlardagi raqobatbardoshligini yanada oshirish va yarimoʻtkazgichlar sanoatida yetakchilik mavqeini mustahkamlashga qaratilgan uzoq muddatli strategiyasining muhim qismi hisoblanadi.

SamsungSunʼiy intellektTexnologiyaYarimoʻtkazgichlarInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolgariyada yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazi quriladiBolgariyada yirik kosmik va mudofaa innovatsiya markazi quriladiBugun, 08:54AstroRad radiatsiyadan himoya qiluvchi maxsus jilet sinovdan oʻtkazildiAstroRad radiatsiyadan himoya qiluvchi maxsus jilet sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:28TCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildiTCL C10M True Wallpaper televizorining taqdimoti oʻtkazildiBugun, 01:20Asus Nvidia RTX Spark noutbuklariga boʻlgan dastlabki talabdan mamnunAsus Nvidia RTX Spark noutbuklariga boʻlgan dastlabki talabdan mamnunKecha, 20:55Google Pixel 11 smartfonlaridagi Tensor G6 protsessori kutilganidek 2 nm boʻlib chiqmadiGoogle Pixel 11 smartfonlaridagi Tensor G6 protsessori kutilganidek 2 nm boʻlib chiqmadiKecha, 18:26AQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqdaAQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqdaKecha, 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari