Abu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldi

·18·Sport
Abu-Dabi larzaga keladi: UFC 333 turnirining barcha juftliklari ma’lum bo‘ldi
Qisqacha

UFC 333 turniri joriy yilning 24 oktyabr kuni BAAning Abu-Dabi shahrida o'tkaziladi va uning dasturidan ikkita chempionlik jangi, revanshlar hamda Markaziy Osiyo jangchilari ishtirokidagi bahslar o'rin olgan. Yarim yengil vazn toifasida Aleksandr Volkanovski (#chempion) Movsar Yevloyev (#1)ga, eng yengil vaznda esa Pyotr Yan (chempion) Merab Dvalishvili (#1)ga qarshi jang qiladi.

Joriy yilning 24 oktyabr kuni BAAning Abu-Dabi shahri dunyo yakkakurash ixlosmandlari intiqlik bilan kutayotgan yilning eng yirik va shov-shuvli turnirlaridan biri — UFC 333 raqamli jang kechasiga mezbonlik qiladi.

Turnir kardi ikkita jahon chempionlik kamari uchun kechadigan to‘qnashuv, kutilgan revanshlar hamda Markaziy Osiyo jangchilarining muhim bahslari bilan boyitilgan.

Ramazon Temirov uchun Top-5 sari ochiq yo‘l

O‘zbekistonlik yorqin nokautchi Ramazon Temirov (reytingda 7-o‘rin) o‘ta yengil vazn toifasida angliyalik mahoratli jangchi Loner Kavanaga (reytingda 6-o‘rin) qarshi oktagonga ko‘tariladi. Ushbu to‘qnashuv g‘olibi divizionning kuchli beshligiga kirib, kelajakdagi chempionlik poygasining asosiy da’vogariga aylanadi.

Shuningdek, qo‘shni Tojikiston vakili Nurullo Aliyev yengil vaznda amerikalik tajribali jangchi Grant Dousonga (#15) qarshi bahs olib boradi.

Ikkita chempionlik jangi va dahshatli trilogiya

Turnirning markaziy janglarida dunyoning eng kuchli chempionlari o‘z unvonlarini himoya qiladi:

  • Yarim yengil vazn toifasi chempioni: Amaldagi chempion avstraliyalik Aleksandr Volkanovski rossiyalik mag‘lubiyatsiz da’vogar Movsar Yevloyevga (#1) qarshi mutlaq chempionlik bahsini o‘tkazadi;

  • Eng yengil vazn toifasi chempioni: Divizionning amaldagi chempioni rossiyalik Pyotr Yan hamda gruziyalik 1-raqamli da’vogar Merab Dvalishvili o‘rtasida ko‘pchilik kutgan tarixiy trilogiya — uchinchi hal qiluvchi jang bo‘lib o‘tadi.

UFC 333: To‘liq janglar ro‘yxati (Bout List)

  • Yarim yengil vazn (Chempionlik jangi): Aleksandr Volkanovski (chempion) — Movsar Yevloyev (#1);

  • Eng yengil vazn (Chempionlik jangi): Pyotr Yan (chempion) — Merab Dvalishvili (#1);

  • O‘ta yengil vazn: Loner Kavana (#6) — Ramazon Temirov (#7);

  • Og‘ir vazn: Aleksandr Volkov (#2) — Rizvan Kuniyev (#5);

  • Yarim yengil vazn: Arnold Allen (#5) — Aaron Piko (#13);

  • Yarim og‘ir vazn: Dominik Reyes (#8) — Azamat Murzakanov (#9);

  • O‘rta vazn: Abus Magomedov (#14) — Kem Rouston;

  • Yarim og‘ir vazn: Nikita Krilov (#15) — Abdul-Rahmon Yaxyayev;

  • Yengil vazn: Grant Douson (#15) — Nurullo Aliyev.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Abu DhabiUFCAlexander VolkanovskiPetr YanRamazon Temirov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdiRonaldusiz «An-Nasr» ilk turda «Al-Fateh»ni 3:0 hisobida taslim etdiBugun, 10:30Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Messi penaltini urolmadi: «Inter Mayami» 1:4 hisobida tor-mor etildi!Bugun, 10:20Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!Makkenzi Dyorn Robertsonni mag‘lub etib, UFC chempionlik kamarini himoya qildi!Bugun, 10:07Islam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildiIslam Maxachev Yen Gerrini mag‘lub etib, chempionlik kamarini himoya qildiBugun, 09:48UFC 330 turnirining barcha g‘alaba va nokautlari: Kimlar g‘alaba qozondi?UFC 330 turnirining barcha g‘alaba va nokautlari: Kimlar g‘alaba qozondi?Bugun, 09:44MLS doirasida Nashville Inter Miami jamoasini yirik hisobda taslim etdiMLS doirasida Nashville Inter Miami jamoasini yirik hisobda taslim etdiBugun, 09:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi